Ayuda económica

Estos estados pondrán restricciones a lo que puedes comprar con “food stamps”: mira la lista de productos que ya no estarán disponibles

Hasta ahora, 12 estados han obtenido exenciones de USDA para prohibir que los beneficiarios de SNAP usen los cupones de comida para comprar golosinas, pero otros ya iniciaron los trámites para aplicar la misma medida.

Por:
Univision
Video Cambios en el programa SNAP: te decimos los nuevos requisitos y quiénes quedarían excluidos

¿Usas tus cupones de alimentos para comprar sodas o golosinas? Eso puede cambiar dependiendo del estado donde vivas.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó a principios de este mes exenciones que permiten a ciertos estados prohibir a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP) comprar productos como refrescos, dulces y bebidas azucaradas.

Esta medida forma parte de la iniciativa “Make America Healthy Again” impulsada por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

Hasta ahora, 12 estados han obtenido exenciones del USDA para prohibir que los beneficiarios de SNAP usen los cupones de comida para comprar golosinas, pero otros ya iniciaron los trámites para obtener la misma exención.

"Espero que los 50 estados se sumen a este enfoque audaz y de sentido común... Ha llegado el momento de introducir cambios importantes en el programa SNAP de nuestro país", dijo en un comunicado Marty Makary, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Te decimos cuáles son los estados que implementarán estas restricciones y qué productos ya no podrás comprar con los “fustán”.

Los estados y los productos que no podrás comprar si usas “food stamps”

-Arkansas: La restricción entrará en vigor el 1 de julio de 2026. En este estado ya no podrás comprar refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de zumo natural, bebidas poco saludables y dulces.

-Colorado: A partir del 1 de marzo de 2026 el estado restringirá la compra de refrescos con cupones de SNAP.

-Florida: Desde el 1 de enero de 2026, los beneficiarios del programa de cupones de alimentos no podrán comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

-Idaho: La compra de refrescos y dulces con “food stamps” quedará prohibida a partir del 1 de enero de 2026 en el estado.

-Indiana: Desde el 1 de enero de 2026 ya no podrán adquirirse sodas y caramelos con cupones de alimentos.

-Iowa: A partir del 1 de enero de 2026, solo se podrán adquirir con SNAP los alimentos que no estén sujetos a impuestos, según la legislación del estado. Todo lo que sea gravable queda excluido, salvo semillas y plantas para el cultivo de alimentos.

-Louisiana: Este estado restringirá desde el 15 de enero de 2026 la compra de refrescos, bebidas energéticas y caramelos.

-Nebraska: Refrescos y bebidas energéticas no podrán ser adquiridos con “food stamps” a partir del 1 de enero de 2026.

-Oklahoma: Desde el 1 de enero de 2026 la compra de caramelos y sodas queda restringida con cupones de SNAP.

-Texas: Las bebidas azucaradas y caramelos no podrán ser comprados con cupones de alimentos a partir del 1 de abril de 2026.

-Utah: Desde el 1 de enero de 2026 no se podrán comprar sodas con “fustán” en este estado.

-West Virginia: Restringirá la compra de sodas con cupones de alimentos a partir del 1 de enero de 2026.

Otros cambios en el programa SNAP

Pensilvania, Tennessee y Ohio están explorando opciones legislativas o administrativas para sumarse a estas restricciones.

Además, la enorme ley de recortes fiscales y gastos firmada por el presidente Donald Trump en julio introduce cambios significativos en el programa SNAP, como la ampliación de los requisitos de trabajo y la transferencia de más gastos del programa a los estados.

Más de 42 millones de personas reciben beneficios de SNAP como parte del programa contra el hambre más grande de la nación.

