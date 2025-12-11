Donald Trump Mike Lindell, el "hombre de las almohadas" y negacionista electoral aliado de Trump, busca la gobernación de Minnesota El apoyo abierto de Lindell a las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral de 2020 desencadenó una reacción en su contra, ya que los principales minoristas descontinuaron los productos de su empresa MyPillow.



Mike Lindell, el ferviente partidario del presidente Donald Trump conocido por los televidentes como "MyPillow Guy", entró oficialmente en la carrera para gobernador de Minnesota el jueves con la esperanza de ganar la nominación republicana para desafiar al gobernador demócrata Tim Walz.

"No dejaré ninguna ciudad sin visitar en Minnesota", dijo Lindell a The Associated Press en una entrevista antes de una conferencia de prensa programada para el jueves.

Dijo que tiene un historial de resolución de problemas y experiencias personales que ayudarán a las empresas y a combatir la adicción y la falta de vivienda, así como lo que calificó como el fraude en los programas gubernamentales.

El supuesto problema con los programas gubernamentales ha afectado especialmente a Walz, quien anunció en septiembre que se postulará para un tercer mandato en las elecciones de 2026.

Un presentador de televisión y negacionista electoral

Lindell, de 64 años, fundó su empresa de almohadas en Minnesota en 2009 y se convirtió en su imagen pública gracias a los infomerciales que se hicieron omnipresentes en la televisión nocturna.

Sin embargo, él y su empresa se enfrentaron a una serie de reveses legales y financieros tras convertirse en uno de los principales promotores de las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral de 2020. Afirma haberlos superado.

“No solo he creado empresas, sino que también me centro en la solución de problemas”, dijo Lindell con su característico estilo rápido y directo. “Logré superar el mayor ataque contra una empresa y una persona, probablemente aparte de Donald Trump, en la historia de nuestros medios... con guerra legal y todo lo demás”.

Aunque ningún republicano ha ganado un cargo estatal en Minnesota desde 2006, los votantes del estado tienen un historial de tomar decisiones poco convencionales.

Sorprendieron al mundo al elegir al exluchador profesional Jesse Ventura como gobernador en 1998.

Y eligieron a un veterano presentador de televisión en 1978 cuando eligieron a Rudy Boschwitz, propietario de una empresa de mejoras para el hogar, como senador estadounidense.

Lindell ha hablado con frecuencia sobre cómo superó su adicción al crack con una conversión religiosa en 2009, cuando MyPillow estaba en pleno auge.

Su vida dio un giro radical en 2016 cuando conoció al futuro presidente durante la primera campaña de Trump. Fue orador de preámbulo en docenas de mítines de Trump y copresidió su campaña en Minnesota.

El respaldo de Trump podría ser clave para determinar cuál de los varios candidatos ganará la nominación republicana para desafiar a Walz. Pero Lindell dijo que no sabe qué hará Trump, a pesar de ser amigos, y afirmó que su campaña no depende del apoyo del presidente.

Su plataforma de transmisión Lindell TV estuvo en las noticias en noviembre cuando se convirtió en uno de varios medios de comunicación conservadores que obtuvieron credenciales para cubrir el Pentágono después de aceptar una nueva política de prensa restrictiva rechazada por prácticamente todas las organizaciones de medios tradicionales.

Lindell ha superado una serie de tormentas

El apoyo abierto de Lindell a las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral de 2020 desencadenó una reacción en su contra, ya que los principales minoristas descontinuaron los productos MyPillow.

Según admitió él mismo, los ingresos se desplomaron y las líneas de crédito se agotaron, lo que le costó millones. Varios proveedores demandaron a MyPillow por disputas de facturación. Fox News dejó de emitir sus anuncios. Los abogados lo despidieron.

Lindell ha sido demandado dos veces por difamación por sus afirmaciones de que las máquinas de votación fueron manipuladas para privar a Trump de una victoria.

Un juez federal de Minnesota dictaminó en septiembre que Lindell difamó a Smartmatic con 51 declaraciones falsas. Sin embargo, el juez aplazó la cuestión de si Lindell actuó con la "malicia real" que Smartmatic debe demostrar para cobrar. Smartmatic afirma que solicita una indemnización de nueve cifras.

En junio, un jurado de Colorado determinó que Lindell difamó a un ex ejecutivo de Dominion Voting Systems al llamarlo traidor y le otorgó 2,3 millones de dólares en daños.

Pero Lindell obtuvo una victoria en julio cuando un tribunal federal de apelaciones revocó la decisión de un juez que confirmó un laudo arbitral de 5 millones de dólares a un ingeniero de software que cuestionó datos que, según Lindell, demostraban la interferencia china en las elecciones de 2020.

El ingeniero había aceptado el "Desafío de Demostrar que Mike está equivocado" de Lindell, que lanzó como parte de su "Simposio Cibernético" de 2021 en Dakota del Sur, donde prometió exponer el fraude electoral.

La campaña que se avecina

Lindell afirmó que su cruzada contra las máquinas de votación electrónica solo formará parte de su plataforma. Si bien Minnesota utiliza papeletas, también utiliza tabuladores electrónicos para su conteo. Lindell quiere que se cuenten a mano, aunque muchos funcionarios electorales afirman que el conteo automático es más preciso.

Algunos republicanos en la carrera incluyen a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, de Cold Spring; el Dr. Scott Jensen, ex senador estatal de Chaska que fue el candidato del partido en 2022; la representante estatal Kristin Robbins, de Maple Grove; el abogado defensor y ex fiscal federal Chris Madel; y el ex ejecutivo Kendall Qualls.

“Estos tipos no han vivido lo que yo vivo”, dijo Lindell.

Lindell no se comprometió a cumplir con el respaldo del Partido Republicano de Minnesota ni a renunciar a las primarias si las pierde, expresando su confianza en su victoria. También dijo que dependerá de sus partidarios para financiar su campaña, ya que sus propias finanzas están agotadas.

"No tengo el dinero", reconoció.

Pero agregó que desde que se supo la semana pasada que había presentado la documentación para postularse, "miles y miles de personas me han enviado mensajes de texto y llamado desde todas partes del país diciendo... 'Oye, voy a donar'".

