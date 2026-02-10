Sistema de Reserva Federal (FED) Trump cree que economía de EEUU puede crecer un 15% y habla de Kevin Warsh, su candidato a la Fed El presidente Donald Trump considera que Kevin Warsh puede llevar a la economía de Estados Unidos a crecer un 15%

Video Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la FED y reemplazar a Jerome Powell

El presidente Donald Trump habló sobre Kevin Warsh, a quien nominó para encabezar la Reserva Federal ( Fed) y aseguró que su papel podría ayudar a que la economía de Estados Unidos crezca 15%.

El 30 de enero 2026 Donald Trump reveló que Kevin Warsh es su candidato para presidir la Fed, aunque aún debe ser confirmada por el Senado.

PUBLICIDAD

Kevin Warsh es economista, abogado y ejecutivo e integró la Junta de Gobernadores de la Fed en 2006.

Trump cree que economía puede crecer 15%

Este martes 10 de febrero 2026 se dio a conocer un fragmento de una entrevista que Larry Kudlow hizo al presidente Donald Trump, la cual será transmitida por la cadena Fox News.

Video Negocios latinos impulsan casi 40% del crecimiento empresarial en EEUU

En los fragmentos de la conversación que se revelaron en la mañana de este martes se escucha a Donald Trump hablar sobre la economía de Estados Unidos y cómo podría crecer 15%.

Si (Kevin Warsh) hace el trabajo que es capaz de hacer, podemos crecer un 15 %. Creo que incluso más Donald Trump, presidente de EEUU