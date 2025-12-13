Florida ¿Volverá Florida a ser un estado péndulo? Los demócratas ven señales tras su victoria en Miami Tras el triunfo de Eileen Higgins en la alcadía de Miami por un gran margen, muchos demócratas piensan que están dadas las condiciones para recuperar terreno en el estado, que antes era considerado 'competitivo' pero que se ha hecho cada vez más conservador.

Video El costo de vida es una de las mayores preocupaciones en EEUU: analizamos la gestión económica de Trump

Las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Miami, en el sur de Florida, suelen ser un evento muy local sin mucha proyección nacional, pero el resultado el pulso por la segunda vuelta y el triunfo de la candidata demócrata la convirtió en punto importante del calendario electoral 2025 y sus posibles efectos en el del próximo año, cuando se harán las elecciones de mitad de período para el Congreso.

Los demócratas suman el triunfo de Eileen Higgins a la lista de éxitos electorales de la temporada, junto a las contundentes victorias en las gobernaciones en Nueva Jersey y Virginia logradas el mes pasado, con la que buscan construir una plataforma para recuperar las mayorías en la Cámara de Representantes y (más cuesta arriba) en el Senado.

Higgins será primera demócrata en 30 años en ganar la alcaldía de Miami y, lo más notable, es que lo logró imponiéndose por 20 puntos de diferencia ante su contrincante republicano, Emilio González, quien había recibido el inusual respaldo del presidente Donald Trump.

“Esto es parte de un movimiento nacional y yo creo que tiene una importancia especial porque no hemos tenido un alcalde, mucho menos una alcaldesa, en Miami en 30 años, así que eso es muy significativo. Especialmente con el margen con que ha ganado (...) Es una indicación que la gente no está de acuerdo con los políticos de nuestro gobernador ni el nuestro presidente", aseguró a Univision Noticial Laura Kelly, presidenta del Partido Demócrata de Miami Dade, el condado al que pertenece la ciudad de Miami.

Es precisamente en la nacionalización de estas elecciones locales donde los demócratas creen haber encontrado un filón ganador: hablando desde lo local, como el tema de la “asequibilidad”, están vinculando los problemas del alto costo de la vida a la gestión de Trump y cómo su política de aranceles, aseguran, están impactando el aumento de precios que prometió que bajaría tras los altos niveles registrados durante el gobierno de Joe Biden .

Para Kelly, lo que pasó en Miami abre las perspectivas de un reacomodo de fuerzas dentro del estado que podría volverlo nuevamente competitivo o "péndulo"´, saliendo de la tendencia de las últimas décadas en las que se ha hecho cada vez más una plaza segura para candidatos conservadores.

"El margen (de la victoria de Higgins) demuestra que ella ha podido ganar el apoyo de republicanos, demócratas y los que no tienen afiliación partidista. Eso tiene que ser una bandera roja para los republicanos, no solo en el en el condado, sino también en el estado", afirmó Kelly.

Donald Trump, al centro de las elecciones del 2026

El que Trump, quien está muy vinculado al sur de Florida por su residencia de Mar-a-Lago o su club de golf Trump National en Doral, se haya metido en el pulso electoral en Miami y en otros comicios, como la elección especial para la Cámara de Representantes en Tennessee, y no haya logrado el éxito que buscaba, es otro elemento que los demócratas consideran que les abre una posibilidad en Florida y otros estados.

Algunos republicanos locales lucen frustrados con el último ciclo electoral por el sólido apoyo que obtuvieron los candidatos demócratas entre los votantes hispanos, un sector en el que Trump había logrado avances sustanciales en las elecciones de 2024. Por eso, el retroceso se percibe como un reflejo de la preocupación, además del aumento de los precios, provocado por las agresivas políticas migratorias de la administración Trump.

En Florida, los republicanos cuentan con el respaldo de votantes con ascendencia cubana, venezolana y nicaragüense, quienes desconfían del ala progresista del Partido Demócrata por verlos similares o simpatizantes de los gobiernos en sus países de origen.

