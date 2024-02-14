Trump busca usar un romance entre dos fiscales de Georgia para desmontar el caso más grave que enfrenta

El juez de Georgia que preside el caso por supuesta interferencia electoral contra Donald Trump ordenó una audiencia el jueves para aclarar si la fiscal del condado Fulton, Fani Willis, que lidera la acusación contra el expresidente, debería ser descalificada del caso por tener un romance con uno de sus compañeros de equipo.

La fiscalía había pedido que se descartara esa audiencia pero el juez Scott McAfee aceptó realizarla para esclarecer el asunto y dijo que "está claro que la desalificación puede ocurrir si se presentan pruebas que demuestren un conflicto real".

Trump y otros de los acusados en este caso estatal de Georgia alegan que la relación de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató para ayudar a llevar el caso, crea un conflicto de intereses y que la pareja se ha beneficiado de los ingresos de Wade por trabajar en el caso.

En la acusación de Georgia, el exmandatario enfrenta cargos por conspirar para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, como parte de una trama mayor para mantenerse en la Casa Blanca.

Una relación sentimental

y un presunto conflicto

de intereses

El juez dijo que no obligará a Willis ni Wade u otros posibles implicados a declarar hasta después de escuchar a los testigos que planea presentar la defensa Michael Roman, un antiguo funcionario de la campaña de Trump y uno de los acusados en el caso.

Las acusaciones sobre el 'affaire' entre ambos se presentaron por primera vez en una moción a principios de enero por el equipo legal de Roman.

Más de un mes después los dos juristas reconocieron que tenían una relación, pero afirmaron que comenzó después de que Wade fuera contratado por Willis para trabajar en el caso, en noviembre de 2021.

Sin embargo, la abogada de Roman, Asheligh Merchant, asegura que tiene un testigo que puede probar que eso no es cierto, informó The New York Times. Ese testigo "estrella" sería Terrence Bradley, un abogado cercano a Wade y quien lo representó en su caso de divorcio pendiente.

Merchant alega que Willis se ha ido de vacaciones con Wade y que él pagó con el dinero que obtiene de su trabajo en el caso, dando lugar a "una forma de autocontratación". Pero la fiscal asegura que los costos de los viajes personales de ella y Wade se han “dividido aproximadamente en partes iguales” entre ambos.

"El estado ha admitido que existía una relación", dijo el juez McAfee en la corte el lunes. "Y entonces, lo que queda por demostrar es la existencia y el alcance de cualquier beneficio financiero, si es que lo hubo".

'Chismes' en lugar de hechos y leyes

Anna Cross, abogada que compareció en la audiencia en nombre de la oficina de la fiscal del distrito, aseguró que el cronograma que quieren presentar contra Willis y Wade es erróneo o "sencillamente fabricado", y argumentó que sería inadecuado que presentaran como testigo a alguien que tuvo con Wade una relación abogado-cliente.

“La defensa no le está presentando hechos”, dijo Cross al juez. “La defensa no le está presentando la ley. La defensa le está trayendo chismes, y el estado no puede, ni la corte debe tolerar esa práctica”, agregó.

Cross aseguró que en la audiencia del jueves el estado de Georgia presentaría pruebas contundentes que desmienten las acusaciones contra los fiscales y que estaría "sorprendida" si el equipo de la defensa, que ahora los acusa, pudiera respaldar alguna de las alegaciones que están haciendo sobre la relación entre Willis y Wade.

De hecho, el propio juez McAfee advirtió a los abogados de la defensa de Trump y otros de los acusados que no tolerará intentos de manchar la reputación de la fiscal Willis y Wade con acusaciones no probadas.

"Si hay algo que se refiere a... acoso o vergüenza indebida, no me voy a sentir inhibido de intervenir, incluso sin una objeción del abogado, para hacer avanzar esto y mantenerlo enfocado en los temas en cuestión", advirtió el juez.

¿Una estrategia para influir en la opinión pública?

La audiencia del jueves podría convertirse en un show televisivo en vivo sobre las interioridades de la relación entre dos profesionales, uno de ellos, Wade, actualmente en un proceso pendiente de divorcio.

Aunque expertos citados por varios medios coinciden en que este esfuerzo por descalificar a la fiscal Willis y a Wade, miembro de su equipo, no tiene argumentos legales sólidos, algunos señalan que el juez podría llegar a concluir que hubo irregularidades y, por tanto, que el juicio o el procesamiento sería injusto, una idea que buscan resaltar Trump y algunos de sus coacusados, en el que podría ser el caso judicial más grave de los varios que enfrenta el exmandatario.

Incluso si el juez no encuentre conflicto de intereses o beneficios, los rumores y acusaciones darán municiones a Trump y sus aliados para argumentar que el caso en su contra está amañado o es injusto, una estrategia a la que suele recurrir el expresidente a menudo.

“Aunque eventualmente pueda ganar [Fani Willis] y demostrar que no hubo ningún conflicto de intereses real, esto sigue siendo una muy mala noticia para el caso en general, en términos de percepción pública”, declaró Caren Morrison, profesora asociada de derecho en la Universidad Estatal de Georgia, citada por The New York Times.

