Jeffrey Epstein Archivos Epstein: revelaciones sobre Trump, otro pasaporte falso y cartas de un abusador sexual a otro El Departamento de Justicia publicó entre lunes y martes miles de archivos nuevos sobre el caso Epstein, que siguen sacudiendo a la Casa Blanca y al Congreso, aunque asegura que tiene afirmaciones "falsas y sensacionalistas" sobre Trump. Aquí, las claves:

Video Buscan declarar a Pam Bondi en desacato por no publicar todos los archivos Epstein: lo analizamos

Los nuevos archivos publicados este lunes y martes sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump, incluidos documentos que detallan que tomó más vuelos de los que hasta ahora se sabían en el jet privado de su entonces amigo cercano.

El Departamento de Justicia (DOJ) acompañó la publicación de estos miles de archivos nuevos diciendo que las acusaciones que se publican contra Trump "son falsas o sensacionalistas".

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo el DOJ en la red social X, sin especificar referencias.

El Departamento de Justicia emitió rápidamente un comunicado defendiendo a Trump, diciendo que "si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente".

Las presiones por parte del Congreso para que el DOJ publique los archivos del caso Epstein, hallado muerto en su celda en Nueva York, han crecido desde el viernes 19 de diciembre, que era la fecha límite para la publicación completa según la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada abrumadoramente por ambas cámaras.

Nuevos y explosivos archivos: Epstein en su celda

Esta foto censurada, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra una fotografía enmarcada de Jeffrey Epstein con una persona en su regazo, documentada el 12 de agosto de 2019, durante un registro de su casa en la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes de EE. UU. Imagen AP



Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda. El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11,000 enlaces a nuevos documentos, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

Miles de nuevos documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, incluyeron cientos de videos o grabaciones de audio, en particular imágenes de vigilancia de agosto de 2019, el mes en que Epstein fue encontrado muerto en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Otro documento publicado por el Departamento de Justicia incluye un vídeo de 12 segundos, que había circulado en internet, que muestra a una persona parecida a Epstein en su celda. Posteriormente, el vídeo fue desmentido y señalado como falso por los investigadores. Se descubrió que el clip había estado circulando en foros de internet.

Los viajes de Trump en el jet privado de Epstein



Entre los nuevos datos conocidos, se supo que Trump voló en el jet privado de Jeffrey Epstein "muchas más veces de lo que se había reportado previamente", según un correo con fecha el 7 de enero de 2020, de un fiscal de Nueva York.

El fiscal -no identificado por nombre- mencionó que los registros de vuelo mostraban que Trump había viajado en el jet de Epstein en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, incluido un vuelo con Epstein y una mujer de 20 años, cuya identidad permanece censurada.

En redes sociales en 2024, Trump había negado viajes junto a Epstein en el jet del fallecido delincuente sexual.

Al menos cuatro viajes incluyeron a Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, quien ahora cumple una condena de 20 años de prisión por su rol el tráfico sexual de mujeres y niñas.

Esta nueva información no indica que Trump haya cometido algún delito vinculado al tráfico sexual de Epstein.

El pasaporte austriaco falso de Epstein

Pasaporte austríaco de Jeffrey Epstein. Imagen DOJ



Durante una redada del FBI en 2019, los agentes descubrieron un pasaporte austriaco fraudulento en la caja fuerte de Epstein, a nombre de Marius Robert Fortelni.

El pasaporte contenía sellos de varios países, incluidos Francia, España y Arabia Saudita, y fue emitido en 1982. Posteriormente, las autoridades localizaron al verdadero Marius Fortelni, un austriaco que había vivido en Arabia Saudita, y cuestionaron por qué Epstein poseía este pasaporte falso.

El pasaporte, junto a otros documentos de Epstein, sugieren que podría haber tenido acceso a múltiples identidades falsas y ha dado lugar a especulaciones de que el pedófilo convicto trabajaba para una o varias agencias de inteligencia; sin embargo, no hay pruebas que lo confirmen.

Patrimonio de Epstein

Esta imagen censurada, difundida por el Departamento de Justicia, muestra una foto enmarcada de Jeffrey Epstein con una persona sentada en su regazo. La imagen fue documentada el 12 de agosto de 2019 durante un registro de su casa en la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Imagen Department of Justice



Documentos recientemente publicados revelan que el ex director ejecutivo de Barclays, Jes Staley, y el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, fueron nombrados encargados del patrimonio de Jeffrey Epstein en varias versiones de su testamento.

Esto deja interrogantes sobre la profundidad de sus relaciones con Epstein, especialmente dado que Staley ha sido inhabilitado del sector bancario del Reino Unido por su asociación con Epstein.

