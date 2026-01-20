Justicia Lindsey Halligan, la fiscal interina que acusó a rivales de Trump como James Comey y Letitia James, dejará su cargo Lindsey Halligan, quien como fiscal principal persiguió las acusaciones contra dos adversarios del presidente Donald Trump, deja su cargo, así lo anunció la fiscal general Pam Bondi en redes sociales este martes.

Lindsey Halligan, quien como fiscal principal del Departamento de Justicia persiguió las acusaciones contra dos adversarios del presidente Donald Trump, deja su cargo tras concluir su mandato de varios meses, según informó la fiscal general Pam Bondi el martes por la noche.

La salida de Halligan del cargo de fiscal interina para el Distrito Este de Virginia se produjo cuando varios jueces ponían en duda su capacidad para permanecer legalmente en el cargo, tras una sentencia judicial dictada hace dos meses que declaraba ilegal su nombramiento. Fue nombrada en septiembre para un período de 120 días, que concluyó hoy.

"Las circunstancias que llevaron a este resultado son profundamente erróneas", afirmó Bondi en una publicación en las redes sociales en la que anunciaba la salida de Halligan.

Vivimos en una época en la que la capacidad de un presidente elegido democráticamente para cubrir puestos clave en las fuerzas del orden se enfrenta a serios obstáculos



El anuncio fue hecho tras dos órdenes de distintos jueces que marcaron un nuevo y dramático frente en el enfrentamiento entre la administración Trump y un tribunal federal sobre la legitimidad del nombramiento de Halligan.

Halligan, quien fue asesora de la Casa Blanca sin experiencia previa en la fiscalía, fue elegida para el cargo por el presidente Donald Trump en septiembre, pero dos meses después un juez dictaminó que el nombramiento era ilegal.

Juez llama "farsa" a presentación de Halligan como fiscal federal

En una orden, M. Hannah Lauck, jueza principal del Distrito Este de Virginia y nominada por el presidente Barack Obama, ordenó a un secretario que publicara un anuncio de vacante en el sitio web del tribunal y en los medios de comunicación, y dijo que estaba "solicitando manifestaciones de interés para ocupar ese puesto". La jueza señaló que el nombramiento temporal otorgado a Halligan, quien desde entonces ha sido nominada por Trump, pero no confirmada por el Senado, expiró este martes.

En otra orden, el juez federal David Novak dijo que eliminaba las palabras "fiscal federal" del bloque de firma de una acusación en un caso que se le había presentado, y prohibió a Halligan seguir presentándose con ese título. Afirmó que iniciaría un procedimiento disciplinario contra Halligan si infringía su orden y persistía en identificarse en los documentos judiciales como fiscal federal, y añadió que otros firmantes también podrían ser objeto de medidas disciplinarias.

"Independientemente de todas sus maquinaciones, la Sra. Halligan no tiene base legal para declarar ante este tribunal que ocupa el cargo. Y cualquier declaración de este tipo en el futuro solo puede describirse como una declaración falsa realizada en desafío directo a órdenes judiciales válidas", escribió Novak.

En resumen, esta farsa de la Sra. Halligan haciéndose pasar por fiscal federal de este distrito en desafío directo a órdenes judiciales vinculantes debe terminar



La orden de Novak, que fue nombrado juez por Trump durante el primer mandato del presidente republicano, se produjo tras una desafiante presentación firmada por Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche, en la que respaldaban la autoridad de Halligan y acusaban al juez de abusar de su poder al exigir que Halligan explicara públicamente por qué sigue identificándose como fiscal federal.

Respuesta a nivel de show de TV

, dice juez

"La respuesta de la Sra. Halligan, a la que se sumaron tanto el Fiscal General como el Fiscal General Adjunto, contiene un nivel de virulencia más propio de un programa de entrevistas de un canal de noticias por cable y está muy por debajo del nivel de defensa que se espera de los litigantes en este Tribunal, en particular del Departamento de Justicia", escribió Novak.

"El Tribunal no participará en una respuesta similar y, en su lugar, analizará los pocos puntos que la Sra. Halligan ofrece para justificar su continua identificación de su cargo como fiscal de los Estados Unidos ante el Tribunal", añadió.

Halligan fue nombrada para el cargo de forma interina en septiembre, después de que la administración Trump obligara a dimitir al veterano fiscal Erik Siebert ante la presión para que presentara cargos contra dos de los enemigos políticos de Trump, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Halligan consiguió las acusaciones, pero la victoria fue efímera. En noviembre, el juez federal de distrito Cameron McGowan Currie dictaminó que Halligan había sido nombrada ilegalmente fiscal federal interina y desestimó ambos casos. El Departamento de Justicia ha apelado esa sentencia.