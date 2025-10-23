¿Recibes ‘food stamps’? En estos estados el programa SNAP se verá afectado en noviembre por el cierre de gobierno

Video Programas de ayuda alimentaria SNAP y WIC están en riesgo por el cierre del gobierno: te explicamos

Varios estados han comenzado a advertir a los beneficiarios que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que podrían no recibirlos el próximo mes si el cierre del gobierno persiste.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés), quien supervisa el programa, advirtió en una carta a los estados desde el 10 de octubre que, si el cierre de gobierno continúa, habrá "fondos insuficientes" para pagar los beneficios completos de SNAP para aproximadamente 42 millones de personas en todo el país.

Esto se debe a que, aunque el programa es administrado por los estados, es financiado a nivel federal, lo que significa que la interrupción de los fondos federales afecta directamente a la capacidad de los estados para distribuir los beneficios.

Te dejamos la lista de los estados que han emitido advertencias sobre posibles interrupciones o retrasos en los beneficios de SNAP para noviembre.

Estos son los estados en los que el programa de ‘food stamps’ podría verse afectado en noviembre

California: Más de cinco millones de personas en todo el estado podrían enfrentar retrasos en sus beneficios de cupones de alimentos si el cierre continúa. Los funcionarios estatales están buscando soluciones para mitigar el impacto del programa en el que el 63.2% de los beneficiarios son niños o ancianos.

“Si el presidente Trump y el Congreso no reabren el gobierno federal antes del 23 de octubre, o no toman medidas para financiar los beneficios, es probable que los beneficios de CalFresh se retrasen en noviembre”, dijo el gobernador del estado Gavin Newsom en un comunicado.

"El fracaso de Trump para abrir el gobierno federal ahora está poniendo en peligro la vida de las personas y haciendo que las necesidades básicas como la comida sean más caras, justo cuando llegan las vacaciones. Ya es hora de que a los republicanos en el Congreso se enfrenten a Trump y cumplan con el pueblo estadounidense", agregó en la carta.

Carolina del Sur: Las autoridades locales dijeron: "entendemos que más de 260,000 hogares en Carolina del Sur dependen de estos beneficios para complementar el poder adquisitivo mensual de alimentos de su familia. Hasta que haya una resolución en Washington DC y el gobierno federal se financia y vuelve a abrir, el departamento no será capaz de proporcionar los beneficios financiados por el gobierno federal a los hogares SNAP nuevos y en curso hasta nuevo aviso".

Colorado: El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) del estado informó que de continuar el cierre no podrán entregar los cupones de alimentos. "Si necesita más recursos alimentarios durante el cierre del gobierno, le animamos a que se ponga en contacto con los bancos de alimentos o las agencias comunitarias de su zona", dice el sitio web.

Connecticut: Los servicios sociales de Connecticut anunciaron en su sitio web que no podrán dar los beneficios de SNAP en noviembre si continúa el cierre y notificarán a los residentes si se verán afectadas las operaciones del programa una vez que abra el gobierno.

Dakota del Norte: En el sitio web del HHS estatal aparece un breve mensaje: "Los beneficios del programa SNAP se suspenderán a partir del 1 de noviembre de 2025 si el cierre del gobierno federal continúa más allá del 31 de octubre".

Florida: El Departamento de Niños y Familias de Florida, que administra la ayuda alimentaria a través de este programa federal a casi 3 millones de residentes, dijo que no podrán dar los beneficios en noviembre.

Idaho: El Departamento de Salud y Bienestar Social dijo que fue instruido por el USDA para "retrasar temporalmente la emisión de cupones de alimentos".

Illinois: El Departamento de Servicios Humanos de Illinois dijo en un comunicado que SNAP es un beneficio financiado 100% por el gobierno federal y la retención de pagos del gobierno federal al estado afectaría a todos los 1.9 millones de beneficiarios en ese estado.

“El estado administra más de $350 millones en beneficios de SNAP cada mes, fondos que alimentan a familias en cada rincón del estado. Si los fondos de SNAP no son entregados por el gobierno federal, el estado de Illinois no tiene la capacidad presupuestaria para reponer estos recursos críticos”, dice el comunicado.

Louisiana: El gobernador republicano Jeff Landry anunció el miércoles que todos los residentes del estado que dependen del SNAP no recibirán nuevas prestaciones a partir del 1 de noviembre. Los fondos sobrantes de meses anteriores podrán seguir utilizándose, aclaró.

Maine: El HHS estatal informó que casi el 12.5% de la población de Maine recibe prestaciones de SNAP y no podrán recibir los beneficios el 1 de noviembre.

Massachusetts: La gobernadora del estado Maura Healey dijo a los periodistas este miércoles que Trump es el "primer presidente en la historia de Estados Unidos en cortar los beneficios de SNAP".

"La financiación estatal no puede empezar a igualar lo que el gobierno federal proporciona", dijo Healey, cuyo estado también está terminando los beneficios el 1 de noviembre.

Minnesota: Los líderes estatales han advertido que los beneficiarios no recibirán los ‘Food stamps’ del próximo mes si el cierre continúa hasta el 1 de noviembre.

