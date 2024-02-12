"Solo sirven a los intereses de Putin": la ola de críticas a los incendiarios comentarios de Trump sobre la OTAN

Video Biden anuncia que EEUU aumentará su presencia militar en Europa por tierra, mar y aire

Los recientes comentarios de Trump sobre la OTAN el pasado sábado en un mitin de campaña en Carolina del Sur han levantado una ola de críticas entre funcionarios de la alianza, líderes europeos y la propia Casa Blanca, que condenaron las "imprudentes" y "peligrosas" palabras del expresidente.

No es nuevo que Trump critique las dinámicas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Incluso ha amenazado en varias ocasiones con sacar a EEUU de la alianza; pero esta vez ha ido demasiado lejos, sugiriendo que daría luz verde al Kremlin para atacar a países de la organización que no paguen sus cuotas correspondientes.

"El presidente de un país grande se levantó y preguntó: 'Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?'", contó Trump en el mitin y agregó: "No lo protegería. Por el contrario, los animaría [a Rusia] a hacerles lo que se les dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas".

Comentarios "espantosos y peligrosos": la respuesta de la Casa Blanca

Estados Unidos es miembro fundador de la OTAN, que se creó tras la firma de un tratado en Washington en 1949, en el que entonces 10 países a ambos lados del Atlántico se comprometían a garantizar la seguridad mutua, ante una posible acción militar contra cualquiera de ellos, en un contexto de Guerra Fría con la Unión Soviética.

Tras las palabras de Trump en en el mitin, Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca rápidamente dio declaraciones críticas: "Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado".

Poco después, el propio presidente Biden se pronunció en contra de tales comentarios, que calificó de "espantosos y peligrosos".

"La admisión de Trump de que pretende dar a Putin luz verde para más guerra y violencia, para continuar su brutal asalto contra una Ucrania libre, y extender su agresión al pueblo de Polonia y los estados bálticos es espantosa y peligrosa", dijo el presidente estadounidense en un comunicado.

"Socavan la seguridad" y "solo pueden servir a los intereses de Putin"

Por su parte, la reacciones de los líderes de la alianza y de la Unión Europea no se hicieron esperar. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró que las palabras de Trump "socavan la segurida de todos".

"Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor", declaró Stoltenberg en un comunicado y agregó que espera que EEUU siga siendo "un aliado fuerte y comprometido de la OTAN", "sin importar quién gane las elecciones presidenciales".

Charles Michel, presidente de Consejo Europeo, calificó de "imprudentes" los comentarios de Trump y aseguró que "solo pueden servir a los intereses de Putin".

Este lunes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, recriminó que la OTAN no puede ser una "alianza 'a la carta'" que dependa del humor del presidente de Estados Unidos. La OTAN "existe o no existe, pero no voy a perder el tiempo comentando cualquier idea tonta que surja durante esta campaña en Estados Unidos", agregó Borrell.

En Polonia, que está situada en la frontera con Ucrania y hay gran preocupación por los intereses de expansión e influencia de Rusia, los comentarios de Trump tampoco fueron bien recibidos.

"Tenemos una guerra candente en nuestra frontera", dijo el domingo el primer ministro polaco, Donald Tusk, expresando su preocupación sobre si EEUU mostrará "plena solidaridad con otros países de la OTAN en esta confrontación que promete durar mucho tiempo con Rusia".

Por su parte, el gobierno alemán, sin hacer alusión directamente al comentario de Trump, escribió en la red social X su compromiso con la razón de ser de la OTAN: "'Uno para todos y todos para uno'. Este credo de la OTAN mantiene seguras a más de 950 millones de personas".

Congresistas republicanos suavizan las declaraciones de Trump

Sin embargo, mientras los comentarios de Trump sobre la OTAN levantaron una ola de críticas, algunos congresistas del Partido Republicano intentaron justificar o blanquear las incendiarias declaraciones del exmandatario.

En una entrevista telefónica con The New York Times el domingo, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, mostró sorpresa de que le preguntaran por ese tema: “Denme un respiro. Quiero decir, es Trump”, dijo Graham. “Todo lo que puedo decir es que mientras Trump fue presidente nadie invadió a nadie. Creo que el punto aquí es, a su manera, lograr que la gente pague”, declaró.

Por la misma línea, el republicano Marco Rubio, vicepresidente del comité de Inteligencia del Senado, adoptó un tono práctico frente a los comentarios de Trump asegurando que no le habían molestado ni le preocupaban en lo más mínimo.

"Contó la historia de cómo utilizó la influencia para lograr que la gente tomara la iniciativa y se volviera más activa en la OTAN", dijo Rubio en el programa de CNN State of the Union, justificando los comentarios del expresidente. “No tengo ninguna preocupación, porque él ha sido presidente antes. Sé exactamente lo que ha hecho y hará con la alianza de la OTAN. Pero tiene que haber una alianza. No se trata de la defensa de Estados Unidos con un grupo de pequeños socios menores”, añadió,haciéndose eco de las reiteradas críticas de Donald Trump a la alianza.

Con información de AFP.

