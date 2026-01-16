Noticias Sentencia del expresidente de Corea del Sur: ¿Yoon Suk Yeol puede recibir pena de muerte? El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrentó su primer juicio y fue condenado a varios años de cárcel

Yoon Suk Yeol, expresidente de Corea del Sur, recibió una nueva sentencia de cinco años de cárcel en su primer juicio de los ocho que enfrentará, en medio de la crisis política que desencadenó. Te contamos si podría recibir la pena de muerte.

El exmandatario es señalado y juzgado por la imposición de la Ley Marcial, cuya decisión implicó que miles de personas protestarán en diferentes zonas del país.

El primer veredicto gira entorno a la Ley Marcial que impuso, la sentencia de cinco años en prisión fue emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que encontró culpable a Yoon de obstruir los intentos de detenerlo, falsear la proclamación de la Ley Marcial y por eludir la reunión completa del Consejo de Ministros, la cual era un requisito legal para implementar una medida de tal magnitud.

En ese sentido, el juez Baek Dae-hyun consideró como importante que se reorganice el sistema de política afectado debido a las imposiciones del expresidente de Corea del Sur, de quien considera que debe recibir un "castigo severo" debido a que no se muestra con arrepentimiento. Sobre la sentencia, la defensa de Yoon precisó que apelará porque la calificó como "politizada".

¿Qué es la Ley Marcial por la que es señalado Yoon Suk Yeol?

En 2024, Yoon Suk impuso la Ley Marcial, que duró poco, con esta aseguró que tendría protección el "orden democrático constitucional". En las calles se desplegaron soldados y policías, mientras que el Ejército estableció que las reuniones del Parlamento y de diversos políticos estaban prohibidas, además, los medios de comunicación también fueron contemplados para estar en control militar.

Aunque no se registraron disturbios graves, la decisión provocó protestas masivas, sacudió los mercados financieros y evocó recuerdos de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta. La presión social y política derivó en su juicio político, arresto y destitución.

¿Yoon Suk Yeol puede recibir la pena de muerte?

La acusación más grave contra el exmandatario sostiene que la aplicación de la Ley Marcial constituyó un acto de rebelión, delito por el cual la fiscalía independiente ha solicitado la pena de muerte. El veredicto de ese proceso se conocerá el próximo mes.

No obstante, es poco probable que el tribunal opte por la ejecución. Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre la pena capital desde 1997 y rara vez se dictan sentencias de muerte. Además, el decreto de Yoon no dejó víctimas y estuvo vigente por un periodo breve, factores que suelen pesar en la decisión judicial.