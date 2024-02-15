Así fue el acalorado testimonio de la fiscal Fani Willis por el romance que amenaza su futuro en el caso de Trump en Georgia

Video El panorama jurídico que enfrenta Trump tras nuevos cargos en su contra: "Hay muchas evidencias"

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, subió al estrado este jueves y se defendió enérgicamente de las acusaciones de que incurrió en un conflicto de intereses en su relación romántica con un fiscal especial que contrató para el caso contra el expresidente Donald Trump.

"Un hombre no es un plan, es un compañero. No necesito que nadie me pague las facturas", llegó a decir Willis, visiblemente molesta, ante los señalamientos de que pudo haberse beneficiado económicamente de su relación con Nathan Wade, a quien contrató para trabajar en la causa contra Trump.

El asunto amenaza con sacar del caso contra el expresidente a Willis, quien accedió a subir al estrado a declarar luego de que un testigo dijera que su relación con Wade ya había comenzado cuando lo contrató, antes de lo que la fiscal ha reconocido.

El testimonio de Robin Yeartie, una amiga de la fiscal, contradice directamente la afirmación de que la relación no empezó sino hasta después de que fuera contratado en la causa contra Trump. Mientras que Wade, que declaró después de Yeartie, dijo que su relación con Willis comenzó a principios de 2022.



El testimonio de la fiscal del distrito pasó por momentos tensos bajo el interrogatorio de una abogada defensora que está tratando de eliminar a Willis del caso de interferencia electoral de Trump en 2020.

"¿Crees que estoy siendo enjuiciada? Esta gente está siendo juzgada por intentar robar unas elecciones en 2020. Yo no estoy en juicio, por mucho que usted intente llevarme a juicio", le dijo Willis a la abogada defensora Ashleigh Merchant.

En otro momento, Willis dijo: "Los intereses de Merchant son contrarios a la democracia".

Un interrogatorio sobre asuntos privados que puso a Willis y a Wade en la mira

Las preguntas del interrogatorio de Willis y Wade hechas por la defensa mostraron el cambio de papeles que ha ocurrido en los últimos meses.

Ahora, los fiscales que se comprometieron a responsabilizar a Trump por interferencia electoral están bajo el escrutinio público con revelaciones sobre sus vidas personales que desvían la atención de la propia conducta del expresidente, quien compite por recuperar la Casa Blanca.

Desde que aparecieron las denuncias de la existencia de la relación el mes pasado en una moción presentada por Michael Roman, otro acusado en la causa, el expresidente ha intentado utilizarlas para sembrar dudas sobre la legitimidad de los argumentos de Willis.

Otros republicanos han reclamado que se investigue a Willis, una demócrata que se presenta a reelección este año.

Trump y sus coacusados han argumentado que la relación presenta un conflicto de intereses que debería obligar a Willis a abandonar el caso. Wade trató de restar importancia al asunto, presentándose a sí mismo y a Willis como "personas privadas".

"No hay nada secreto en tener una vida privada", dijo Wade. "Nada”.



En el juicio, el juez Scott McAfee hizo grandes esfuerzos para minimizar el dramatismo en la sala y obligar a los abogados a enfocarse en los argumentos legales, quienes insistieron varias veces en hacer preguntas personales a Wade y Willis.

Los abogados de la defensa presionaron a Wade para que respondiera a preguntas incómodas sobre su relación con Willis, lo que provocó objeciones por parte de la fiscalía.

Durante un testimonio personal e incómodo que se extendió durante horas, Wade también admitió haber tenido relaciones sexuales con Willis mientras estaba separado de su esposa, a pesar de que él había dicho en la demanda de divorcio que eso no había pasado.

Esa admisión y el testimonio de Yeartie juntos amenazan con socavar la credibilidad de los fiscales mientras se preparan para el juicio en el caso que acusa a Trump y otros de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

¿Qué pasaría si Willis fuera descalificada del caso contra Trump?

Si Willis fuera descalificada, un consejo en Georgia encontraría a un nuevo fiscal para hacerse cargo y continuar con los cargos contra Trump y otras 14 personas o abandonar el caso por completo.

La remoción de Willis sería un hecho escandaloso en la más amplia de las cuatro causas criminales contra Trump.



Esto también representaría una demora adicional y reduciría la posibilidad de realizar el juicio antes de las elecciones de noviembre, en la que Trump sería previsiblemente el candidato republicano a la presidencia.

