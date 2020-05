Despiden a cuatro policías tras video que muestra cómo asfixian al afroestadounidense George Floyd durante su arresto

Cuatro policías fueron despedidos en la ciudad de Minneapolis luego de que un video mostró el momento en que un oficial de la policía sofocó a un hombre negro identificado como George Floyd al colocarle violentamente su rodilla en la cabeza hasta provocarle la muerte.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) inició una investigación tras el incidente que ha desatado la ira de líderes defensores de los derechos civiles que afirmaron que son escépticos de que el responsable o los responsables vayan a juicio.

Darnella Frazier grabó el incidente el lunes por la tarde y muestra al oficial presionando la cara y el cuello de Floyd contra el pavimento, cerca de un vehículo de la policía.

En el audio del video de 10 minutos de duración que subió la espectadora a Facebook, y que fue reproducido por CBS, se puede escuchar que el hombre desarmado dice varias veces: “No puedo respirar” antes de que arribara una ambulancia.

El policía blanco que sometió físicamente al hombre tenía la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón y con su rodilla izquierda presiona el cuello de la víctima. Un compañero suyo solamente se dedica a observar y echa del lugar a algunos transeúntes que lo encaraban por la forma en que sometieron al hombre. En el minuto 7 del video el hombre queda inmóvil y una ambulancia lo sube esposado a una camilla para transportarlo a un hospital donde fue declarado muerto.

“Después que él salió (de su auto), claramente se resistió al arresto; los oficiales pudieron esposarlo y se dieron cuenta de que el sospechoso estaba sofocado, llamaron a una ambulancia y fue transportado esposado a un centro médico donde murió poco después”, dijo John Elder, del Departamento de Policía de Minneapolis en una conferencia de prensa, según el reporte de CBS.

“Me duele el estómago. Me duele el cuello. Todo duele ... (Necesito) agua o algo. Por favor. Por favor. No puedo respirar, oficial... No puedo respirar. No puedo respirar”, clamó George Floyd, poco antes de que pareciera desmayarse.

En el video también se escucha a otros espectadores comentando que el sospechoso estaba luchando por respirar. Una mujer comenta sobre la nariz sangrante de Floyd.

Poco después, la mujer dijo que el sospechoso había dejado de hablar e instó a los agentes a controlar su pulso.

“Realmente acabas de matar a ese hombre, hermano”, se puede escuchar a un espectador diciéndole al oficial.

Alcalde anuncia los despidos

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, dijo que la muerte del hombre fue “simplemente horrible” e “incorrecta en todos los niveles”.

“Lo que vimos fue horrible“ agregó Frey. “La vida de este hombre importa, él importa. Era el hijo de alguien, él era miembro de la familia de alguien, el amigo de alguien. Era un ser humano y su vida importaba”.

Este martes, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde dio a conocer que han sido despedidos los cuatro policías involucrados en el incidente. Uno de ellos ha sido identificado como Derek Chauvin.

“Realmente mataron a mi bebé!! Ni siquiera sé qué hacer!! ¡Esto no es real!”, escribió en Facebook Christina Unique Dawson, la madre de George Floyd.







El Departamento de Policía de Minneapolis dijo en un comunicado que según los detalles del informe policial el hombre se había resistido al arresto y que al ser sometido llamaron a una ambulancia tras mostrar señales de estrés físico.



El documento también señala que ningún oficial resultó herido en el incidente y que las cámaras corporales de los policías estuvieron encendidas y activadas.

Medaria Arradondo, jefa de policía de Minneapolis, anunció el martes en una conferencia de prensa que el FBI liderará la investigación sobre este incidente, examinando el caso de posibles violaciones a los derechos civiles.

El video del hecho muestra que el hombre permaneció inmovilizado durante más de siete minutos.





“No puedo respirar”, el recuerdo de Eric Gardner

El incidente recuerda el arresto de Eric Gardner, quien murió en las calles de Staten Island, Nueva York, el 17 de julio de 2014. Aquella muerte provocó manifestaciones en todo EEUU para pedir un alto a la brutalidad policial.

“Haya estado o no bajo la influencia (del alcohol o drogas), haya tenido o no condiciones médicas, a este hombre no lo investigaban por un delito grave como violación o robo, lo asfixiaron hasta causarle la muerte; ya hemos visto esto muchas veces”, dijo a Univision Noticias Earl Ofari Hutchinson, analista político y director de Los Angeles Urban Policy Roundtable.

“Este hombre no cometió ningún delito, no estaba armado, lo someten en el piso, le impiden respirar y usan contra él la máxima violencia posible. Es imposible que puedan decir que no cometieron un asesinato”, agregó Hutchinson.

“Recordé la muerte de Eric Gardner, pero esta es aún peor porque claramente tienes en un video a un oficial casi sentado sobre un ser humano, con su rodilla encima de su garganta…es horrible”, dijo. “Para mí, se trata de un sofocamiento hasta la muerte de un afroamericano y este patrón de asesinatos no se ha detenido”.

Najee Ali, director del Proyecto Islamic Hope manifestó a Univision Noticias que, el video observado “representa el perfecto ejemplo del asesinato policial de las minorías raciales en EEUU y donde desafortunadamente siempre se salen con la suya”.

“Ya no estoy sorprendido o conmocionado; debemos unirnos para pelear contra estas injusticias y asesinatos de negros e hispanos; el hombre decía ya no puedo respirar y claramente la táctica de la policía era asesinar a ese hombre; nunca hemos visto que traten así a un hombre blanco”.

La senadora Amy Klobuchar (demócrata de Minnesota), candidata para ser la compañera de fórmula del exvicepresidente Joe Biden, publicó una declaración en Twitter que "esta trágica pérdida de vidas requiere una acción inmediata".

“Escuchamos sus repetidas llamadas de ayuda. Lo escuchamos decir una y otra vez que no podía respirar. Y ahora hemos visto otro hecho horrible y desgarrador de un hombre afroamericano muriendo”.

“Debe haber justicia para este hombre y su familia”, agregó Klobuchar.