Montana: En un breve mensaje en su sitio web el HHS estatal informó del cierre de gobierno. "Esto significa que es posible que no reciba las prestaciones del SNAP en noviembre, aunque esté autorizado a recibirlas", dice el mensaje.

Nueva York: El estado ha emitido advertencias indicando que los beneficios están "en riesgo" o "pueden retrasarse" si el cierre continúa.

"Estoy indignada de que los republicanos de Washington estén reteniendo deliberadamente fondos federales a millones de neoyorquinos que dependen de SNAP para poner comida en la mesa", dijo la gobernadora Kathy Hochul en un comunicado la semana pasada.

"Este es un castigo cruel, sin sentido y políticamente motivado infligido por el gobierno de Donald Trump que tienen el poder de evitar. Las vidas dependen de esto, y los republicanos de Washington deben dejar de jugar. ¡Liberen esta financiación federal ahora mismo y dejen que los estados lleven este dinero a las familias para garantizar que no pasen hambre!", agregó.

Oregón: En el estado 757,000 habitantes que reciben SNAP no recibirán nuevos beneficios después del 31 de octubre debido al cierre federal.

"Esta es una situación cruel e inaceptable. El presidente Trump debería centrarse en alimentar a las familias negociando un acuerdo con el Congreso, no haciendo otras cosas como desplegar tropas en ciudades estadounidenses con el dinero de los contribuyentes", dijo la gobernadora Tina Kotek.

Pensilvania: Las autoridades estatales han indicado que no podrán distribuir los beneficios de 'food stamps' si el cierre persiste.

"El fracaso de los republicanos para aprobar un presupuesto federal en Washington DC está teniendo un impacto directo en nuestra comunidad y ahora, este cierre federal está amenazando la asistencia alimentaria crítica para dos millones de residentes de Pensilvania que dependen de SNAP para alimentarse y alimentar a sus familias", dijo el gobernador Josh Shapiro en un comunicado.

"Es hora de que aprueben un presupuesto federal y pongan fin a este cierre", agregó.

Texas: Ha informado que todos los beneficios de SNAP de noviembre se suspenderán si el cierre continúa más allá del 27 de octubre.

El Departamento de Servicios Humanos del estado dijo en un comunicado que “emitirá los beneficios SNAP tan pronto como reciba nuevos fondos federales”.

Utah: En un breve comunicado el departamento de servicios laborales dijo: "Entendemos que esta noticia es inesperada. Dado que la financiación del gobierno federal está actualmente detenida, no podremos emitir los pagos del SNAP. Proporcionaremos una actualización tan pronto como el gobierno federal vuelva a abrir".

Virginia: El gobernador Glenn Youngkin declaró este jueves el estado de emergencia para ayudar a mantener la ayuda alimentaria a los residentes del estado.

Más de 850,000 residentes de Virginia sentirían el impacto si las prestaciones alimentarias no se entregan el 1 de noviembre, dijo.

Washington: El HHS local dijo que además de que no se podrán repartir los 'food stamps' de noviembre si el cierre continúa, cientos de empleados que apoyan el programa SNAP podrían verse afectados por despidos temporales a partir del 4 de noviembre.

Wisconsin: El gobernador Tony Evers instó este jueves al gobierno de Trump a "tomar medidas rápidas e inmediatas para utilizar las fuentes de financiación federales disponibles para extender la asistencia alimentaria en noviembre y evitar que casi 700,000 habitantes de Wisconsin que dependen de SNAP pierdan el acceso a alimentos básicos".

Wyoming: El Departamento de Servicios Familiares del estado dijo que la agencia está trabajando activamente con los bancos de alimentos locales y los socios comunitarios para llenar el vacío dejado por la ausencia de pagos, que se esperaba que llegaran a los beneficiarios la primera semana de noviembre. "Se desconoce si los pagos atrasados se realizarán en una fecha posterior", dijo el departamento.

De acuerdo con Politico que consultó a los HHS y otros departamentos encargados del programa en varios estados, a la lista se suman: Arkansas, Kansas, Hawai, Indiana, Vermont, Mississippi, Oklahoma.

Otros cambios del programa SNAP que afectan a los beneficiarios

El cierre del gobierno no es el único acontecimiento que podría limitar el acceso al SNAP.

La amplia ley política y fiscal que el Congreso aprobó y Trump firmó en julio también contempla cambios en el programa.

Los adultos con hijos de 14 a 17 años ya no estarán exentos de un requisito de trabajo para recibir beneficios, y tampoco lo estarán las personas de 55 a 64 años.

Esas políticas están en vigor ahora, y algunas personas podrían comenzar a perder la cobertura a principios de enero.

Otro cambio de la ley se producirá en los próximos años. A partir de octubre de 2026, los estados asumirán tres cuartas partes de los costes administrativos.

Aunque es posible que el Congreso modifique algunas de esas políticas, la reanudación de las operaciones del gobierno por sí sola no las cambiará.

La situación sigue siendo incierta, y se recomienda a los beneficiarios de SNAP en los estados afectados que se mantengan informados a través de los sitios web oficiales de sus departamentos de servicios humanos y que consideren alternativas de asistencia alimentaria, como bancos de alimentos, en caso de interrupciones.

