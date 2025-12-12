Jeffrey Epstein

Demócratas revelan nuevas fotos de Trump y Clinton con Epstein y otras poderosas figuras públicas

El Comité de Suprevisión de la Cámara Baja publicó una nueva serie de fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein, el fallecido financista y delincuente sexual. Las imágenes muestran a Donald Trump con un grupo de mujeres; unas cajas con una ilustración del rostro de Trump que aparentemente contienen condones; a Bill Clinton junto a Epstein, y también al influyente abogado Alan Dershowitz, el empresario Bill Gates y el cineasta Woody Allen, entre otros. Para saber más, visita este interactivo: Quién es quién en el caso Epstein

Video Las imágenes del interior de la casa en la isla privada de Jeffrey Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron un nuevo paquete de imágenes del patrimonio del fallecido financista y delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

"Los demócratas del Comité de Supervisión recibieron 95,000 fotos nuevas del patrimonio de Jeffrey Epstein. Estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo", indicaron los demócratas del panel en un mensaje en redes sociales.

En las fotos se ve a Epstein junto al presidente Donald Trump, luego junto a su socia (presa por delitos sexuales) Ghislaine Maxwell y el expresidente Bill Clinton. También Epstein aparece con un muy cercano aliado de Trump, el comentarista conservador Steve Bannon.

El empresario Bill Gates, el abogado de alto perfil Alan Dershowitz y el director de cine Woody Allen son otras de las personalidades que se ven en estas nuevas imágenes. También se ve una imagen de lo que parecen ser paquetes de condones con la cara de Trump ilustrada en ellos.

La publicación llega como parte de la campaña de presión que los demócratas del Congreso, junto con el republicano independiente Thomas Massie, están ejerciendo para que se publiquen los archivos del caso de Epstein, fallecido en 2019 en su celda de Nueva York cuando esperaba por su juicio por tráfico sexual.

Ocurre semanas después de que el presidente Trump firmara una ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a divulgar los llamados archivos del caso Epstein. El DOJ, al mando de la fiscal general Pam Bondi, tiene hasta el 19 de diciembre para cumplir con la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump.

Días atrás, el Comité de Supervisión de la Cámara busca ahora ampliar su pesquisa: ha solicitado documentos al fiscal general de las Islas Vírgenes, donde Epstein poseía una isla privada y cometió parte de sus abusos sexuales, emitido citaciones a JPMorgan y Deutsche Bank para acceder a los registros financieros de Epstein, y sigue intentando conseguir una declaración de Ghislaine Maxwell, quien planea acogerse a la Quinta Enmienda, es decir, guardar silencio.

