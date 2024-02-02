Fanni Willis reconoce una relación con el fiscal especial que lleva el caso de Trump en Georgia

Video Jenna Ellis se declara culpable de intento de subvertir las elecciones en Georgia

Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton que acusa a Donald Trump de interferir en las elecciones del 2020 en Georgia, admitió que tenía una relación personal con el fiscal especial que nombró para llevar ese caso, aunque niega que eso haya contamina el proceso contra el expresidente.

Este viernes, Willis presentó calificó las acusaciones en su contra de “infundadas” y “lascivas”. Además, aseguró que no había evidencia de que la relación entre ella y el fiscal especial Nathan Wade hubiera perjudicado el caso.

PUBLICIDAD

Willis pide al juez que rechazara las mociones de Trump y otros coacusados que buscan descalificarla a ella y a su oficina del caso.

Trump y otros críticos de Willis han aprovechado las acusaciones sobre la relación para intentar sembrar dudas sobre la legitimidad del caso.

El origen de las acusaciones contra Willis y Wade

Semanas atrás, Mike Roman, miembro de la campaña electoral para la reelección de Trump y uno de los 14 coacusados en el caso penal contra el expresidente en Georgia, alego ante el tribunal que Willis tenía una "relación romántica” con Wade.

La firma legal de Wade ha recibido más de $653,000 por parte de la oficina del fiscal de distrito desde que fue designado como fiscal externo en el caso en noviembre de 2021.

Roman afirmó, sin presentar pruebas en ese momento, que Willis pudo haber violado la ley al contratar a Wade y luego permitirle pagar “vacaciones en todo el mundo” con ella que no estaban relacionadas con su trabajo en el caso.

Wade y Willis, según afirmaba Roman, se estaban “beneficiando significativamente de este procesamiento a expensas de los contribuyentes”, por lo que el acusado pedía la descalificación de los fiscales y la desestimación de los cargos en su contra.

Wade se defiende a él y a Willis

En una declaración jurada que acompaña a la presentación de Willis, Wade dijo que en 2022, él y la fiscal de distrito habían desarrollado una relación personal, además de su “asociación profesional y amistad”.

Pero dijo que nunca había vivido con Willis ni compartido una cuenta financiera o gastos del hogar con ella, y que ninguno de los fondos que se le pagaron como parte del trabajo se compartió con ella, contrarrestando las afirmaciones de los abogados defensores sobre un conflicto de intereses.

PUBLICIDAD

Wade se describió a sí mismo y a Willis como “ambos profesionales financieramente independientes; Los gastos o viajes personales se dividieron aproximadamente en partes iguales entre nosotros".

“A veces”, dijo Wade, “he hecho y comprado viajes para el fiscal de distrito Willis y para mí con mis fondos personales. En otras ocasiones, el fiscal de distrito Willis ha hecho y comprado viajes para ella y para mí con sus fondos personales”.

Trump es parte de la acusación contra Willis

A la moción de Roman se unieron luego Trump y otro coacusado, el abogado de Atlanta, Bob Cheeley, quienes también buscan que el caso se traslade fuera del condado de Fulton y se desestimen los cargos.

Ashleigh Merchant, la abogada de Roman, ha dicho que planea emitir citaciones para testigos y documentos para respaldar las acusaciones de mala conducta de su cliente.

El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, que supervisa el caso, programó una audiencia probatoria sobre las acusaciones para el 15 de febrero.

El expresidente Trum también acusó a Willis (y a los fiscales en otros tres casos penales en su contra) de participar en ataques políticos mientras luce encaminado para convertirse en el casi seguro candidato republicano a la presidencia en 2024.

Willis, una demócrata cuyo cargo es de elección popular, se postula para la reelección este año. Las acusaciones podrían convertirse en un tema de campaña.