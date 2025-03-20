"Es aterrador": Vivian Wilson, la hija mayor de Elon Musk, reacciona al papel de su padre en el gobierno de Trump

Video Acusan a Elon Musk de hacer el saludo nazi durante la investidura de Trump

La hija mayor de Elon Musk, Vivian Wilson, fustigó el papel que su padre ha jugado en el gobierno de Trump, al que describió como “caricaturescamente malvado”.

PUBLICIDAD

“Es aterrador”, dijo Wilson en una entrevista concedida a la revista Teen Vogue en la que expresó sus opiniones sobre la visible participación de su padre en la política estadounidense, y el preocupante rumbo que, en su opinión, lleva el país en manos de Trump y de Musk.

“Cada vez que abro el teléfono para leer las noticias, me quedo mirando la pared durante 10 minutos", dijo.

Entre sus principales cuestionamientos estuvo la forma en la que el actual gobierno trata a las minorías.

"Es horrible lo que le están haciendo, no solo a la comunidad trans, sino también a las personas migrantes, a las minorías raciales, a tantas comunidades marginadas que están siendo sistemáticamente atacadas por el nuevo gobierno y a quienes se les revocan sus protecciones”, agregó.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha firmado una serie de decretos apuntados contra la comunidad transgénero de Estados Unidos.

En ellos, ha ordenado a las distintas agencias del gobierno, por ejemplo, a reconocer solo dos sexos inmutables: femenino y masculino, acabar con marcadores de neutralidad de sexo en documentos oficiales incluyendo los pasaportes, mudar a las reclusas mujeres trans a cárceles de hombres y acabar con el financiamiento de terapias para la afirmación de género.

Wilson celebra que la entrada en vigencia de la última de las órdenes mencionadas haya sido bloqueada por la judicatura federal, ya que ella misma sufrió de la disforia de género durante su niñez y dice que se benefició con los tratamientos.

PUBLICIDAD

"No siento que la gente se dé cuenta de que ser trans no es una elección", dijo Wilson.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre”

Wilson dijo estar convencida de que su padre sí dio un saludo nazi en los dos mitines celebrados el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump.

“El saludo nazi fue una locura”, dijo Wilson, agregando que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y vamos a llamar al saludo nazi lo que fue”. “Esa mierda fue definitivamente un saludo nazi’, agregó Wilson.

Wilson cree además que la culpa de lo que sucedió no recae únicamente sobre su controversial padre, de quien se encuentra distanciada desde antes de hacer pública su condición de mujer trans en 2020, cuando tenía 16 años de edad.

“La multitud tiene la misma culpa, y siento que la gente no está hablando de eso” dijo Wilson. “Esa multitud debería ser denunciada”, agregó la joven.

Elon Musk: “un padre frío, indiferente y narcisista”

Su padre enfrenta el asunto de una manera muy distinta.

En una entrevista anterior con NBC News, Wilson describió a Musk como “un padre frío, indiferente y narcisista” que “se enojaba con mucha facilidad" y “la acosaba por exhibir rasgos femeninos y la presionaba para que pareciera más masculina”.

“Cuando estaba en cuarto grado de primaria, hicimos un viaje por carretera que no sabía que era para promocionar uno de sus autos, no recuerdo cuál, en el que me gritaba constantemente con saña porque mi voz era demasiado aguda”, dijo Wilson. “Fue cruel”.

PUBLICIDAD

Según la información disponible públicamente, Musk ha tenido al menos 13 hijos, incluyendo los seis que tuvo con su exesposa Justine Wilson (contando a Wilson y a un niño que falleció en la infancia), los cuatro más que tuvo con la ejecutiva de su empresa de implantes cerebrales computarizados Neuralink, Shivon Zilis, y los tres que tuvo con la artista musical Grimes.

La influencer conservadora Ashley St. Clair alegó el mes pasado haber tenido un hijo de Musk, el cual el presunto padre aún no ha reconocido.

En julio, en una entrevista en el podcast del psicólogo canadiense ultraderechista Jordan Peterson, Musk alegó que lo habían “engañado” para que firmara los documentos permitiendo la terapia para la afirmación de género de Wilson y afirmó que para él, Wilson, a quien se refiere como su hijo, había muerto por causa del “ virus mental woke”.

Musk ha hablado por años de la “amenaza existencial para la humanidad” que representa el virus mental woke como una de sus banderas de lucha política, llegando incluso a advertir que tal virus ha sido integrado en todos los modelos de inteligencia artificial, menos en Grok, el sistema desarrollado por X.

Las preocupaciones políticas de Wilson, sin embargo, van más allá de los ataques del presidente y su padre contra la comunidad trans.

“Obviamente, no solo las personas trans se ven afectadas por la actual administración” dijo Wilson a Teen Vogue. “Grupos marginados como los inmigrantes indocumentados y las personas de color. Estoy intentando hacer más activismo en ese frente, ya que la actual administración ha sido como una bola demoledora en ese sentido”.

PUBLICIDAD

Vea también: