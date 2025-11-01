SNAP: Millones de estadounidenses enfrentan una posible crisis alimentaria

Video Disminuye apoyo de votantes hispanos a Trump y a los republicanos, según nueva encuesta de Univision

La crisis por el cierre del gobierno federal, que cumple ya 31 días, llega a un punto crítico este sábado debido a que el programa federal de asistencia alimentaria empezará enfrenta retrasos al quedarse sin fondos. Justo el día que millones de estadounidenses empiezan a conocer los dramáticos aumentos en el costo de sus seguros de salud bajo la Ley de Cuidados de Salud Asequible que empezó el registro.

Los impactos en las necesidades básicas —alimentos y atención médica— subrayaron cómo la falta de un acuerdo en el Congreso sobre un plan para financiar al gobierno federal está afectando a los hogares en todo el país.

PUBLICIDAD

Aunque dos jueces federales frustraron los planes de la administración Trump de congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), habrá un inevitable retraso en la entrega de las ayudas, lo que probablemente dejará a millones de personas con dificultades para pagar su despensa.

Todo esto se suma a la tensión en el país, mientras el sábado se cumple un mes de que los trabajadores federales no reciben su sueldo, lo cual incluso afecta los viajes debido a la falta de controladores aéreos. El cese de funciones debido a la falta de financiamiento ya es el segundo más largo de la historia, sin embargo, había poca urgencia en Washington para ponerle fin, con los legisladores fuera del Capitolio y ambos partidos atrincherados en sus posiciones.

Retrasos e incertidumbre en torno a SNAP

El Departamento de Agricultura (USDA) planeaba retener los pagos al programa alimentario SNAP a partir del sábado hasta que dos jueces federales ordenaron a la administración que los realizara. El presidente Trump dijo que proporcionaría el dinero, pero quería más indicaciones de la corte, lo cual sucederá hasta el lunes.

El programa atiende a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses y cuesta 8,000 millones de dólares mensuales. Los jueces acordaron que el USDA necesitaba al menos recurrir a un fondo de contingencia de aproximadamente 5,000 millones de dólares para mantener el programa en funcionamiento.

Pero eso dejó cierta incertidumbre sobre si el departamento usaría dinero adicional o solo proporcionaría beneficios parciales para el mes.

PUBLICIDAD

De por sí, las ayudas se retrasarán porque en muchos estados se tarda una semana o más en cargar las tarjetas SNAP.

La pelea política y el cierre de gobierno

"La administración Trump necesita seguir la ley y solucionar este problema de inmediato trabajando estrechamente con los estados para llevar asistencia nutricional a los millones que dependen de ella lo antes posible", dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, en un comunicado tras el fallo.

Los republicanos, al responder a las demandas demócratas de financiar SNAP, dicen que el programa está en una situación así de grave porque los demócratas han votado repetidamente en contra de un proyecto de ley de financiamiento gubernamental a corto plazo.

"Ahora estamos llegando a un punto de quiebre gracias a que los demócratas votaron 14 veces no al financiamiento del gobierno", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, en una conferencia de prensa el viernes.

Trump se involucró en el debate el jueves por la noche al sugerir que los senadores republicanos, que tienen la mayoría, terminen el cierre eliminando las reglas del filibuster o bloqueo que impiden que la legislación avance a menos que cuente con el apoyo de al menos 60 senadores. Los demócratas han utilizado el obstruccionismo para bloquear un proyecto de ley de financiamiento en el Senado durante semanas.

Los líderes republicanos rechazaron rápidamente la idea de Trump, pero la discusión mostró cuán desesperada se ha vuelto la lucha.

PUBLICIDAD

Y los subsidios de atención médica que expiran

El período anual de inscripción para el seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) también comienza el sábado, y habrá aumentos significativos en lo que la gente está pagando por la cobertura. Los créditos fiscales mejorados que ayudan a la mayoría de los inscritos a pagar los planes de salud expirarán el próximo año.

Los demócratas desean extender esos créditos y se han negado a votar por un proyecto presupuestal hasta que el Congreso actúe.

Si el Congreso no extiende los créditos, los inscritos subsidiados enfrentarán aumentos de costos de aproximadamente el 114%, o más de 1.000 dólares por año, en promedio, según encontró la organización sin fines de lucro de investigación en atención médica KFF.

En los días previos al inicio de la inscripción al seguro de salud subsidiado, políticos demócratas de todo el país advirtieron que los aumentos de costos afectarían duramente a sus legislados.

Algunos republicanos en el Congreso han estado abiertos a la idea de extender los subsidios, pero también quieren hacer cambios importantes en la reforma de salud promulgada en la administración del demócrata Barack Obama.

Los trabajadores federales ya llevan un mes sin recibir un cheque de pago completo, y el desgaste en la fuerza laboral se está haciendo visible.