ÚLTIMA HORA
Inmigración

Juez federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

El despliegue ha sido un punto de desencuentro entre Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable por las consecuencias que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.

Univision picture
Video Juez cuestiona el control que tiene el gobierno federal sobre la Guardia Nacional

Un juez federal bloqueo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, medida rechazada por las autoridades locales de California.

Más sobre Inmigración

Gobierno de Trump: últimas noticias en vivo | Almirante informa al Congreso sobre ataques a supuestas 'narrcolanchas'
3 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump: últimas noticias en vivo | Almirante informa al Congreso sobre ataques a supuestas 'narrcolanchas'

Política
Más del 60% de los hispanos cree que el gobierno de Trump ha empeorado la situación económica, según sondeos
4 mins

Más del 60% de los hispanos cree que el gobierno de Trump ha empeorado la situación económica, según sondeos

Política
Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a la remoción expedita de inmigrantes detenidos lejos de la frontera
2 mins

Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a la remoción expedita de inmigrantes detenidos lejos de la frontera

Política
Gobierno de Trump| El mercado laboral mostró números sólidos en septiembre en reporte retrasado por el cierre del gobierno
13 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump| El mercado laboral mostró números sólidos en septiembre en reporte retrasado por el cierre del gobierno

Política
Gobierno de Trump: últimas noticias | Senado aprueba de forma unánime iniciativa para publicar archivos de Epstein
25 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump: últimas noticias | Senado aprueba de forma unánime iniciativa para publicar archivos de Epstein

Política
Gobierno de Trump | Juez critica duramente a los fiscales que presentaron acusación contra el exjefe del FBI
14 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Juez critica duramente a los fiscales que presentaron acusación contra el exjefe del FBI

Política
Trump pide investigar vínculos de figuras prominentes con Jeffrey Epstein tras 'emails' donde lo nombran a él
15 Historias
Liveblog

Trump pide investigar vínculos de figuras prominentes con Jeffrey Epstein tras 'emails' donde lo nombran a él

Política
Gobierno de Trump | Departamento de Justicia demanda a California por su nuevo mapa de distritos electorales
11 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Departamento de Justicia demanda a California por su nuevo mapa de distritos electorales

Política
Gobierno de Trump | Juez federal ordena la liberación de cientos de detenidos por ICE en operación "Midway Blitz" en Illinois
11 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Juez federal ordena la liberación de cientos de detenidos por ICE en operación "Midway Blitz" en Illinois

Política
Trump defiende las visas H-1B para importar talento semanas después de anunciar una tasa de $100,000
3 mins

Trump defiende las visas H-1B para importar talento semanas después de anunciar una tasa de $100,000

Política

De acuerdo con reportes, la resolución judicial contempla que el gobernador de California, Gavin Newsom, recupere el control de las tropas.

PUBLICIDAD

El despliegue ha sido un punto de desencuentro entre Trump y Newsom, quien ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable por las consecuencias que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.

Más información en breve.

Relacionados:
InmigraciónGuardia NacionalDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX