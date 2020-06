Trump fue informado sobre las "recompensas" de Rusia para matar soldados de EEUU, indican varios medios

Funcionarios estadounidenses proporcionaron información por escrito al presidente Donald Trump a fines de febrero alertando que una unidad de inteligencia militar rusa ofreció y pagó recompensas a militantes vinculados a los talibanes para matar a tropas estadounidenses y de la coalición en Afganistán, según dijeron al diario The New York Times dos funcionarios familiarizados con el tema.

El domingo, en el programa “Meet the Press” de NBC, Bolton dijo que Trump afirmaba no estar al tanto de las provocaciones de Rusia para justificar la falta de respuesta de su gobierno. “Se puede deslindar de todo si nunca nadie lo informó al respecto”, dijo Bolton. Pero este lunes el exasesor se negó a comentar si informó a Trump del asunto en 2019.

Demócratas y republicanos piden "respuestas" a Trump

“Las preguntas que surgen son: ¿Le notificaron al presidente? Y si no ¿por qué no? y ¿por qué no le notificaron al Congreso?”, agregó Pelosi, que envió esta misiva un día después de criticar a Trump por considerar que es demasiado complaciente hacia Rusia.

Trump dijo este domingo que no había sido informado al respecto porque sus funcionarios de inteligencia determinaron que la información "no era creíble" y arremetió en contra de The New York Times al asegurar que según él "posiblemente quería hacerlo lucir mal".