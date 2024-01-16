Trump de nuevo en la corte: qué está en juego en el caso por difamación presentado por Jean Carroll

Video ¿Qué significa que Trump sea responsable, pero no culpable, de abuso sexual contra E. Jean Carroll? Un experto aclara

Con la selección de los miembros del jurado, el martes se dió inicio a la fase de sanción del juicio por difamación contra el expresidente Donald Trump iniciado por la escritora columnista E. Jean Carroll en un tribunal federal en Manhattan.

El procedimiento tuvo lugar después de que el juez de la causa, Lewis A. Kaplan del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó la solicitud de Trump de suspender el juicio por una semana para poder asistir al funeral de su suegra, Amalija Knavs, el jueves en Florida.

Qué se decidirá en el juicio

Al igual que el juicio por fraude comercial iniciado por la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James en la Corte Suprema de Manhattan, el juicio de Carroll contra Trump tiene como objetivo determinar el monto de la sanción contra el expresidente por sus comentarios difamatorios.

Un juicio en mayo encontró que Trump abusó sexualmente de Carroll, tal como ella lo ha sostenido, y le otorgó $5 millones en indemnizaciones. Trump la llamó “loca” y afirmó que ella inventó el incidente, después de que lo reveló públicamente en unas memorias publicadas en 2019.

Kaplan dictaminó el año pasado que el nuevo jurado no necesitaba decidir de nuevo si Carroll fue abusada sexualmente o si los comentarios de Trump sobre ella fueron difamatorios, ya que esos temas fueron cubiertos en el primer juicio.

Trump no asistió al primer juicio, pero se presentó al tribunal el martes por la mañana después de su victoria en los caucus de Iowa la noche anterior.

Carroll sostiene que Trump la agredió sexualmente en un vestidor de una costosa tienda por departamentos en la primavera de 1996.

Después de que varias docenas de posibles miembros del jurado prestaron juramento, Trump sacudía la cabeza mientras Kaplan describía el caso en términos generales y explicaba que a efectos del juicio, ya se había determinado que Trump “agredió sexualmente a la señora Carroll” y que el proceso legal estaba en “fase de sanción”.

Carroll demandó una indemnización de al menos $10 millones en una demanda enmendada que fue presentada días después del veredicto inicial ya que según sus abogados Trump "dobló" los comentarios despectivos contra Carroll en una aparición en televisión por cable un día después del veredicto.

Trump está apelando y no ha pagado nada de la primera indemnización, aunque colocó $5.55 millones en depósito en garantía para cubrir el veredicto y otros costos en caso de que pierda su apelación.

Trump se enfrenta al juez Kaplan

Antes de que los miembros del jurado fueran llevados a la sala del tribunal el martes, el abogado de Trump, Michael Madaio, se quejó de que el juez había emitido fallos “inconsistentes e injustos” contra Trump antes del inicio del juicio.

Madaio dijo que los fallos “cambiaron drásticamente nuestra capacidad para defender este caso y nos despojaron en gran medida de nuestras defensas”. También argumentó que, dada la apelación pendiente de Trump del primer veredicto, el juicio no debería continuar en lo absoluto.

Otra abogada de Trump, Alina Habba, solicitó luego que el juicio se aplazara el jueves para el funeral de la madre de la ex primera dama Melania Trump, Amalija Knavs.

“No le impediré estar allí”, dijo el juez, refiriéndose a que la presencia de Trump en la corte no es necesaria. Habba respondió: "No, pero le está impidiendo estar aquí".

Hablando en un evento de campaña en Iowa el domingo, antes de los caucus, Trump dijo que los involucrados en la decisión de no posponer el juicio eran "animales" y "lunáticos de izquierda radical" que buscaban dañarlo electoralmente.

Sin embargo, Kaplan permitió que Trump testificara el lunes si así decidía hacerlo para lo que fijó límites estrictos sobre lo que puede decir.

Debido el juicio se centrará únicamente en cuánto le debe Trump a Carroll, el juez advirtió a Trump y a sus abogados que no pueden decir a los miembros del jurado cosas que él ya dijo en sobre el caso en eventos de campaña electoral y en otros foros, como la afirmación de que Carroll mintió para promover sus memorias.

Kaplan también prohibió a la parte demandada hablar “relaciones románticas pasadas, disposición sexual y experiencias sexuales previas” de Carroll, sugerir que Trump no abusó sexualmente de Carroll o dar a entender que ella estaba motivada por “una agenda política, intereses financieros, enfermedades mentales"

En general, Kaplan prohibió a Trump y a su equipo de abogados presentar cualquier argumento inconsistente con el fallo del tribunal determinó que “ el Sr. Trump, con verdadera malicia, mintió acerca de agredir sexualmente a la señora Carroll”.

Con información de The Associated Press.