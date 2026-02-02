Tulsi Gabbard Tulsi Gabbard y las redadas del FBI: ¿de qué señalan a la directora de Inteligencia Nacional? Tulsi Gabbard está en el centro del debate luego de que diversos sectores la cuestionaran sobre la conducción en las redadas del FBI en las oficinas electorales del condado de Fulton en Georgia.

Condado de Fulton demandará al FBI por incautación de material electoral y presunta intimidación

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, ha vuelto al centro del debate luego de que diversos sectores la cuestionaran sobre la conducción en las redadas del FBI en las oficinas electorales del condado de Fulton en Georgia, el pasado 28 de enero.

De acuerdo con The Wall Street Journal, un funcionario advirtió que hacer público el contenido de la denuncia podría provocar un “grave daño a la seguridad nacional”.

¿De qué acusan a Tulsi Gabbard?

La atención se centra en cómo ha manejado denuncias internas de irregularidades y su papel inusual en un operativo del FBI relacionado con el controvertido caso de las elecciones de 2020.

El abogado del denunciante , Andrew Bakaj, ha señalado que la oficina de Gabbard retrasó o dificultó el avance del proceso al no proporcionar instrucciones claras sobre cómo compartir la denuncia de forma segura con los comités de inteligencia del Congreso, bloqueando así su transmisión por más de seis meses.

Gabbard y su equipo han rechazado estas acusaciones, las cuales calificaron como infundadas y motivadas políticamente, pues afirman que sí emitieron pautas para la transmisión de información y que respondieron por escrito a las consultas del inspector general, aunque el contenido detallado del caso sigue clasificado y no se ha dado a conocer públicamente.

Las preocupaciones por este caso han trascendido en el Capitolio, donde legisladores demócratas como el senador Jon Ossoff han planteado dudas sobre si Gabbard ha actuado fuera de sus atribuciones como directora de Inteligencia Nacional.

¿Intromisión en redada del FBI en oficinas electorales en Fulton?

Además de esta denuncia interna, reportes basados en información del New York Times han dado a conocer que Gabbard habría facilitado la comunicación entre el presidente Donald Trump y agentes del FBI tras el operativo en el condado de Fulton.

Uno de esos reportes detalló que Gabbard habría usado su teléfono celular para llamar a Trump durante una reunión con agentes del FBI en Atlanta, permitiendo que el expresidente hablara con ellos mientras estaban trabajando en una investigación relacionada con denuncias sobre el supuesto fraude electoral de 2020.

La presencia de Gabbard en ese operativo del FBI y el hecho de que haya organizado la llamada con Trump han generado críticas porque su rol como directora de inteligencia normalmente no incluye la supervisión directa de investigaciones o acciones de agencias como el FBI en asuntos internos electorales.

Desde la Casa Blanca, defensores de Gabbard han argumentado que su participación busca avanzar en prioridades de “integridad electoral” y coordinar esfuerzos con otras agencias, según declaraciones oficiales recogidas en los reportes.

