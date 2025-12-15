Donald Trump Lo que se sabe del vuelo de JetBlue que casi choca con un avión militar de EEUU cerca de Venezuela El incidente en Curazao ocurrió luego de la advertencia estadounidense a las aerolíneas para "extremar la precaución" al sobrevolar cerca o sobre espacio aéreo de Venezuela por un aumento de actividad militar ordenada por Trump en el Caribe.

Video “Casi tuvimos una colisión”: Piloto afirma que evitó choque con avión militar de EEUU en el Caribe

La incertidumbre en torno a la seguridad de volar hacia o desde Venezuela aumentó luego de que un vuelo de JetBlue estuvo cerca de colisionar con un avión militar de Estados Unidos mientras despegaba de la pequeña nación caribeña de Curazao, frente a la costa venezolana.

El piloto de JetBlue culpó al avión militar por cruzarse en su camino.

“Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba”, dice el piloto de JetBlue según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. “Pasaron directamente en nuestra ruta de vuelo... No tienen su transpondedor encendido, es una locura”.

El incidente involucró al Vuelo 1112 de JetBlue desde Curazao con destino al aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York.

Ocurre mientras Estados Unidos ha intensificado sus actividades de interdicción de drogas en el Caribe y también busca aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela. A finales de noviembre, el presidente Donald Trump dijo que las aerolíneas deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado”, incrementando la incertidumbre.

El portaaviones más grande del mundo se encuentra en el Caribe junto a una flota de buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste que el objetivo real de estas maniobras es derrocarlo.

“Tuvimos que detener nuestro ascenso”

“Acabamos de ver tráfico aéreo directamente frente a nosotros a menos de cinco millas de nosotros —quizás dos o tres millas— pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud", dice el piloto.

"Tuvimos que detener nuestro ascenso”. Añadió que el avión de la Fuerza Aérea luego se dirigió al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, un portavoz de JetBlue, manifestó el domingo: “Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”.

El funcionario de la empresa destacó la pericia de sus pilotos para evitar que ocurriera un percance.

“Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos que nuestra tripulación haya informado rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo”.

Según la grabación del tráfico aéreo, el controlador respondió al piloto: “Ha sido una locura con las aeronaves no identificadas dentro de nuestro espacio aéreo”.

Incidente ocurre mientras EEUU cierra el cerco contra Venezuela

El incidente en Curazao ocurrió luego de la advertencia estadounidense a las aerolíneas para "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela por un aumento de actividad militar en el Caribe.

La alerta estadounidense generó una estampida de las aerolíneas extranjeras, que dejan al país casi aislado del mundo.

El espacio aéreo bajo responsabilidad de Venezuela, el FIR Maiquetía, ocupa 1.2 millones de kilómetros cuadrados, incluida la zona cercana al despliegue marítimo que ordenó el presidente Donald Trump desde agosto para combatir el narcotráfico.

La autoridad aeronáutica estadounidense FAA emitió una advertencia a las compañías comerciales, que Trump remató con un mensaje en su red social.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió.

Una tras otras las aerolíneas extranjeras suspendieron temporalmente sus conexiones con Venezuela, que respondió con un veto para operar en el país.

La panameña Copa y su filial de bajo costo Wingo, así como Boliviana de Aviación y la estatal colombiana Satena, fueron las últimas en suspender sus rutas este jueves.

Inicialmente, Copa había suspendido sus vuelos del 4 y del 5 de diciembre, pero luego lo prorrogó hasta el 12.

"Está cerrado en la práctica"

No hay una prohibición formal más allá del anuncio de Trump en redes sociales.

"Está cerrado en la práctica", explicó a la AFP Oscar Palma, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia.

"La negación del espacio aéreo contra un enemigo pasa por la capacidad, disponibilidad y voluntad de derribar cualquier aeronave que vaya cruzando", añade. "¿Está realmente dispuesto a hacer cumplir este tipo de normas por la fuerza? Tenemos dudas, pero con el gobierno Trump muchas veces no se sabe".

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha bombardeado una veintena de embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, con un saldo de 83 muertos.

El gobierno de Trump enfrenta presión interna por un segundo bombardeo a una de estas lanchas luego que el primer misil no matara a toda la tripulación. Analistas coinciden en que esta situación pueda enfriar o detener los esfuerzos contra Maduro.

EEUU suspende vuelo de repatriación entre tensiones

Los vuelos de Copa y Wingo previstos para el jueves aparecían 'cancelados' en la ya mermada pizarra en la terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se esperan apenas cuatro salidas y tres llegadas en todo el día: Curazao, La Habana y Bogotá, operadas por líneas de bandera venezolana.

No es el primer éxodo de aerolíneas. En 2013, con la profundización de una severa crisis económica, muchas cerraron operaciones por deudas estatales que llegaron a unos 3,800 millones de dólares.

La dinámica en la terminal doméstica de Maiquetía no obstante es de normalidad, con centenares de pasajeros y unos 80 vuelos a diferentes partes del país.

El viernes, el Ministerio del Interior de Venezuela informó que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados previsto para este viernes como parte del programa de repatriación, que se había mantenido pese a la crisis entre ambos países.

La interrupción anunciada por Caracas ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano y anunciara nuevas sanciones contra seis navieras que transportan crudo del país y contra familiares de Maduro.

"Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados", agrega la publicación.

Hay un "riesgo potencial" al volar, dice regulador de EEUU

El 'Notice to Airmen' -'Aviso a los aviadores' en español- es un aviso emitido por autoridades aeronáuticas de un país para informar a pilotos y operadores sobre condiciones temporales que pueden afectar la seguridad de los vuelos.

El regulador de la aviación estadounidense instó a las aeronaves en la zona a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores". "Pueden representar un riesgo potencial".

Venezuela acusó a las primeras aerolíneas que pararon de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado" y revocó su permiso de operación.

"Es un tema de precaución y responsabilidad", dice un experto en seguridad venezolano que pide reservar su identidad.

"Entendiendo que hay un riesgo en la zona, las aerolíneas dicen 'mejor no nos metemos en problemas'", explicó Palma a AFP, que descarta una agenda contra Maduro.

El experto venezolano explica que las razones pueden variar desde la presión de los arrendadores de las aeronaves que utilizan las aerolíneas hasta los sindicatos de pilotos, pasando por las aseguradoras.

"Se habla de interferencias electromagnéticas que dejan inoperantes a los GPS en vuelo, lo cual es un riesgo a considerar", apunta.

En efecto, Copa y Wingo argumentaron "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves".

Con información de AP y AFP.

