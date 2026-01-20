Canadá da la espalda a Trump por Groenlandia: Este mensaje dio Mark Carney para apoyar a Dinamarca
El primer ministro de Canadá se pronunció sobre la situación de Groenlandia en el Foro Económico Mundial
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó hoy, 20 de enero de 2026, que apoya a Groenlandia y Dinamarca durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos.
Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia.Mark Carney, primer ministro de Canadá.
El Foro Económico Mundial en Davos reunió a cientos de líderes políticos, referentes en economía y a quienes se han pronunciado en contra del amago de Trump de imponer aranceles a países que apoyen a Groenlandia, territorio que le interesa tener en su control. Recientemente el mandatario compartió una imagen con la bandera de EE UU en un territorio helado, con un cartel que dice "Groenlandia, territorio de Estados Unidos".
