Juez federal bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal bloqueo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, medida rechazada por las autoridades locales de California.

De acuerdo con reportes, la resolución judicial contempla que el gobernador de California, Gavin Newsom, recupere el control de las tropas.

El despliegue ha sido un punto de desencuentro entre Trump y Newsom, quien ha acusado al mandatario de actuar de forma unilateral e irresponsable por las consecuencias que el uso de militares ha tenido en la contención de protestas.