Pero la representante estadounidense María Elvira Salazar, republicana de origen cubano cuyo distrito (27 de Florida) está en la mira de los demócratas e incluye la ciudad de Miami, calificó las elecciones en otros lugares como una "llamada de atención" y advirtió que “el voto hispano no está garantizado". Una conseja similar a la que han escuchado por años los demócratas, pese a lo cual fueron sorprendidos por el éxito de Trump en la comunidad en 2024.

Para el exrepresentante republicano de Florida, David Jolly, quien se postula ahora como candidato demócrata a la gobernación el próximo año, las elecciones en Miami son buenas noticias para el partido y las perspectivas de que vuelva a ser un estado en disputa.

“El cambio ya está aquí. Está arrasando en todo el país y en Florida”, dijo Jolly, quien en 2017 perdió su escaño ante un exgobernador devenido en demócrata, Charlie Christ, y dejó el partido republicano en oposición al ascenso de Trump.

En un memorando, la campaña de Jolly expresó su optimismo de que los votantes de Florida también dejen al Partido Republicano si los demócratas abandonan las "fórmula perdedoras (...) construidas en torno a consultores en lugar de comunidades, centradas en la recaudación de fondos y reuniones corporativas en lugar de porches y asambleas públicas".

"Mientras los demócratas de todo el país celebran sus victorias (...) centrándose en la asequibilidad y las dificultades cotidianas de las familias trabajadoras, los floridanos exigen ese mismo tipo de liderazgo. Un liderazgo basado no en la división partidista, sino en soluciones prácticas que mejoren la vida de todos", declaró la campaña en un memorando interno enviado a las "partes interesadas".

Florida: puede ser un interés renovado para los demócratas

Kelly reconoce el repliegue demócrata en el estado en los últimos ciclos electorales se debe a un balance necesario porque "la realidad cruel es que cuando hay recursos limitados, tienen que poner sus recursos donde van a tener más impacto (...) el estado de Florida no era realmente un estado importante para el Partido Nacional, porque veían la trayectoria en los últimos años".

"Pero yo creo que en este momento pueden ver que si en Miami pudimos tener este margen de victoria tan grande, podemos aumentar este movimiento, no solo para el condado, sino también para el estado, y deben prestar más atención y deben prestar más recursos, porque realmente tenemos distritos congresionales que podemos cambiar a demócrata, por ejemplo, el Distrito 27 de María Elvira Salazar".

Para Kelly, la clave de un futuro éxito para los demócratas pasa por reclutar "buenos candidatos", como considera que fue el caso de Higgins, y contar con una estructura electoral bien financiada que los respalde.

"Si no hay realmente un camino hacia la victoria, es difícil convencer a alguien que debe postularse, especialmente a nivel estatal. Tenemos que tener un partido local que funciona, que tenga la infraestructura, que puede dar ese camino hacia la victoria a un candidato para que ellos puedan sentirse cómodos y con la confianza de que pueden ganar"

Pero adicional a eso, está la importancia del mensaje, porque como demuestran muchas contiendas en las que candidatos bien financiados y con maquinarias bien aceitadas no han logrado sus objetivos y han perdido.

El mes pasado en Virginia, Nueva Jersey y en la tradicionalmente demócrata ciudad de Nueva York, el mensaje ocupó un gran espacio, al punto que muchos se mostraron extrañados que los candidatos no hicieran más referencias a Trump y se centrara más en cuestiones tan locales como la asequibilidad y costo de vida.

“El punto en común con todas esas elecciones es la asequibilidad, el costo de la vida que todos estamos experimentando, hemos visto un incremento grave diariamente a lo que tenemos que comprar en el supermercado, el costo de la vivencia. Y eso es el punto que más importa a las personas y la política y economía de nuestro presidente y nuestro gobernador, nuestros legisladores estatales e incluso en los aquí en Miami.