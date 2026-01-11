Nicolás Maduro Trump llama a Cuba a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" y advierte que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla El presidente de EEUU dijo que ya Cuba no recibiría más dinero ni petróleo de Venezuela y también compartió un mensaje de un usuario de redes sociales que hablaba de Marco Rubio como posible futuro líder de la isla caribeña.

Video Tras Venezuela, ¿qué sigue? Esto es lo que ha dicho Trump sobre Cuba, Colombia, México y Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a Cuba a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", escribió Trump en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

Sus declaraciones llegan una semana después de que fuerzas de EEUU capturaran al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas muertos.

En un mensaje propio poco después, Trump afirmó que “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”.

“La mayoría de esos cubanos están MUERTOS tras el ataque de EEUU de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años”.

Bajo un embargo comercial de EEUU, La Habana ha dependido cada vez más desde el año 2000 del petróleo venezolano, suministrado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

Trump sugiere que Marco Rubio podría ser el futuro líder de Cuba

El presidente Donald Trump también compartió este domingo un mensaje en redes sociales que sugería que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, hijo de padres inmigrantes cubanos, se convertiría en el próximo líder de Cuba.

Trump republicó un mensaje de Truth Social del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa con lágrimas.

El comentario de Trump al compartir la publicación fue: “¡Me suena bien!”.

El usuario, en gran medida desconocido y cuya biografía lo describe como un “conservador californiano”, tiene menos de 500 seguidores.

