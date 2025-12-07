Republicano clave apoya que se revele el video del cuestionado ataque contra una supuesta 'narcolancha'

Video Detalles de la audiencia del almirante Bradley sobre el doble ataque a una supuesta 'narcolancha'

Un video de un ataque militar estadounidense a una lancha supuestamente cargada con drogas en el Caribe en el que se remató a dos sobrevivientes del golpe inicial no muestra "nada destacable", por lo que no se opondría a su divulgación de ser desclasificado, dijo el domingo el republicano que lidera el Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton.

Cotton, senador por Arkansas y quien apoya la campaña del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes, parece entonces alinearse parcialmente con la postura del mandatario y los principales demócratas de revelar públicamente las imágenes completas del ataque del 2 de septiembre.

Fue el primero de una serie de ataques estadounidenses que se ha extendido durante meses contra presuntas 'narcolanchas' cerca de Venezuela que, según el gobierno, transportaban drogas. Al menos 87 personas han muerto en 22 ataques conocidos.

Cotton, uno de los principales legisladores de los comités de seguridad nacional que fueron informados el jueves por el almirante de la Armada que comandaba esos ataques, sin embargo discrepa con los demócratas sobre si los militares actuaron legalmente o no al ejecutar un segundo ataque el 2 de septiembre para matar a los dos sobrevivientes. Ese día murieron en el ataque otras nueve personas.

“Creo que es fundamental que este video se haga público. (...) La interpretación del video se dividió según las líneas partidistas”, declaró el representante de Connecticut Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Himes afirmó haber pasado años analizando videos de acciones letales, a menudo en el contexto del terrorismo, y que para él este video fue "profundamente perturbador".

Cuando le preguntaron a Trump el miércoles si estaba de acuerdo con divulgar el video del segundo ataque el 2 de septiembre, el presidente respondió a la prensa: "No sé qué tienen, pero lo que tengan lo publicaremos sin duda. No hay problema".



El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el sábado en una entrevista con Fox News en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan de California que los funcionarios estaban revisando el video. "Lo que decidamos publicar, tendríamos que ser muy responsables".

Para un senador republicano, el video en el que se remata a sobrevivientes “no es espantoso”

"Ese barco seguía siendo un objetivo válido", dijo Cotton, argumentando que la publicación del video probaría que los dos sobrevivientes del ataque inicial seguían siendo una amenaza.

"No es espantoso. No me pareció angustioso ni perturbador", dijo al explicar por qué no tiene problema en que se revelen públicamente todas las imágenes. "Se parece a cualquiera de las docenas de ataques que hemos visto contra camionetas en Oriente Medio a lo largo de los años". "En mi opinión, ese video no tiene nada de extraordinario".

Las sesiones clasificadas en el Capitolio se produjeron después de que The Washington Post informara que el almirante Frank 'Mitch' Bradley había ordenado un ataque posterior que mató a los supervivientes para cumplir con una exigencia de Hegseth.

Bradley declaró a los legisladores que no hubo una orden de "matar a todos" por parte de Hegseth. Pero un video íntegro dejó con dudas a algunos legisladores.

Expertos advierten de posibles crímenes se esté o no en una guerra

Expertos legales han señalado que matar a supervivientes de un ataque en el mar podría constituir una violación de las leyes de guerra, incluso cuando al mismo tiempo cuestionan que Estados Unidos esté en una guerra.

El representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y Himes figuran entre quienes vieron el video y cuestionaron la interpretación de Cotton.

“No tengo ninguna duda de que estos tipos estaban involucrados en el tráfico de drogas. (…) Pero en ese caso, estaban a punto de morir”, dijo Himes.

Smith añadió: "No parecía que estos dos supervivientes estuvieran en condiciones de continuar luchando". Himes dijo que los legisladores están conscientes de la división partidista.

Expertos legales han cuestionado que EEUU esté oficialmente en un conflicto armado, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de utilizar militares para lo que serían actividades de aplicación de la ley que requieren el debido proceso.

Otros han afirmado que, independientemente de si se está o no en una guerra, el derecho internacional prohíbe que se ataque por segunda vez a sobrevivientes que no tienen forma de defenderse. En concreto, los protocolos del Pentágono establecen que disparar contra los náufragos es ilegal.

Los legisladores de ambos partidos en el Capitolio han planteado preguntas y críticas sobre la misión, y hay investigaciones en curso.

Bradley dijo a los legisladores en una sesión a puertas cerradas que ordenó el segundo ataque a los restos de un barco que transportaba cocaína porque se creía que todavía había fardos de droga en el casco del barco.

Cotton declaró el domingo que las dos últimas víctimas no se encontraban en estado de naufragio ni flotando indefensas en el agua, sino sentadas o de pie sobre un bote volcado. Dado que no estaban incapacitadas, añadió, "ese bote, su cargamento (...) seguían siendo objetivos válidos".

Smith, quien vio el mismo video, dijo: "El barco había quedado estaba claramente inutilizable. Una pequeña parte, la proa, quedó volcada. No tenían ningún dispositivo de comunicación. Ciertamente, estaban desarmados".

Cotton estuvo en 'Meet the Press' de NBC, Smith estuvo en 'This Week' de ABC y Himes apareció en 'Face the Nation' de CBS.

