Canadá

Canadá da la espalda a Trump por Groenlandia: Este mensaje dio Mark Carney para apoyar a Dinamarca

El primer ministro de Canadá se pronunció sobre la situación de Groenlandia en el Foro Económico Mundial

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump bromea con el primer ministro de Canadá sobre “fusionar” su territorio con Estados Unidos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó hoy, 20 de enero de 2026, que apoya a Groenlandia y Dinamarca durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos.

Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia.
Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Más sobre Canadá

Canadá anuncia reducción de aranceles a autos eléctricos chinos
2 mins

Canadá anuncia reducción de aranceles a autos eléctricos chinos

Política
Gobierno de Trump anuncia acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala
5 mins

Gobierno de Trump anuncia acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Política
Cuestionan con dureza los aranceles de Trump en la Corte Suprema: 4 puntos en los que se enfocaron los jueces
6 mins

Cuestionan con dureza los aranceles de Trump en la Corte Suprema: 4 puntos en los que se enfocaron los jueces

Política
Con el caso de los aranceles, la Corte Suprema decidirá si amplía los poderes de Trump
5 mins

Con el caso de los aranceles, la Corte Suprema decidirá si amplía los poderes de Trump

Política
Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema
5 mins

Los aranceles con los que Trump intimida al mundo llegarán esta semana a la Corte Suprema

Política
Aranceles, represalias y furia por un anuncio con palabras de Reagan: la guerra comercial de Trump con Canadá
7 mins

Aranceles, represalias y furia por un anuncio con palabras de Reagan: la guerra comercial de Trump con Canadá

Política
El anuncio que molestó a Trump y lo hizo frenar las negociaciones con Canadá
1:22

El anuncio que molestó a Trump y lo hizo frenar las negociaciones con Canadá

Política
Las emboscadas en la Oficina Oval de Donald Trump
1 mins

Las emboscadas en la Oficina Oval de Donald Trump

Política
Las inéditas emboscadas y humillaciones de Trump en el Salón Oval: te explicamos
4:19

Las inéditas emboscadas y humillaciones de Trump en el Salón Oval: te explicamos

Política
Los cuestionamientos al primer ministro británico, Keir Starmer, por agacharse a recoger papeles de Trump
3 mins

Los cuestionamientos al primer ministro británico, Keir Starmer, por agacharse a recoger papeles de Trump

Política


El Foro Económico Mundial en Davos reunió a cientos de líderes políticos, referentes en economía y a quienes se han pronunciado en contra del amago de Trump de imponer aranceles a países que apoyen a Groenlandia, territorio que le interesa tener en su control. Recientemente el mandatario compartió una imagen con la bandera de EE UU en un territorio helado, con un cartel que dice "Groenlandia, territorio de Estados Unidos".

PUBLICIDAD

En breve más información.

FBPT

Relacionados:
CanadáNoticiasForo Económico MundialGroenlandiaEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX