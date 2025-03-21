Cambiar Ciudad
Elon Musk

El gobierno confirma la visita de Musk al Pentágono pero niega que vaya a recibir información secreta de planes de guerra con China

El jefe del Pentágono negó la información del The New York Times según la cual Musk iba a recibir información sobre los planes de EEUU en caso de una guerra con China.

Univision y Agencias
Por:Univision y Agencias
Video DOGE examina $1.6 billones en pagos de Seguro Social: dicen que buscan supuestos fraudes

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el jueves por la noche que este viernes tiene en agenda recibir en el Pentágono al multimillonario Elon Musk pero aseguró que es para hablar sobre "innovación, eficiencia y una producción más inteligente" y no para discutir los planes de EEUU en caso de guerra con China, como reportó The New York Times.

Hegseth, quien también tiene previsto pronunciar un discurso ante el presidente Donald Trump en la Casa Blanca este viernes, enfatizó en una publicación en la red social X que "NO es una reunión sobre 'planes de guerra ultrasecretos contra China'".

"China no va a ser ni mencionada", publicó el presidente Donald Trump en un post en su red social Truth Social en el que tacha la información de "ridícula" y se refiere al NYT como "fake news" (noticias falsas).

Musk publicó en su cuenta de X la reacción de Trump en un post en que tacha de "pura propaganda" la información del NYT. "Espero que sean procesados quienes en el Pentágono están filtrando maliciosamente información falsa. Serán descubiertos", agrega en tono aparentemente amenazante.

Extraoficialmente al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Musk ha desempeñado un papel fundamental en el esfuerzo de la administración por reducir drásticamente el tamaño del gobierno.

El dueño de X y jefe de Tesla ha recibido fuertes críticas de algunos legisladores y votantes por su enfoque drástico y errático de masivos despidos y recortes de programas.

Un alto funcionario de Defensa declaró a la prensa el martes que, en ese marco, se eliminarán entre 50,000 y 60,000 empleos civiles en el Departamento de Defensa.

Qué dijo The New York Times sobre la visita de Musk al Pentágono

Según publicó el diario neoyorquino el jueves, la visita de Musk al Pentágono tenía como objeto recibir información sobre los planes de las Fuerzas Armadas de EEUU en caso de que se desatara un conflicto bélico con China.

Se trata, según la noticia, de una presentación de alto secreto con de 20 a 30 diapositivas que explican cómo enfrentaría Washington una guerra con el gigante asiático, con cuáles son los indicadores que se consideran una amenaza y qué opciones tendría Trump sobre objetivos a golpear y en qué periodo de tiempo.

El NYT afirma que recibió la información de dos fuentes oficiales y señala que una tercera fuente señaló que la reunión sería sobre China aunque sin especificar la cuestión de los planes militares. Horas después, The Wall Street Journal confirmó la información, también citando dos fuentes.

Video Tesla se desploma, SpaceX explota, Starlink acechado: las semanas negras de Elon Musk


"No está claro si se hará según lo planeado originalmente, pero dar a Musk acceso a algunos de los secretos militares mejor guardados sería una dramática expansión de su ya amplio rol como asesor de Trump", señala el NYT.

"También pondría claramente de manifiesto las dudas sobre los conflictos de intereses de Musk, con puestos en la burocracia federal, mientras continúa dirigiendo empresas que son importantes contratistas del gobierno", agrega el reportaje.

Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, es un importante proveedor de la NASA y el Pentágono, además de que tiene amplios intereses financieros en China.

Con información de AP.

