¿Prueba de ciudadanía en el registro de votantes, la nueva disputa por el presupuesto 2026?

Este martes se prevé se vote y discuta el proyecto de presupuesto 2026 en busca de poner fin al cierre de gobierno.





Por:N+ Univision
Video Senado de Utah evalúa el proyecto HB209, que requeriría prueba de ciudadanía para votar

De acuerdo con Fox News, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes adelantó esta noche una legislación para poner fin al cierre parcial del gobierno, preparando el terreno para lo que será una votación reñida en el pleno de la Cámara para el liderazgo republicano mañana martes.

Según la cadena, al menos cuatro republicanos de la Cámara de Representantes señalaron que podrían votar en contra de su propio partido durante la votación de mañana sobre la exclusión de una medida no relacionada que requiere prueba de ciudadanía en el proceso de registro de votantes.

Video ¿Por qué es diferente este cierre de gobierno? Te explicamos

Qué es el SAVE Act

La prueba de ciudadanía se trata del: SAVE Act o Safeguard American Voter Eligibility Act, proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en 2025, aunque falta se apruebe en el Senado y la promulgue el presidente.

Busca exigir documentación como pasaporte, certificado de nacimiento u otros documentos para demostrar la ciudadanía antes de registrarse para votar en elecciones federales.

Trump pide aprobar el proyecto

Hoy por la mañana, Trump pidió a los republicanos a través de sus redes sociales que aprueben el proyecto "sin cambios" por ahora, esto para evitar que el cierre del gobierno se extienda por más tiempo, luego de que se cerrara parcialmente el primer minuto del sábado 1 de febrero, ya que en la fecha límite del 30 de enero, no se logró un concenso.

Necesitamos que el Gobierno abra sus puertas, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA.


