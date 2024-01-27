¿Puede una (posible) aventura amorosa sacar a la fiscal que acusa a Trump en Georgia?

Video Las confusiones de Trump con las que Haley busca restarle votos en New Hampshire: "Biden y él son más de lo mismo"

Las acusaciones de que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, tuvo una relación inapropiada con un fiscal especial que contrató para trabajar en el caso contra Donald Trump y otros acusados de interferir en las elecciones de 2020 en Georgia han activado numerosas quejas y llamados para sacar a Willis del caso.

Willis ha defendido su contratación de Nathan Wade, quien tiene poca experiencia como fiscal, y no ha negado directamente una relación romántica. Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en una moción presentada a principios de este mes por la abogada defensora Ashleigh Merchant, quien representa al exmiembro de la campaña de Trump y asistente de la Casa Blanca, Michael Roman.

PUBLICIDAD

Merchant alega que la oficina de Willis pagó a Wade grandes sumas y que Willis se benefició indebidamente cuando Wade pagó para que ambos se fueran de vacaciones. Merchant no ha ofrecido ninguna prueba de la supuesta relación. Sin embargo, previamente en enero, la esposa de Wade presentó en su caso de divorcio registros de tarjetas de crédito que muestran que Wade compró boletos de avión para que Willis viajara con él a Miami y San Francisco. Se desconoce si Willis aceptó esos boletos.

Willis, quien es demócrata, no ha mostrado signos de que vaya a renunciar, pero existen formas de destituirla. Estos son posibles escenarios:

¿Qué puede hacer el juez?

La moción de Merchant solicita al juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, que retire a Willis y Wade y sus oficinas de cualquier procesamiento posterior del caso. McAfee tiene el poder de hacerlo.

Video Jenna Ellis se declara culpable de intento de subvertir las elecciones en Georgia



De hecho, otro juez, el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, dio ese paso en julio de 2022 cuando presidía la investigación especial del gran jurado que precedió a la acusación en el caso electoral.

En ese entonces, Burt Jones, actual vicegobernador de Georgia y uno de los 16 republicanos del estado que firmaron un certificado afirmando falsamente que Trump había ganado las elecciones y declarándose electores “debidamente calificados” del estado, argumentó que Willis tenía un conflicto de intereses porque había organizado una recaudación de fondos para su oponente demócrata en las elecciones.

McBurney falló a favor de Jones y prohibió a Willis y a su oficina procesar a Jones en el caso.

PUBLICIDAD

Si McAfee decide tomar medidas similares y sacar a Willis y su oficina del caso electoral, le correspondería al Consejo de Fiscales de Georgia encontrar otro fiscal que se encargue del caso. Esa persona podría continuar por el camino de Willis, podría optar por presentar solo algunos cargos o podría desestimar el caso por completo.

Encontrar un fiscal dispuesto y capaz de hacerse cargo del caso en expansión podría ser difícil, dijo el exfiscal de distrito del condado de Gwinnett, Danny Porter. Solo unos pocos fiscales de distrito en el estado (en todo Atlanta) tienen los recursos para manejar un caso así, dijo.

¿Podría Fanni Willis dejar el caso para 'salvarlo'?

Si Willis se abstuviera de continuar con el caso, es probable que toda su oficina tenga que retirarse, explicó Porter a la agencia AP. En ese caso, también correspondería al Consejo de Fiscales encontrar a alguien que se haga cargo del asunto.

El abogado Norm Eisen, quien fue zar de la ética del expresidente Barack Obama, dijo en una conferencia de prensa que, según lo que sabe hasta ahora, "no existe absolutamente ninguna base legal bajo la ley de Georgia" para descalificar a Willis o Wade.

Pero, dijo Eisen, “lo más inteligente en este momento es que el Sr. Wade termine voluntariamente su trabajo en este caso”. Aunque no está legalmente obligado a hacerlo “en este punto, la conversación sobre estos temas se ha convertido en una distracción (...) de la abrumadora cantidad de evidencia que justifica la decisión de procesar al Sr. Trump y sus cómplices", expresó.

PUBLICIDAD

¿Una comisión de supervisión podría remover a Willis del caso?

A muchos republicanos les gustaría que Willis fuera investigada por la nueva Comisión de Calificación de Fiscales de Georgia. Ese organismo fue creado el año pasado para disciplinar y destituir a los fiscales. Pero la Corte Suprema del estado se negó a aprobar las reglas de la comisión.

Los legisladores de este año buscan eliminar la aprobación requerida por el tribunal, lo que permitirá que la comisión comience a operar. La comisión podría destituir a los fiscales de distrito de su cargo o disciplinarlos por un conflicto de intereses, “conducta perjudicial para la administración de justicia que desprestigie el cargo” o por “mala conducta intencional en el cargo”.

Sin embargo, es poco probable que la comisión pueda sacar a Willis del caso Trump, a menos que ella acepte hacerse a un lado en un acuerdo negociado.

¿Podrían los legisladores estatales actuar sobre el caso de Willis?

Algunos legisladores han propuesto acusar y destituir a Willis, una idea que Trump respaldó. Sin embargo, la Asamblea General de Georgia no ha llevado a impeachment a nadie en más de 50 años. Y se requiere una mayoría de dos tercios del Senado estatal para declarar culpable. Se trata de un obstáculo difícil porque los republicanos controlan actualmente menos de dos tercios de los 56 escaños del Senado.

Además, siendo un año electoral para los legisladores de Georgia que son candidatos a la reelección este año, comenzar un proceso de impeachment podría mantenerlos en sesión del Congreso y perjudicarlos en la campaña electoral.

PUBLICIDAD

¿Podría intervenir otra institución estatal para removerla del cargo?

Está el Colegio de Abogados de Georgia que adoptó reglas especiales en 2021 que regulan las malas conductas procesales. Pero esas reglas se referían al deber del fiscal de revelar pruebas que pudieran probar la inocencia de alguien.

Si Willis tuviera que enfrentar consecuencias por parte del Colegio de Abogados, tendría que ser disciplinada según las reglas que se aplican a todos los abogados. Y si bien tiene normas contra los conflictos de intereses, en su mayoría están dirigidas a abogados privados. No está claro cómo esas reglas podrían aplicarse a este caso.

¿Puede haber otras consecuencias?

Un comisionado del condado de Fulton, el republicano Bob Ellis, envió a Willis una carta el viernes exigiendo información sobre cómo gastó el dinero del condado y “si algún pago de fondos del condado al Sr. Wade se convirtió para su beneficio personal en forma de viajes subsidiados u otros obsequios".

Los comisionados podrían recortar el presupuesto de Willis en el futuro, pero los demócratas tienen mayoría en la comisión. El gobierno del condado de Fulton tiene un código de ética, pero el condado no parece prohibir las relaciones consensuales. La Junta de Ética del condado podría multar y reprender a Willis, pero no tiene el poder de destituirla.

El senador estatal republicano Greg Dolezal propuso un comité especial del Senado para investigar a Willis, diciendo que un "examen minucioso e imparcial (...) garantizaría la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de la integridad de nuestro sistema de justicia".

PUBLICIDAD

Mira también: