Aumentan los problemas de Tesla con un nuevo recall de 46,000 unidades, casi todos los Cybertruck

Video Una simple pieza de caucho muestra cómo los aranceles de Trump podrían encarecer los autos

Tesla anunció el jueves un llamado a revisión que afecta prácticamente a todas las unidades construidas de la Cybertruck, la camioneta pickup eléctrica de la compañía, a fin de reparar un panel decorativo exterior que podría desprenderse durante la conducción.

Se trata del octavo recall que afecta a la Cybertruck cuya controversial apariencia la ha convertido en el vehículo emblemático del fabricante.

PUBLICIDAD

El nuevo recall de unas 46,000 unidades se suma a la creciente lista de problemas que enfrenta Tesla cuyo presidente ejecutivo, el multimillonario Elon Musk.

Musk es uno de los colaboradores más cercanos del presidente Donald Trump y comanda informalmente el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, cuyas acciones han acabado con el financiamiento de importantes programas gubernamentales y han cesado a miles de empleados públicos.

Una pieza puramente estética que puede aumentar el riesgo de accidente en las vías

Un boletín de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) indica que el llamado a revisión afecta a 46,096 unidades de la Cybertruck, fabricadas entre el 13 de noviembre de 2023 y el 27 de febrero de este año.

Las piezas que causaron el nuevo el llamado son unos apliques estéticos compuestos por láminas de acero estampado unidas a un panel de acero inoxidable con adhesivo estructural, fijado al exterior del vehículo con sujetadores, cubriendo los parales delanteros, a los costados del parabrisas, y el borde superior de las puertas.

El problema radica en que dichos apliques pueden separarse en la unión adhesiva, lo que puede provocar que de láminas de metal se desprendan del vehículo mientras circula, causando una situación de peligro en las vías para los otros autos aumentando el riesgo de accidentes, según Tesla.

El boletín de la NHTSA indica que el desprendimiento del panel puede generar un ruido detectable dentro de la cabina y que los clientes pueden observar claramente si el panel se separa del vehículo.

PUBLICIDAD

Tesla reemplazará sin cargo para los clientes la totalidad del aplique por uno nuevo que cumpla con los requisitos de las pruebas de durabilidad, informó el fabricante de autos eléctricos.

Tesla informó tener conocimiento de 151 reclamos por garantía que podrían estar relacionados con el defecto, pero que no hay notificaciones de colisiones ni lesiones.

Aumentan los problemas de Tesla

El nuevo recall se suma a la creciente lista de desafíos que enfrenta el fabricante de autos eléctricos en las últimas semanas, incluyendo cada vez más competidores, una línea de productos obsoleta en la que el Cybertruck es su producto más reciente, frecuentes llamados a revisión y una reacción adversa por una parte sustancial del público al papel del Musk en los esfuerzos del gobierno de Trump para recortar el gasto federal.

Lo anterior ha afectado las ventas del fabricante que, según los analistas del sector, ha experimentado un cambio en la percepción que tienen de él tanto sus actuales clientes como sus clientes potenciales, quienes crecientemente están considerando los modelos de la competencia.

De hecho, muchos dueños de Tesla, incluyendo personalidades públicas como el senador demócrata por Arizona Mark Kelly, el actor Jason Bateman y la cantante Sherryl Crow, han acudido a las redes sociales para mostrar cómo se están deshaciendo de sus Tesla.

A la creciente frialdad del público, se suma además una ola de protestas a nivel nacional contra el papel de Musk en el gobierno federal que se han manifestado tanto en el boicot de los productos de Tesla, como en demostraciones en sus salones de exhibición y en las puertas de sus fábricas, e incluso en actos de vandalismo contra los mismos autos.

PUBLICIDAD

Lo anterior está causando incluso un derrumbe de la marca en el mercado de los autos de segunda mano, donde según el sitio web de información automotriz CarGurus, los precios de los Tesla usados están bajando a más del doble del precio promedio de los autos usados, encabezados por la misma Cybertruck, cuyo valor de reventa es un 58% menor que su precio original.

Tesla fue el fabricante con más recalls en 2024, con 5.1 millones de vehículos llamados a revisión, según datos de la NTHSA recabados por la compañía de gestión de recalls BizzyCar.

Vea también: