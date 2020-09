Qué son los 'rayos de calor', el arma que fuerzas federales consideraron usar contra manifestantes en Washington DC

“ Parecía como si hubiera abierto un horno y hubiera puesto mi cara muy cerca y me hubieran golpeado contra un muro de calor abrasante”, reportó Philip Sherwell en The Sunday Telegraph .

El arma parece una antena satelital de televisión y generalmente es montada sobre un vehículo. Fue diseñada por las fuerzas militares estadounidenses para usarla en personas y hacerles sentir que les quema la piel cuando están a cierta distancia de los rayos invisibles, reportó The Washington Post .

Descartada

“Es el tipo de dolor que uno siente cuando se quema”, dijo Rich García, portavoz del Laboratorio de Investigaciones de la Fuerza Aérea en Nuevo México a The Associated Press. “Pero no es lo suficientemente intenso como para causar daños”.