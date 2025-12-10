ÚLTIMA HORAInmigración
Juez federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles
El despliegue ha sido un punto de desencuentro entre Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable por las consecuencias que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.
Video Juez cuestiona el control que tiene el gobierno federal sobre la Guardia Nacional
Un juez federal bloqueo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, medida rechazada por las autoridades locales de California.
De acuerdo con reportes, la resolución judicial contempla que el gobernador de California, Gavin Newsom, recupere el control de las tropas.
