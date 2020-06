Trump dice que no fue informado sobre un reporte de inteligencia en el que se afirma que Rusia ofreció recompensas a los talibanes por matar soldados de EEUU

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron hace meses que una unidad de espías rusos ofrecieron recompensas por ataques exitosos contra miembros del servicio estadounidense el año pasado, en un momento en que Estados Unidos y los talibanes mantenían conversaciones para poner fin a la guerra de larga duración, según The New York Times .

Trump, en un tuit de la mañana del domingo, dijo "Nadie me informó o me dijo" o el vicepresidente Mike Pence o el jefe de gabinete Mark Meadows sobre "los llamados ataques a nuestras tropas en Afganistán por parte de los rusos".

La Casa Blanca emitió una declaración el sábado negando que Trump o Pence hayan sido informados sobre dicha inteligencia . "Esto no habla del mérito de la supuesta inteligencia sino de la inexactitud de la historia del New York Times que sugiere erróneamente que el presidente Trump fue informado sobre este asunto", dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany.

Un portavoz talibán dijo que los militantes "rechazan firmemente esta acusación" y no están "en deuda con la beneficencia de ningún órgano de inteligencia o país extranjero".

Reacciones y críticas

John Bolton, un ex asesor de seguridad nacional que fue expulsado por Trump en septiembre pasado y que ahora ha escrito un libro revelador sobre su tiempo en la Casa Blanca, dijo el domingo que "es bastante notable que el presidente se desvive por decir no ha escuchado nada al respecto, uno pregunta, ¿por qué haría algo así?

Bolton le dijo a "Meet the Press" de NBC que cree que la respuesta "puede ser precisamente porque una agresión rusa activa como esa contra los miembros del servicio estadounidense es un asunto muy, muy serio y no se ha hecho nada al respecto, si es cierto, durante estos últimos cuatro o cinco meses, por lo que puede parecer que fue negligente. Pero, por supuesto, puede repudiar todo si nadie se lo cuenta ".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, miembro de los líderes del Congreso de la "Banda de los Ocho", informada sobre asuntos sensibles de inteligencia, dijo a ABC "This Week" que no había sido informada sobre las recompensas reportadas y solicitó un informe al Congreso sobre el asunto.

"Esto es tan malo como se pone, y sin embargo, el presidente no se enfrentará a los rusos en este sentido , niega ser informado". Ya sea que lo sea o no, su administración lo sabe y nuestros aliados. Algunos de nuestros aliados que trabajan con nosotros en Afganistán fueron informados y aceptaron este informe ”, dijo.

The Times, citando a funcionarios no identificados familiarizados con la inteligencia, dijo que los hallazgos fueron presentados a Trump y discutidos por su Consejo de Seguridad Nacional a fines de marzo. Los funcionarios desarrollaron posibles respuestas, comenzando con una queja diplomática a Rusia, pero la Casa Blanca aún no ha autorizado ningún paso, según el informe.