Summers, quien era profesor de Harvard y se distanció de la Universidad por su relación con Epstein, también había estado en contacto con el financista hasta 2019.

Citación judicial a Mar-a-Lago

Se reveló una citación judicial de 2021 dirigida al club Mar-a-Lago, propiedad de Trump, por parte del gobierno federal, relacionada con la investigación de Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que está presa por tráfico sexual y que además fue señalada como partícipe de los abusos.

La citación judicial solicitaba registros laborales relacionados con una persona cuya identidad está censurada. No está claro si la citación solicitaba registros relacionados con Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein que falleció por suicidio en abril de 2025. El expresidente Donald Trump ha declarado que rompió relaciones con Epstein y lo expulsó del club en 2009.

Carta al violador Larry Nassar

La presunta carta de Epstein a Larry Nasser. Imagen DOJ



Los archivos muestran que, presuntamente, Epstein le escribió a Larry Nassar, el médico de gimnastas estadounidenses del equipo olímpicocondenado por abusar sexualmente de más de 300 mujeres y niñas durante décadas. Larry Nassar fue condenado en 2018 por abusar de cientos de jóvenes atletas.

Desde la cárcel, Epstein presuntamente envió una carta en agosto de 2019, que contiene comentarios inquietantes que vinculan a Epstein y Nassar con su interés común en mujeres jóvenes.

La carta sugiere que el presidente, en ese momento Trump, presuntamente también "le gustaban" las mujeres jóvenes.

El príncipe Andrés, un delincuente sexual (Peter Nygard) y los viajes

Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés. Detrás, Ghislaine Maxwell.



Los nuevos documentos muestran que el FBI intentó interrogar al príncipe Andrés, ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor tras perder sus títulos reales por el caso Epstein, sobre sus conexiones con otro millonario agresor sexual, Peter Nygard.

Nygard es un exdiseñador de moda canadiense que en 2022, fue condenado a prisión en Canadá por cargos relacionados con abuso sexual. Nygard fue acusado de utilizar su poder en la industria de la moda para manipular, acosar y abusar de mujeres, muchas menores de edad.

La solicitud del FBI, enviada a las autoridades del Reino Unido en abril de 2020, pedía información sobre las visitas del príncipe Andrés a la propiedad de Nygard en las Bahamas y cualquier participación con menores de edad allí.

Por otro lado, otros correos electrónicos de 2002 muestran a Maxwell hablando sobre presuntos planes de viaje del príncipe Andrés. Maxwell planeó excursiones turísticas con mujeres "inteligentes, guapas y divertidas". Estos planes se suman a la extensa evidencia de que Maxwell actuaba como intermediaria en los planes sociales y de viaje de Epstein, que con frecuencia involucraban a mujeres jóvenes.

El destape del caso Epstein en contexto

Epstein cultivó un amplio círculo de amigos poderosos, entre ellos Trump.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada casi por unanimidad por el Congreso y firmada por Trump, exigía la publicación completa de los archivos de Epstein antes del 19 de diciembre de 2025.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, atribuyó el retraso a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1,000 víctimas de Epstein en los cientos de miles de documentos y fotografías en posesión del gobierno.

Los copatrocinadores de la ley, Ro Khanna, demócrata, y Thomas Massie, republicano, amenazaron con presentar cargos por desacato al Congreso contra la fiscal general Bondi por incumplir la ley. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó el lunes una resolución que exige acciones legales contra la administración Trump: "En lugar de transparencia, la administración Trump publicó una pequeña fracción de los archivos y censuró grandes partes", dijo Schumer.

Esta foto sin fecha y censurada, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a Mick Jagger (izquierda) y al expresidente Bill Clinton (derecha) con una persona desconocida. Imagen Departamento de Justicia



Blanche negó el domingo que el Departamento de Justicia estuviera censurando los archivos para proteger a Trump, quien fue amigo cercano de Epstein. El presidente rompió relaciones con Epstein años antes de su arresto y no enfrenta acusaciones.

Trump intentó inicialmente bloquear la divulgación de los archivos relacionados con Epstein. Las extensas censuras en muchos de los documentos, sumadas al estricto control de su divulgación por parte de funcionarios de la administración Trump, han avivado el escepticismo sobre si la publicación logrará acallar las teorías conspirativas sobre un encubrimiento de alto nivel.

El conjunto de documentos publicados el viernes incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y otras personalidades famosas, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, quienes formaban parte del círculo social de Epstein.

Hasta ahora, Ghislaine Maxwell sigue siendo la única persona condenada en relación con sus crímenes y cumple una sentencia de 20 años por reclutar a menores para las violaciones.