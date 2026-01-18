Protestas

Trump cuestiona las manifestaciones contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?"

El presidente reiteró sus críticas contra los manifestantes, acusándolos de agitadores y anarquistas e insistió en que ICE solo está deportando a criminales violentos y traficantes de droga.

El presidente Donald Trump cuestionó este domingo a los manifestantes que están protestando contra los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Minnesota alegando que la agencia lo que está haciendo es deportar a "algunos de los criminales más violentos del mundo".

"ICE está deportando a algunos de los criminales más violentos del mundo desde nuestro país y regresándolos a casa, donde pertenecen. ¿Por qué Minnesota está peleando contra esto? ¿De verdad quieren que asesinos y traficantes de drogas estén asentados en su comunidad?", cuestionó el mandatario en una publicación este domingo en su red social Truth Social.

El presidente reiteró sus críticas contra los manifestantes, acusándolos de agitadores y anarquistas.

"Los matones que protestan incluyen a muchos agitadores profesionales altamente pagados y anarquistas. ¿Es esto realmente lo que Minnesota quiere?", escribió en su post.

En la publicación, el presidente también aprovechó para arremeter contra la congresista demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, quien ha sido blanco de sus críticas e insultos desde su primer mandato, así como contra el gobernador del estado, Tim Walz, también demócrata, quien fuera el compañero de fórmula de su rival en las pasadas elecciones, Kamala Harris.

"Al gobernador corrupto y la “congresista” Omar, quien se casó con su hermano, no les importa porque así se desvía la atención del fraude de más de 18,000 millones de dólares que ha ocurrido en el estado. ¡No se preocupen, estamos en eso!", agregó.

En Minnesota sigue abierta una investigación federal por fraude en programas de asistencia pública, centrada en el desvío de fondos federales destinados, entre otros fines, a la alimentación infantil y a ayudas sociales. Las pesquisas, dirigidas por fiscales federales, han identificado presuntas redes organizadas que aprovecharon deficiencias en los mecanismos de control para inflar solicitudes, declarar beneficiarios inexistentes y desviar fondos públicos. Sin embargo, por el momento no está claro el monto total definitivo del desvío ni hay evidencias de una eventual responsabilidad directa de cargos políticos de alto nivel del estado.

En el despliegue federal en Minnesota, conocido como la 'Operación Metro Surge', la más reciente y ambiciosa ofensiva migratoria del gobierno de Trump, participan más de 2,000 agentes. Las autoridades municipales y estatales se han opuesto y enfrentado a esta operación, y también se han producido choques diarios entre activistas y manifestantes y los agentes migratorios. El caso más significativo terminó con la muerte a tiros de una mujer dentro de su vehículo.

En Minneapolis, el choque entre manifestantes y agentes federales continúa prácticamente todas las noches, con llamados de un sector de la población a restringir las tácticas de las autoridades y demandas de justicia por la muerte de Renee Nicole Good.

