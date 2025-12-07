Trump tilda al congresista Cuellar de "desleal" por no cambiar de partido tras el perdón en su caso por corrupción

Video Trump indulta a legislador demócrata Henry Cuéllar y a su esposa, ambos acusados de recibir sobornos

El presidente Donald Trump expresó su enojo porque el representante texano Henry Cuellar se postula nuevamente como demócrata, en lugar de cambiar de partido, después de que le concedió un perdón a él y a su esposa en un caso federal por soborno y conspiración.

Trump criticó a Cuellar por su “falta de LEALTAD” y ello sugiere que el presidente republicano posiblemente esperaba que su perdón a Cuellar reforzara la estrecha mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

PUBLICIDAD

Cuellar, en una entrevista televisiva el domingo tras la publicación de Trump en redes sociales, afirmó ser un demócrata conservador dispuesto a colaborar con la administración "para encontrar puntos en común".

El congresista añadió que había rezado por Trump y su gobierno en la iglesia esa mañana "porque si el presidente triunfa, el país triunfa". Citando a una figura histórica de la política texana, el difunto presidente Lyndon Johnson, Cuellar afirmó ser estadounidense, texano y demócrata, en ese orden.

"Creo que cualquiera que priorice su partido por encima de su país le está haciendo un flaco favor", declaró en el programa 'Sunday Morning Futures' de Fox.

Trump señaló en su plataforma Truth Social que la administración del presidente demócrata Joe Biden había presentado cargos contra Cuellar y que el congresista, al postularse una vez más como demócrata, seguía trabajando con “la misma IZQUIERDA RADICAL” que quería que él y su esposa estuvieran en prisión. “¡Y probablemente todavía lo quieren!”, añadió.

“¡Qué falta de LEALTAD! Algo que no le gustará a los votantes de Texas ni a las hijas de Henry. ¡Bueno, la próxima vez, se acabó el Sr. Buen Tipo!”, acotó Trump.

Las dos hijas de Cuellar, Christina y Catherine, le enviaron una carta a Trump en noviembre pidiéndole que concediera un perdón a sus padres frente al juicio que afrontaban.

Trump explicó que el perdón anunciado el miércoles buscaba detener un proceso judicial "políticamente armado". Cuellar criticó abiertamente la política migratoria de Biden, una postura que Trump consideró clave.

Cuellar dijo que tiene buenas relaciones dentro de su partido. "Creo que el bloque demócrata general y yo nos llevamos bien. Pero saben que soy una voz independiente", agregó.

PUBLICIDAD

Un cambio de partido habría sido una ventaja inesperada para los republicanos después de que la Legislatura, controlada por el Partido Republicano, rediseñara los distritos electorales del estado este año a instancias de Trump. La maniobra en Texas desencadenó esfuerzos similares en varios estados.

Trump busca mantener la mayoría en el Congreso

Trump intenta defender la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y evitar que se repita lo ocurrido en su primer mandato, cuando los demócratas dominaron las elecciones de mitad de período y utilizaron una nueva mayoría para frenar esfuerzos de la administración, iniciar investigaciones y enjuiciar a Trump en dos ocasiones.

Sin embargo, el distrito del sur de Texas de Cuellar, que incluye partes del área metropolitana de San Antonio, no fue uno de los distritos demócratas que los republicanos cambiaron sustancialmente, y Cuellar cree que sigue bien posicionado para ganar la reelección.

Las autoridades federales acusaron a Cuellar y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de que el congresista promoviera los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México.

Cuellar fue acusado de acceder a influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y de pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Cuéllar ha declarado que él y su esposa son inocentes. El juicio de la pareja estaba programado para comenzar en abril.

En la entrevista con Fox, Cuellar insistió en que las autoridades federales intentaron tenderle una trampa con “una operación encubierta para intentar sobornarme, y eso fracasó”.

PUBLICIDAD

Cuellar aún enfrenta una investigación del Comité de Ética de la Cámara Baja.

Mira también: