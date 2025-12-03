Informe del Pentágono dice que Hegseth puso en riesgo a militares al compartir información sensible en Signal: reportes

Video Trump defiende a Hegseth y asegura que no ordenó matar a sobrevivientes de supuesta 'narcolancha'

El secretario de Defensa Pete Hegseth puso en riesgo a militares estadounidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible sobre un ataque contra los hutíes de Yemen, según un informe clasificado del Inspector General del Pentágono revelado por la agencia AP, CNN y otros medios.

El informe determinó que Hegseth violó la política del Pentágono al usar su dispositivo personal para asuntos oficiales y recomendó una mejor capacitación para todos los funcionarios del Pentágono.

Sin embargo, Hegseth tiene la autoridad para desclasificar material y el informe no concluyó que lo hiciera de manera inapropiada, según una de las fuentes familiarizadas con los hallazgos del reporte.

Según esta fuente, Hegseth se negó a ser entrevistado por el inspector general del Pentágono, pero sí proporcionó una declaración escrita. El secretario de Defensa alegó que se le permite desclasificar información según él lo considere adecuado, y aseguró que solo había comunicado detalles que no pondrían en peligro la misión.

Estos hallazgos iniciales aumentan la presión sobre el expresentador de Fox News, después de que congresistas solicitaran una investigación independiente sobre su uso de la aplicación.

Pero ese no es el único frente abierto para Hegseth en la actualidad. Por si fuera poco, legisladores también acaban de abrir investigaciones sobre informes periodísticos de que un segundo ataque a una supuesta ‘narcolancha’ en el Caribe en septiembre mató a dos sobrevivientes, después de que Hegseth emitiera una orden verbal de "matarlos a todos".

Hegseth aseguró este martes que nunca vio a ningún sobreviviente tras el primer ataque. Afirmó incluso que ni siquiera estuvo presente cuando se realizó el segundo ataque, y señaló directamente al almirante de la Armada Frank Bradley como la persona que “tómó la decisión correcta” al ordenarlo.

Un periodista fue agregado a un chat donde se compartieron planes sensibles

Hegseth tampoco admitió ninguna responsabilidad cuando salió a la luz en marzo que había discutido sobre planes militares sensibles en la app Signal, y aseguró que dicha información no estaba clasificada.

En al menos dos chats diferentes de Signal, Hegseth proporcionó los tiempos exactos del despegue de aviones y el lanzamiento de bombas, antes de que los militares estuvieran en el aire, en el marco de las operaciones militares del 15 de marzo contra los hutíes respaldados por Irán.

El uso de la aplicación por parte de Hegseth salió a la luz cuando un periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue agregado aparentemente por error a una cadena de mensajes del entonces asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz.

El grupo incluía al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y a otros funcionarios.

Hegseth había creado otro chat de Signal con 13 personas que incluía a su esposa y hermano, donde compartió detalles similares del mismo ataque, según informó la agencia AP.

Signal está encriptado, pero el Pentágono no lo considera un canal autorizado para incluir información clasificada.

En los últimos meses, Hegseth ha defendido que nada de la información compartida en los chats estaba clasificada.

Sin embargo, varios funcionarios militares actualmente en el cargo o que estuvieron anteriormente en el gobierno aseguraron a AP que no hay forma en que detalles tan específicos fueran aceptables para incluir en un dispositivo no seguro.

Se espera la publicación del informe sobre Hegseth y su uso de Signal esta semana

Está previsto que el jueves se publique una versión no clasificada del informe. El documento clasificado se envió al Congreso el martes por la noche.

Hegseth declaró que veía esta investigación como un ejercicio partidista y que no confiaba en el inspector general, según una de las personas familiarizadas con los hallazgos del informe.

La revisión tuvo que basarse en capturas de pantalla del chat de Signal publicadas por The Atlantic en su momento, ya que Hegseth no pudo proporcionar más que un número reducido de sus mensajes de Signal, reveló la fuente.

El inspector general abrió esta investigación sobre Hegseth a solicitud del presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker; y el principal demócrata del comité, el senador Jack Reed.

Durante una audiencia en el Congreso en junio, el representante demócrata y veterano de la Marina Seth Moulton preguntó a Hegseth si se haría responsable si el inspector general acababa concluyendo que compartió información clasificada en Signal.

Hegseth no respondió directamente, y se limitó a responder que desempeña su labor como secretario de Defensa "a discreción del presidente".

