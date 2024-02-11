Trump arrecia su discurso antiinmigrante y advierte que no garantizaría la seguridad a países de la OTAN

Video La Corte Suprema da luces de que no sacará a Trump de la boleta electoral, ¿esto impulsará su campaña?

Donald Trump arreció el fin de semana su arremetida contra los inmigrantes indocumentados, a los que prometió otra vez deportar de forma masiva si regresa a la presidencia de Estados Unidos, y puso en duda que un gobierno suyo garantice la seguridad de la OTAN frente a Rusia durante un acto de campaña en Carolina del Sur.

Trump incluso se jactó de haber echado por tierra el proyecto de ley para abordar la crisis migratoria en la frontera con México y aseguró que su "operación de deportación" arrancará el primer día de una eventual segunda presidencia suya.

PUBLICIDAD

La caída la semana pasada del proyecto bipartidista en el Senado evidenció el férreo control de Trump sobre los republicanos y le negó al presidente demócrata Joe Biden una victoria en el complicado tema de la inmigración en el país. El proyecto legislativo incluía también un paquete de ayuda adicional a Ucrania e Israel, que ahora será tratado por separado.

"Aplastamos el desastroso proyecto de ley de fronteras abiertas del corrupto Joe Biden", declaró Trump en el mitin el sábado por la noche. "El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción", agregó.

Trump quiere que los países morosos de la OTAN se queden sin protección

Trump, que con frecuencia reprocha a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de no financiar adecuadamente la alianza, también sostuvo que se negará a defender a alguno de esos países frente a Rusia, en caso de que se encuentren en mora. El exmandatario refirió una conversación con un gobernante que no identificó durante una reunión de la OTAN.

"El presidente de un país grande se levantó y preguntó: 'Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?'. Y le respondí: 'Si usted no pagó, usted ha cometido un delito'. No lo protegería. De hecho, animaría (a Rusia) a hacer lo que le dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas'", enfatizó Trump.

PUBLICIDAD

El Senado de Estados Unidos debatirá la semana próxima el paquete de ayuda que engloba 95,000 millones de dólares para Ucrania, en guerra tras ser invadida por Rusia, para Israel contra el grupo militante Hamas y para Taiwán, su aliado estratégico.

La mayor parte sería para ayudar a Ucrania a reponer los agotados suministros de municiones, armas y otras necesidades cruciales, a las puertas de cumplirse dos años de guerra. En más de una ocasión, Trump se ha mostrado dudoso e incluso contrario a continuar con la asistencia de Estados Unidos a Ucrania e incluso ha amenazado con retirarse de la OTAN si regresa a la Casa Blanca.

Reacciones a las declaraciones de Trump sobre la OTAN

La Casa Blanca rechazó las declaraciones de Trump sobre la alianza. "Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado", dijo el portavoz Andrew Bates. "Más que hacer llamados a la guerra y promover el caos, el presidente Biden seguirá apoyando el liderazgo estadounidense", agregó el vocero.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este domingo que estas declaraciones de Trump "socavan la seguridad de todos".

"Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor", subrayó en un comunicado.

Trump lanza una burla machista contra Nikki Haley

En el mitin, Trump también hizo comentarios burlones y machistas sobre Nikky Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y su rival en las primarias republicanas en las que se halla muy rezagada.

PUBLICIDAD

"¿Dónde está su marido? ¡Oh, no está, no está!", dijo con ironía para resaltar que Michael Haley, esposo de la aspirante republicana, no la acompaña en sus actos electorales. "¿Qué le pasó a su esposo? ¿Qué le ocurrió?", repitió, haciendo efectos dramáticos con su tono de voz.

Muy distanciada de Trump, la exembajadora ante la ONU replicó secamente en la red social X.

"Michel se encuentra al servicio de su país, algo sobre lo que usted no sabe nada. Una persona que permanentemente le falta el respeto al sacrificio de las familias de los militares no tiene nada que buscar como comandante en jefe", afirmó Haley.

Michel Haley cumple un año de despliegue militar en Yibuti, en el Cuerno de África. También él respondió a Trump. "¿La diferencia entre los humanos y los animales? Los animales no permitirían que el más tonto de ellos sea quien dirija la manada", escribió también en X, junto a la foto de un lobo.

Mira también: