Jeffrey Epstein Archivos Epstein: cómo documentos censurados por el DOJ están siendo revelados en redes sociales La última publicación masiva de documentos del caso sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia, aparentemente dejó decenas de archivos fuertemente censurados con errores técnicos, que permiten a usuarios en internet reconstruir fragmentos que debían permanecer ocultos.



Video Archivos del caso Epstein: DOJ publica miles de nuevas páginas y algunas hacen referencias a Trump

El Departamento de Justicia difundió en los últimos días dos días miles de documentos del caso del financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Sin embargo, la publicación, aparentemente debido a errores técnicos, dejó muchos de los archivos censurados mal redactados, de modo que usuarios en redes sociales aseguran haber logrado ver textos supuestamente secretos.

Los documentos contienen miles de correos electrónicos, registros de vuelos, notas internas del FBI, fotos y denuncias no verificadas, en un conjunto que el DOJ describió como fragmentario y con contenidos no verificados. El DOJ hizo especial énfasis en decir que muchas de las acusaciones o dichos en los documentos que involucran al presidente Donald Trump no son ciertas y son "sensacionalistas".

A la par de los nuevos datos revelados, el foco se desplazó rápidamente hacia la forma en que el material fue publicado. El periódico The Guardian mostró que especialistas y usuarios detectaron que algunos archivos PDF habrían sido “redactados” de manera incorrecta, permitiendo copiar, resaltar o reconstruir textos que debían estar cubiertos por completo.

La publicación de los archivos, apuntan miembros del Congreso, no está en cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada abrumadoramente por el Congreso y firmada por Trump. La Ley establecía como fecha límite para publicar los documentos el 19 de diciembre de 2025 y contemplaba muy pocas circunstancias para censurar nombres e información en los documentos.

Los impulsores de la Ley, el demócrata Ro Khanna, y el republicano Thomas Massie, indicaron que consideran que el DOJ y su líder, la fiscal general Pam Bondi, no están cumpliendo con la ley.

Publicación masiva de documentos de Epstein, pero incompleta

Los archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia están redactados, pero muchos usuarios en internet han logrado extraer contenido censurado mediante copy and paste de las partes cubiertas de negro. Imagen DOJ / AP



El episodio de las redacciones aparentemente mal hechas alimenta sospechas sobre la transparencia real del proceso, mientras el DOJ insiste en que las restricciones buscan proteger identidades de víctimas y evitar la difusión de información falsa.

El DOJ ya había divulgado unos 4,000 documentos días antes, aunque sigue lejos de liberar la totalidad del expediente como exige la ley.

En esta nueva tanda, el nombre de Trump aparece repetidamente, aunque el Departamento de Justicia afirmó que algunos archivos contienen afirmaciones “falsas” .

En los nuevos archivos aparecen nueva información sobre viajes que Trump realizó en el jet de Epstein en los años 90, cuando ambos eran amigos.

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, sostuvo el DOJ en un mensaje difundido en X . El presidente, que no ha sido acusado de ningún delito vinculado con Epstein, reiteró que se opone a una divulgación total porque podría “mancillar a personas inocentes”.

Documentos fragmentarios

Esta foto censurada, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., muestra una fotografía enmarcada de Jeffrey Epstein con una persona en su regazo, documentada el 12 de agosto de 2019, durante un registro de su casa en la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes de EE. UU. Imagen AP



Los archivos no reescriben el registro público, pero sí muestran cómo los investigadores federales documentaron vínculos, dudas y pistas que luego quedaron sin avanzar. Entre los documentos hay correos internos, registros de vuelos y denuncias recopiladas por el FBI sin confirmación posterior.

En un movimiento poco habitual, el DOJ advirtió explícitamente que algunas denuncias incluidas en los archivos eran falsas. Un ejemplo destacado es una supuesta carta atribuida a Epstein y dirigida al exmédico Larry Nassar, quien abusó de cientos de jóvenes atletas, que el FBI dijo que era falsa tras analizar su origen, matasellos y caligrafía.

The Guardian informó que investigadores independientes comenzaron a señalar fallas técnicas en el proceso de censura de los documentos. En lugar de aplicar un borrado irreversible, algunos archivos habrían sido cubiertos de forma superficial, permitiendo que el texto oculto pudiera recuperarse mediante herramientas básicas.

Expertos citados por el diario británico señalaron que este tipo de errores no es infrecuente cuando se publican grandes volúmenes de documentos con rapidez, pero advirtieron que el problema puede exponer información sensible y socavar la credibilidad del proceso de transparencia.

El episodio refuerza la sensación de que, seis años después de la muerte de Epstein en prisión, el manejo de su archivo judicial sigue siendo tan opaco y polémico como el caso mismo.

Los viajes de Trump en el jet privado de Epstein



Entre los nuevos datos conocidos, se supo que Trump voló en el jet privado de Jeffrey Epstein "muchas más veces de lo que se había reportado previamente", según un correo con fecha el 7 de enero de 2020, de un fiscal de Nueva York.

El fiscal -no identificado por nombre- mencionó que los registros de vuelo mostraban que Trump había viajado en el jet de Epstein en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996, incluido un vuelo con Epstein y una mujer de 20 años, cuya identidad permanece censurada.

En redes sociales en 2024, Trump había negado viajes junto a Epstein en el jet del fallecido delincuente sexual.

Al menos cuatro viajes incluyeron a Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, quien ahora cumple una condena de 20 años de prisión por su rol el tráfico sexual de mujeres y niñas.

Esta nueva información no indica que Trump haya cometido algún delito vinculado al tráfico sexual de Epstein.

El pasaporte austriaco falso de Epstein

Pasaporte austríaco de Jeffrey Epstein. Imagen DOJ



Durante una redada del FBI en 2019, los agentes descubrieron un pasaporte austriaco fraudulento en la caja fuerte de Epstein, a nombre de Marius Robert Fortelni.

El pasaporte contenía sellos de varios países, incluidos Francia, España y Arabia Saudita, y fue emitido en 1982. Posteriormente, las autoridades localizaron al verdadero Marius Fortelni, un austriaco que había vivido en Arabia Saudita, y cuestionaron por qué Epstein poseía este pasaporte falso.

El pasaporte, junto a otros documentos de Epstein, sugieren que podría haber tenido acceso a múltiples identidades falsas y ha dado lugar a especulaciones de que el pedófilo convicto trabajaba para una o varias agencias de inteligencia; sin embargo, no hay pruebas que lo confirmen.

Citación judicial a Mar-a-Lago

Se reveló una citación judicial de 2021 dirigida al club Mar-a-Lago, propiedad de Trump, por parte del gobierno federal, relacionada con la investigación de Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que está presa por tráfico sexual y que además fue señalada como partícipe de los abusos.

La citación judicial solicitaba registros laborales relacionados con una persona cuya identidad está censurada. No está claro si la citación solicitaba registros relacionados con Virginia Giuffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein que falleció por suicidio en abril de 2025. El expresidente Donald Trump ha declarado que rompió relaciones con Epstein y lo expulsó del club en 2009.

Una carta "falsa" al violador Larry Nassar

La presunta carta de Epstein a Larry Nasser. Imagen DOJ



Los archivos muestran que, presuntamente, Epstein le escribió a Larry Nassar, el médico de gimnastas estadounidenses del equipo olímpico condenado por abusar sexualmente de más de 300 mujeres y niñas durante décadas. Larry Nassar fue condenado en 2018 por abusar de cientos de jóvenes atletas.

Desde la cárcel, Epstein presuntamente envió una carta en agosto de 2019, que contiene comentarios inquietantes que vinculan a Epstein y Nassar con su interés común en mujeres jóvenes. La carta sugiere que al presidente, en ese momento Trump, presuntamente también "le gustaban" las mujeres jóvenes.

Pero el Departamento de Justicia planteó dudas sobre la validez del documento supuestamente enviado a Nassar.

El martes, el departamento informó en redes sociales que el FBI había confirmado que la carta era FALSA, basándose en la caligrafía, el matasellos de Virginia y la dirección del remitente, que no incluía la cárcel ni el número de recluso de Epstein, ambos requisitos para el correo saliente.

El príncipe Andrés y un delincuente sexual (Peter Nygard)

Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés. Detrás, Ghislaine Maxwell.



Los nuevos documentos muestran que el FBI intentó interrogar al príncipe Andrés, ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor tras perder sus títulos reales por el caso Epstein, sobre sus conexiones con otro millonario agresor sexual, Peter Nygard.

Nygard es un exdiseñador de moda canadiense que en 2022, fue condenado a prisión en Canadá por cargos relacionados con abuso sexual. Nygard fue acusado de utilizar su poder en la industria de la moda para manipular, acosar y abusar de mujeres, muchas menores de edad.

La solicitud del FBI, enviada a las autoridades del Reino Unido en abril de 2020, pedía información sobre las visitas del príncipe Andrés a la propiedad de Nygard en las Bahamas y cualquier participación con menores de edad allí.

Por otro lado, otros correos electrónicos de 2002 muestran a Maxwell hablando sobre presuntos planes de viaje del príncipe Andrés. Maxwell planeó excursiones turísticas con mujeres "inteligentes, guapas y divertidas". Estos planes se suman a la extensa evidencia de que Maxwell actuaba como intermediaria en los planes sociales y de viaje de Epstein, que con frecuencia involucraban a mujeres jóvenes.