Trump insiste en anexarse Groenlandia, pero asegura que no usará la fuerza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en la necesidad de que EEUU obtenga Groenlandia, aunque declaró que no usará la fuerza.

Es la primera vez que Trump descarta el uso de la fuerza, pues hasta ahora se había mantenido ambiguo sobre esa posiblidad.

El presidente afirmó que EEUU "probablemente no conseguirá nada" a menos que decidiera "usar una fuerza excesiva", lo que, haría que fuera "francamente imparable". "Pero no haré eso. ¿De acuerdo?", dijo Trump. "No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", aseveró.

"Todo lo que pido es obtener Groenlandia", insistió en su mensaje. "Se necesita ser propietariao de ella para defenderla, además, psicológicamente quién quiere defender un acuerdo de licencia o arrendamiento de algo que es un gran pedazo de hielo".

"No hay nada malo en hacer esto", dijo y aseguró que eso no sería "una amenaza para la OTAN".

El mandatario confesó que inicialmente pensaba dejar a Groenlandia fuera de su discurso, pero al final le parecía que sería visto de forma negativa. “Siento un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el de Dinamarca”, afirmó Trump. “Pero todo aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio. Y el hecho es que ningún país, ni un grupo de países, está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, salvo Estados Unidos”.

Trump dijo que Alemania invadió Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial y que EEUU tuvo que defender Groenlandia, pero luego la devolvió a Dinamarca. "¡Qué estupidos fuimos en devolverla!", aseguró, y calificó a Dinamarca de "malagradecida".

“Hay que perforar cientos de metros de hielo”, dijo sobre las dificultades de la minería en esa isla ártica. “Pero esa no es la razón por la que la necesitamos” declaró Trump y aseguró que la necesitan por “razones estratégicas de seguridad nacional e internacional”.

Trump dice que Groenlandia es "un pedazo de hielo" y la confunde con Islandia

Aunque insistió en su posesión, Trump dijo que Groelandia no era más que “un pedazo de hielo”. “Frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz y la protección mundiales”, afirmó. “Es una petición muy pequeña”.

"Queremos un trozo de hielo para la protección mundial, y nunca hemos pedido más nada, pudimos quedarnos con eso y ellos pueden elegir decir sí y estaremos muy agradecidos, o pueden decir no y vamos a recordar el no", declaró.

Pero en medio de su intervención, el mandatario pareció confundir Groenlandia con Islandia, al hablar del reciente desplome de Wall Street por sus amenazas de aranceles a países europeos. “Nuestro mercado de valores tuvo su primera bajada ayer por culpa de Islandia, así que Islandia ya nos ha costado mucho dinero”, afirmó.

Trump alaba el "milagro económico" de su presidencia

Trump comenzó su discurso en Davos hoy 21 de enero de 2026 alabando lo que llamó el "milagro económico" de Estados Unidos bajo lo que va de su presidencia.

"La inflación ha sido derogada", aseguró el presidente.

El mandatario, que arribó poco antes este mismo miércoles tras tener que cambiar de avión por un problema eléctrico menor en el Air Force One, arrancó su intervención con elogios al "auge económico drástico" de su país, contrapuesto a los presuntos malos resultados de la administración anterior, sin presentar cifras claras.

"La economía de EEUU ha de crecer al doble de la tasa proyectada por el Fondo Monetario Internacional", aseguró Trump y agregó que ese gran auge económico de su país es bueno para todo el mundo.

Estados Unidos es el motor económico del planeta, y cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera Donald Trump, presidente de EE. UU.



El presidente repitió las mismas críticas a Europa de su discurso ante las Naciones Unidas el año pasado y en las últimas declaraciones de su administración sobre seguridad nacional.

"Yo amo a Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por el buen camino", afirmó y prosiguó a alabar su propia fórmula, que va desde reducir al gobierno federal e imponer aranceles para reducir el déficit comercial.

Trump también mencionó a Venezuela y apreció la relación actual con el país, asegurando que gracias a ello les va a ir muy bien.

El mandatario aseguró que aunque él inicialmente veía con reparo el auge de la energía nuclear, ahora EEUU está invirtiendo mucho en ese tipo de energía, "más que cualquier país en cualquier parte del mundo". Trump aseguró que fue él quien tuvo la idea de volver a impulsar la producción de energía en el país, en parte también en el gas, el petróleo e incluso el carbón y criticó las energías renovables.

"En Europa hemos visto lo que la izquierda radical ha trato de imponer", dijo Trump, citando por ejemplo, la reducción de la generación de energía eléctrica en Alemania.

Desde antes de su llegada, cientos de líderes empresariales ya hacían fila y se congregaban para escuchar su intervención en el salón principal del Foro Económico Mundial. La participación de Trump, en medio de las crecientes tensiones con Europa por Groenlandia, ha generado gran expectativa entre los asistentes de Davos, entre temores por el futuro de la OTAN y el orden transatlántico.

Trump llegó a Davos tras amenazar con aranceles a Dinamarca y a otros siete aliados si no negocian la cesión de la isla ártica a EEUU, algo que los líderes europeos ya han dejado claro que no están dispuestos a aceptar.