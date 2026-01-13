politica

Piden pena de muerte para expresidente de Corea del Sur: ¿Cuál es delito del que acusan a Yoon Suk Yeol?

Autoridades de Corea del Sur pidieron la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk Yeol y señalaron el motivo por el cual lo acusan

Autoridades de Corea del Sur pidieron hoy 13 de enero de 2026 la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk Yeol y revelaron el motivo para solicitar el castigo máximo.

  • El 15 de enero de 2025 Yoon Suk Yeol fue arrestado en Corea del Sur luego de momentos de tensión cerca de su residencia.
  • El operativo para detener al expresidente de Corea del Sur duró alrededor de seis horas y participaron aproximadamente mil agentes de seguridad.

¿Por qué piden pena de muerte contra Yoon Suk Yeol?


Este martes, se dio a conocer que la Fiscalía de Corea del Sur pidió la pena de muerte contra Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial en diciembre de 2024, indicó la agencia local Yonhap.

Información en desarrollo

