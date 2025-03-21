Cambiar Ciudad
Donald Trump

Para Trump quienes vandalizan autos Tesla son “terroristas”, pero los asaltantes del Capitolio son "patriotas"

En semanas recientes críticos de Elon Musk han llamado a boicotear los vehículos Tesla en medio de ataques a las propiedades de la empresa. Musk se ha convertido en blanco de críticas por el caos generado por su agencia, DOGE.

Univision picture
Por:Univision
Video "Tesla, estás despedido": La protesta del senador arizonense Mark Kelly contra Elon Musk

El presidente Donald Trump calificó como “vándalos terroristas” a los responsables de los recientes ataques en contra de distribuidores de vehículos eléctricos Tesla , compañía propiedad de su aliado Elon Musk.

”Espero con ansias ver a esos vándalos terroristas desquiciados recibir sentencias de 20 años de cárcel, por lo que les están haciendo a Elon Musk y Tesla. ¡Quizás podrían cumplirlas en las cárceles de El Salvador, que recientemente se han hecho famosas por sus excelentes condiciones!”, escribió en Truth Social.

En semanas recientes se han reportado varios ataques en contra de centros distribuidores de los vehículos eléctricos.

El valor de las acciones de Tesla además ha caído drásticamente en medio del caos ocasionado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés), que prácticamente controla Musk. La agencia ha ordenado el despido de decenas de miles de trabajadores federales de forma caótica y desorganizada.

Las declaraciones de Trump contrastan con los indultos que otorgó tras asumir el poder a unas 1,500 personas que habían sido acusadas o sentenciadas por haber irrumpido en el Capitolio en enero de 2021 con el fin de prevenir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Trump ha calificado a esos agresores, que causaron destrozos en la sede del Congreso y agredieron a policías, como “patriotas”.

Las declaraciones de Trump a favor de Tesla y su dueño, Musk, son el acto más reciente del republicano para beneficiar la empresa del autor del DOGE. El 12 de marzo, Trump convocó a la prensa a los jardines de la Casa Blanca para anunciar oficialmente que supuestamente compró un vehículo Tesla.

Fiscal general de EEUU reporta el arresto de 3 individuos ligados a ataques a carros Tesla

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en un comunicado el jueves que al menos tres personas sospechosas de haber destruido o intentado destruir propiedad de Tesla en semanas recientes con bombas tipo molotov fueron acusadas ante una corte federal.

Podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, según la fiscal, cercana aliada de Trump.

“Se acabaron los días de cometer delitos sin consecuencias”, declaró Bond en el comunciado. “Que esto sirva de advertencia: si se unen a esta ola de terrorismo doméstico contra las propiedades de Tesla, el Departamento de Justicia los pondrá tras las rejas”.

En un comunicado previo emitido el martes, Bondi también había calificado los ataques contra propiedades de Tesla como “terrorismo doméstico".

“Continuaremos con las investigaciones que imponen graves consecuencias a los implicados en estos ataques, incluyendo a quienes operan entre bastidores para coordinar y financiar estos delitos”, declaró Bondi en ese boletín.

Video El interior del Tesla Cybertruck que explotó afuera del Trump International Hotel en Las Vegas
Relacionados:
Donald TrumpElon MuskEstados Unidos de AméricaDepartamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)

