Personajes clave que llevaron al estancamiento del acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza

Video Proyecto de ley para solucionar la crisis migratoria no parece tener futuro, ¿de quién es la culpa?

La posibilidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza negociado en el Senado se alejó considerablemente el martes cuando más senadores republicanos dijeron que votarían en contra.

El proyecto, a exigencia de los republicanos, combina el endurecimiento de la política migratoria con un paquete de financiamiento de $60,000 millones de ayuda a Ucrania en su guerra contra Rusia. El acuerdo también incluye ayuda para Israel y para Taiwán ante la amenaza China.



Aunque hace solo semanas parecía tener posibilidades de pasar ambas cámaras del Congreso, sufrió un duro revés después de que el expresidente y precandidato presidencial republicano Donald Trump manifestara su oposición, según sus críticos, con el propósito manifiesto de mantener el problema de la frontera como un tema para atacar al presidente Joe Biden en la campaña electoral que se avecina.

Estos son los personajes clave que contribuyeron al estancamiento del proyecto de ley.

Donald Trump

La legislación dada a conocer el domingo otorga $20,000 millones para seguridad fronteriza y da al gobierno federal autoridad temporal para expulsar inmigrantes cuando el número promedio de cruces diarios exceda un umbral establecido.

El proyecto de ley, negociado por los senadores Kyrsten Sinema, independiente por Arizona, Chris Murphy, demócrata por Connecticut y James Lankford, republicano por Oklahoma, cumple con muchas de las aspiraciones republicanas, haciendo más difícil calificar para asilo, dotando de más medios a la Patrulla Fronteriza, previendo más detenciones de migrantes y expulsiones más rápidas de quienes que no califican para el asilo.

Aún así, Trump ha dicho en reiteradas oportunidades a los legisladores de su partido que la legislación no debe ser aprobada.

En una reciente entrevista con Newsmax, el expresidente calificó el acuerdo de una "trampa de los demócratas". "Es una trampa para los republicanos que sean tan tontos, tan estúpidos como para firmar este acuerdo", dijo.

Trump se opone al proyecto negociado en el Senado.

"Solo otorga autoridad de cierre después de 5,000 encuentros por día, cuando tenemos derecho a CERRAR LA FRONTERA AHORA, lo cual debe hacerse".

Pero ya desde antes de que se hiciera público lo estaba criticando como "horrible traición de fronteras abiertas". En enero, llegó a afirmar ante sus seguidores: "Muchos senadores están tratando de decir, respetuosamente, que es mi culpa. Yo digo, está bien. Por favor, échenme la culpa" agregó Trump.

Mitch McConnell

"A mí y a la mayoría de nuestros miembros nos parece que no tenemos ninguna posibilidad real de convertirlo en ley", dijo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, a los periodistas el martes por la tarde en referencia al proyecto bipartidista.

El comentario de McConnell, quien hace semanas respaldaba el acuerdo, fue hecho después de una reunión de la conferencia del Partido Republicano en el senado el lunes por la noche en la que no abogo ni a favor no en contra de proyecto, pero en la que según fuentes de Politico, dio libertad a los senadores para no votar a favor de adelantar la legislación si no estaban conformes con ella.

Después de la reunión varios senadores republicanos manifestaron el martes su oposición a la votación procedimental para debatir el proyecto de ley al pleno del Senado prevista para el miércoles, explicando que querían dar más tiempo a los miembros para revisar el paquete.

Mike Johnson

La existencia misma del acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza se debe a la insistencia del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de que para ser aprobado cualquier paquete de ayuda para Ucrania debería estar ligado a una serie de medidas para reforzar la seguridad en la frontera.

Sin embargo, después de las declaraciones de Trump en enero, Johnson comenzó a lanzar su discurso que el proyecto de ley probablemente estaría “muerto a su llegada” a la Cámara Baja.

Después de la publicación de los detalles de la legislación bipartidista el domingo, Johnson reiteró su negativa a considerar el proyecto diciendo que el proyecto era “aún peor de lo que esperaba”, e instó a Biden a tomar acciones ejecutivas en la frontera diciendo que el presidente tenía la autoridad necesaria, un discurso diferente al que tenía en diciembre, cuando abogaba por las medidas contenidas en la legislación.

En una conferencia de prensa telefónica el martes, el senador Lankford respondió a Johnson preguntando “ cómo puede ser peor de lo que esperaba cuando construye un muro fronterizo, expande los vuelos de deportación, expande los oficiales de ICE, los oficiales de la patrulla fronteriza, las camas de detención, y crea un proceso más rápido para las deportaciones, aclara muchos las lagunas de la ley de asilo y da una autoridad de emergencia para detener el caos en la frontera”.

Lankford también dijo que no espera que la legislación avance en el voto del miércoles y que no sabe cómo votará, pero aclaró que no está dispuesto a dar el esfuerzo por perdido y que sus colegas podrían necesitar más tiempo para procesar el proyecto.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, fustigó a los republicanos por su "giro de 180 grados" respecto al acuerdo.

"Si existen dos palabras para explicar por qué esta legislación, una de las más importantes que se nos ha presentado en mucho tiempo, fracasó, esas son: Donald Trump", dijo Schumer. El senador demócrata por Nueva York también culpó a los legisladores republicanos por su incapacidad para enfrentar las tácticas de intimidación de Trump, “aunque saben que está equivocado".