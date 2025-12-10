Estados Unidos de América El gobierno puede desclasificar los registros del caso de tráfico sexual de Epstein de 2019, dice un juez Un juez dictaminó que las transcripciones secretas del gran jurado del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein de 2019 pueden hacerse públicas. Se suma a otros dos fallos de otros jueces que también dieron el visto bueno para publicar diferentes archivos del caso sobre el fallecido delincuente sexual y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Archivos del caso Epstein: tras la firma de Trump, ¿cuándo serán publicados?

Las transcripciones secretas del gran jurado del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein de 2019 pueden hacerse públicas, dictaminó un juez el miércoles. Esta decisión se suma a la de otros dos jueces que también concedieron las solicitudes del Departamento de Justicia para desclasificar material de las investigaciones sobre el abuso sexual del difunto financiero.

El juez de distrito estadounidense Richard M. Berman revirtió su decisión anterior de mantener el material en secreto, citando una nueva ley que exige que el gobierno abra sus archivos sobre Epstein y su confidente de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

El martes, otro juez federal de Manhattan ordenó la publicación de los registros del caso de tráfico sexual de Maxwell de 2021. La semana pasada, un juez de Florida aprobó la desclasificación de las transcripciones de una investigación del gran jurado federal sobre Epstein, que había sido abandonada en la década de 2000.

El Departamento de Justicia solicitó a los jueces que levantaran las órdenes de confidencialidad después de que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump el mes pasado, creara una excepción limitada a las normas que normalmente mantienen en secreto los procedimientos del gran jurado.

La ley exige que el Departamento de Justicia divulgue al público los documentos relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre.

Epstein y el gobierno de Trump

Las preguntas sobre los archivos de Epstein en poder del gobierno han dominado el primer año del segundo mandato de Trump, y la presión sobre el republicano se intensificó después de que incumpliera una promesa de campaña de publicar los archivos. Su administración publicó algunos documentos, la mayoría de ellos ya públicos, lo que decepcionó a los críticos y a algunos aliados.

Berman fue directo en su fallo del miércoles, escribiendo que la ley de transparencia "tiene la intención inequívoca de hacer públicos los materiales del gran jurado de Epstein y los materiales de descubrimiento" que anteriormente estaban cubiertos por órdenes de confidencialidad. La ley "prevalece sobre los materiales del gran jurado que de otro modo serían secretos", escribió.

El juez instó al Departamento de Justicia a seguir cuidadosamente las disposiciones de privacidad de la ley para garantizar que los nombres y la información de identificación de las víctimas se editen o se oculten. La seguridad y la privacidad de las víctimas "son primordiales", escribió.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia informó a Berman que el único testigo que testificó ante el gran jurado de Epstein fue un agente del FBI que, según señaló el juez, "no tenía conocimiento directo de los hechos del caso y cuyo testimonio era en su mayoría de oídas".

El agente testificó durante dos días, el 18 de junio de 2019 y el 2 de julio de 2019. El resto de la presentación ante el gran jurado consistió en una presentación de PowerPoint y un registro de llamadas. La sesión del 2 de julio terminó con los miembros del gran jurado votando para acusar a Epstein.

Epstein, un millonario gestor de fondos conocido por relacionarse con celebridades, políticos, multimillonarios y la élite académica, se suicidó en la cárcel un mes después de su arresto en 2019. Maxwell fue declarada culpable en 2021 por un jurado federal de tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas menores de edad de Epstein y participar en algunos de los abusos.

Está cumpliendo una condena de 20 años de prisión. El abogado de Maxwell le dijo a un juez la semana pasada que la divulgación de los documentos de su caso podría frustrar sus planes de presentar una petición de hábeas corpus, un recurso legal que busca anular su condena. En octubre, la Corte Suprema rechazó la apelación de Maxwell.

