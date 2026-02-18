Partido Demócrata Un tercio de las bases demócratas tiene una opinión pesimista de su partido, según encuesta Alrededor de siete de cada diez ciudadanos que se identifican como demócratas tienen una opinión positiva del Partido Demócrata, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Los candidatos demócratas han cosechado varias victorias en las últimas elecciones especiales, pero una nueva encuesta de AP-NORC revela que la opinión sobre su partido entre las bases demócratas no se ha recuperado desde la victoria del presidente Donald Trump en 2024.

Alrededor de siete de cada diez ciudadanos que se identifican como demócratas tienen una opinión positiva del Partido Demócrata, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Si bien la gran mayoría de los demócratas aún se siente bien con su partido, su opinión es mucho menos positiva que en el pasado.

Las elecciones intermedias aún están a varios meses y una baja popularidad no significa un fracaso electoral. Otros factores podrían beneficiar a los demócratas este año, incluyendo opiniones generalmente negativas sobre Trump y otros republicanos. Además, encuestas recientes han revelado que los independientes tienden a identificarse más con el partido que está fuera del poder, lo que también podría impulsar a los demócratas este año. Históricamente, el partido que no está en la Casa Blanca ha ganado escaños en el Congreso en las elecciones intermedias.

Pero la falta de entusiasmo podría ser un problema a largo plazo para el partido. La preferencia de los demócratas por su partido se desplomó tras las elecciones de 2024, del 85 % en septiembre de 2024 al 67 % en octubre de 2025. Y a pesar de las contundentes victorias en las elecciones de noviembre y la seguidilla triunfal que llevan desde entonces, esas opiniones no se han recuperado. Otras encuestas indican que los demócratas están profundamente frustrados con su partido.

Al mismo tiempo, la nueva encuesta ofrece buenas noticias para los demócratas. Aunque los republicanos se muestran ligeramente más entusiastas con su propio partido, los estadounidenses, en general, no tienen una buena opinión de ninguno de los dos. La sanidad está en la mente de muchos estadounidenses este año, y es un tema en el que los demócratas tienen una gran ventaja, según la encuesta. Mientras tanto, los republicanos han perdido terreno en dos de los asuntos clave de Trump: la economía y la inmigración, aunque, como resultado, los estadounidenses no necesariamente confían más en los demócratas en esas cuestiones.

Muchos demócratas están frustrados

Otras encuestas sugieren que la caída de los demócratas después de 2024 es inusualmente pronunciada.

Según la medición de favorabilidad de Gallup, la opinión positiva de los demócratas sobre su propio partido disminuyó alrededor de 12 puntos porcentuales durante el último año. Este fue el nivel más bajo en la historia de esta pregunta, que se remonta a 2001. Cabe destacar que los demócratas no experimentaron una disminución similar tras su primera derrota ante Trump en 2016.

Esta percepción negativa del Partido Demócrata en la encuesta AP-NORC es consistente independientemente de la edad, raza, ideología o nivel educativo de los demócratas, lo que sugiere que apelar a uno o dos grupos específicos no solucionará el problema.

Una encuesta independiente del Pew Research Center realizada el otoño pasado reveló que aproximadamente dos tercios de los demócratas en septiembre afirmaron que su propio partido los hacía sentir “frustrados”, en comparación con solo 4 de cada 10 republicanos.

Entre esos demócratas frustrados, aproximadamente 4 de cada 10 sentían que su partido no luchaba con la suficiente intensidad contra Trump, mientras que aproximadamente 1 de cada 10 afirmó que faltaba un buen liderazgo o una agenda cohesionada.

Muchos estadounidenses tienen una visión negativa de ambos partidos

No se trata solo de los demócratas: los estadounidenses no están entusiasmados con ninguno de los dos partidos en este momento.

Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses tiene una visión negativa tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, según datos de AP-NORC. Esta doble negatividad es especialmente marcada entre los independientes y los estadounidenses menores de 45 años.

Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses solo tiene una visión positiva de un partido, y únicamente uno de cada 10 se siente bien con ambos.

Pero la pérdida de buena voluntad hacia los demócratas es más reciente. Las encuestas de Gallup de los últimos 25 años muestran que los estadounidenses solían tener una visión mucho más positiva hacia los demócratas. Alrededor de 2010, la opinión pública se volvió contra ellos. Desde entonces, al menos la mitad de los estadounidenses han tenido opiniones desfavorables del partido, según Gallup.

Las opiniones negativas sobre los demócratas rivalizan ahora con las de los republicanos en momentos más negativos.

Los demócratas consideran la atención médica como una fortaleza

Con la atención médica como una de las principales prioridades de los estadounidenses a medida que aumentan los costos y las primas, los demócratas tienen una posible ventaja de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses (el 35 %) confía en que los demócratas gestionarán mejor la atención médica, en comparación con el 23 % que confía en los republicanos. Esto coincide en gran medida con la última vez que se planteó la pregunta en octubre de 2025.

Al mismo tiempo, los republicanos han perdido terreno en temas clave para la reelección de Trump: la economía y la inmigración. Pero los demócratas no han logrado capitalizarlo. Solo alrededor de 3 de cada 10 adultos estadounidenses (el 31 %) afirman que los republicanos son el partido en el que confían para gestionar la economía, una ligera disminución respecto al 36 % del año pasado. Sin embargo, los demócratas no han avanzado en este tema; más bien, un número ligeramente mayor de estadounidenses afirma ahora no confiar en ninguno de los dos partidos para gestionar la economía.

Ningún partido tiene ventaja en cuanto a quién está mejor preparado para gestionar el coste de la vida, pregunta que se planteó por primera vez en la encuesta más reciente.

Los republicanos también muestran una ligera desventaja en la gestión de la inmigración. Solo alrededor de un tercio de los adultos confía en que gestionarán mejor la inmigración, una aparente disminución respecto al 39 % de octubre. Los demócratas tampoco parecieron beneficiarse de este cambio.

