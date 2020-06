Trump: "El 99% de los policías son grandes personas" y han hecho "un trabajo fantástico"

En una mesa redonda en la Casa Blanca con miembros de las fuerzas policiales (en la que no hubo declaraciones a la prensa), el mandatario descartó por completo que se desmantelen o se reduzca el presupuesto a los cuerpos policiales, como han planteado algunas voces en las manifestaciones contra el abuso policiaco.

"No habrá desfinanciamiento, no habrá desmantelamiento de nuestra policía y no habrá ningún desmantelamiento de nuestra policía", dijo tajante Trump.