Sistema de Reserva Federal (FED)

Trump cree que economía de EEUU puede crecer un 15% y habla de Kevin Warsh, su candidato a la Fed

El presidente Donald Trump considera que Kevin Warsh puede llevar a la economía de Estados Unidos a crecer un 15%

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED y reemplazar a Jerome Powell

El presidente Donald Trump habló sobre Kevin Warsh, a quien nominó para encabezar la Reserva Federal ( Fed) y aseguró que su papel podría ayudar a que la economía de Estados Unidos crezca 15%.

El 30 de enero 2026 Donald Trump reveló que Kevin Warsh es su candidato para presidir la Fed, aunque aún debe ser confirmada por el Senado.

Kevin Warsh es economista, abogado y ejecutivo e integró la Junta de Gobernadores de la Fed en 2006.

Trump cree que economía puede crecer 15%

Este martes 10 de febrero 2026 se dio a conocer un fragmento de una entrevista que Larry Kudlow hizo al presidente Donald Trump, la cual será transmitida por la cadena Fox News.

Video Negocios latinos impulsan casi 40% del crecimiento empresarial en EEUU

En los fragmentos de la conversación que se revelaron en la mañana de este martes se escucha a Donald Trump hablar sobre la economía de Estados Unidos y cómo podría crecer 15%.

Si (Kevin Warsh) hace el trabajo que es capaz de hacer, podemos crecer un 15 %. Creo que incluso más
Donald Trump, presidente de EEUU


En la conversación Trump considera que si se aprueba el nombramiento de Kevin Warsh "haremos algo espectacular", pues lo califica como "una personal altamente calificada".

