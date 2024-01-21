Juicio contra Trump en Georgia: alegaciones de un presunto romance extramarital ensombrecen el caso

Las alegaciones de que Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia que lidera el caso de fraude electoral en contra del expresidente Donald Trump, incurrió en presunto conflicto de interés porque presuntamente sostuvo una relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade se han complicado en los últimos días.

Esas alegaciones de una presunta relación impropia entre los dos juristas salieron a la luz el 8 de enero en un documento presentado ante el tribunal por un coacusado en el caso de fraude electoral y exfuncionario de la campaña de Trump, Michael Roman. Desde entonces han surgido interrogantes entre algunos sobre si ello podría afectar el caso.

Luego Joycelyn Wade, la esposa del fiscal especial, dijo en su caso de divorcio que Wade compró boletos de avión en su nombre y en el de Willis. Tenían, por ejemplo, como destino Miami y San Francisco en 2022 y 2023, mientras ambos trabajaban en el sonado caso contra el expresidente.

El nuevo expediente judicial, que incluye lo que dice son extractos de la tarjeta de crédito de Wade, parece reforzar al menos algunas de las explosivas acusaciones hechas el 8 de enero por Roman.

Según Roman, Wade presuntamente malversó parte de los más de $650,000 que recibió de la Fiscalía de Distrito del condado de Fulton para el financiamiento de su actividad investigativa en el caso contra Trump para costear un lujoso estilo de vida, incluyendo esos presuntos viajes con destinos románticos con Willis. No está confirmado que Willis haya aceptado esos boletos de avión.

Según una moción presentada por la defensa de Roman, Willis se habría beneficiado económicamente de los fondos públicos destinados para el financiamiento del caso creando entonces un conflicto de intereses, por lo solicitó que la acusación fuera desechada y Willis y Wade fueran retirados del caso.

Qué han dicho Fani Willis y Nathan Wade

La fiscalía había dicho públicamente que Willis planea abordar las acusaciones mediante una respuesta judicial formal a la moción de Roman. Wade no ha hablado públicamente sobre el tema, ni siquiera cuando compareció ante el tribunal.

Sin embargo, antes de los alegatos de la esposa de Wade en el expediente de su caso de divorcio, Willis había indicado en una moción de emergencia el jueves que Joycelyn Wade estaba buscando interferir con el caso después de haberla citado para declarar en su caso de divorcio.

Willis fue más allá y acusó a la esposa del fiscal especial de haber “conspirado con las partes interesadas en el caso penal de interferencia electoral para utilizar el proceso de descubrimiento civil en su caso de divorcio para molestar, avergonzar y oprimir” a la fiscal de distrito, lo que calificó de “obstrucción e interferencia” con un caso penal en curso

El viernes, Andrea Dyer Hastings, abogada de Joycelyn Wade, dijo que los alegatos presentados por Willis en su moción de emergencia era “falsos” y “engañosos”, ya que la fiscal de distrito “tiene información y conocimiento directo y relevante” a las consideraciones del tribunal en cuanto a la división equitativa del patrimonio conyugal".

Posible audiencia televisada para escuchar los alegatos de Willis

El jueves, el juez del Tribunal Superior Scott McAfee, quien preside el caso de interferencia electoral, le dio a Willis hasta el 2 de febrero para responder a las acusaciones de Roman.

Los abogados de Trump y de algunos de los otros acusados han indicado que esperarán a escuchar a Willis antes de decidir si se respaldarán la moción de Roman, la cual no incluyó ninguna prueba de lo que alega. McAfee programó una audiencia para escuchar la respuesta de Willis sobre las acusaciones de Roman para el 15 de febrero, que probablemente será televisada.

La Junta de Comisionados del Condado de Fulton anunció el viernes el inicio de una investigación sobre el presunto mal uso de los fondos del condado por parte de Willis derivado de la contratación de Wade y la presunta aceptación de lujosos viajes conjuntos pagados y otros obsequios.

Nathan Wade solicitó el divorcio de su esposa el 2 de noviembre de 2021, un día después de que Willis lo contratara como fiscal especial en caso que investiga si Trump y otros conspiraron ilegalmente para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

