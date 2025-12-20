Donald Trump El nombre de Trump en todas partes: el caso del Centro Kennedy, otros edificios públicos y programas federales En su segundo mandato, el presidente Donald Trump parece dispuesto a dejar su huella, al menos en fachadas de edificios públicos, de una manera que sería impensable bajo anteriores presidencias.

Video Trump anuncia acuerdos con varias farmacéuticas para reducir el precio de algunos medicamentos

Es normal ir por ciudades de EEUU, y algunas del exterior, y encontrarse con enormes edificios de lujo o clubes de golf que llevan el nombre de Donald Trump, quien, antes de ser presidente, era un magnate inmobiliario que hizo de su nombre una marca que algunos asocian con lujo y distinción.

Ahora, con la segunda presidencia de Trump, el nombre del republicano se le está poniendo a edificios públicos en el área de Washington DC, el último de los cuales es el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, que, desde el jueves, por orden presidencial, se llama Centro Trump-Kennedy para las Artes Escénicas.

La mañana del viernes, un grupo de obreros procedía a cambiar el letrero del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado a orillas del río Potomac en Washington, DC, añadiéndole el nombre del actual presidente Donald Trump. Apenas la víspera, menos de doce horas antes, la junta directiva de la organización había decidido añadir el nombre del actual mandatario.

El Centro Trump -Kennedy para las Artes Escénicas

El centro artístico, concebido en los años sesenta como “monumento vivo” en honor al asesinado presidente y como un símbolo de concordia bipartidista, aunque Trump y los suyos aseguran que era un nido de tendencias izquierdistas que dejaba de lado a creadores identificados como conservadores.

Con esa premisa, al regresar a la Casa Blanca, destituyó la junta directiva que había nombrado su predecesor, Joe Biden, se nombró él mismo a la cabeza y reconstituyó la directiva con personas allegadas a él. Esa junta fue la que decidió que el actual mandatario merecía el honor (quizá después de entender que era el deseo de Trump, según dijo, medio en broma, medio en serio, en más de una oportunidad).

Así quedó el nuevo letrero del recién renombrado Trump-Kennedy Center en Washington DC. Imagen AP

La familia Kennedy, molesta con la movida, que consideran la profanación de un monumento se ha preguntado si harían lo mismo con el Jefferson Memorial o el Lincoln Memorial, dos de los monumentos con las que el otrora Centro Kennedy comparte espacios a lo largo de la explanada a la orilla norte del Potomac.

Quizá no llegue a alterar la fachada de esos dos hitos de la historia estadounidense, pero ya Trump ha añadido su nombre a otros edificios, programas federales y hasta tarjetas de instituciones oficiales. Y, según los reportes, aspira que se haga con otras más.

El Instituto Donald J. Trump Estados Unidos para la Paz

A principios de diciembre, el Departamento de Estado presentó la nueva fachada del instituto, (por cierto, ubicado a pocas cuadras del Trump Kennedy Center) con el nombre del presidente colocado encima del letrero original del Instituto de Estados Unidos para la Paz.

El centro de estudios dedicado a promover políticas que conlleven al entendimiento y la solución de conflictos vías diplomática fue objeto de una agresiva toma al principio del segundo mandato del presidente, pese a que, en teoría, era una agencia independiente creada por el Congreso y sobre la que el Ejecutivo no tenía potestad.

Pero el centro siguió la suerte de muchas otras agencias autónomas y fue descabezado por Trump. Sin embargo, un juez falló que la acción del gobierno era ilegal, algo que revirtió una corte de apelaciones.

Ahora el nombre del presidente figura en letras brillantes que parecen ser la misma tipografía, pero en negritas (es decir, más anchas) del letrero original tallado en la fachada del edificio.

La Tarjeta Dorada Trump

Al principio de su segundo mandato, el presidente habló de crear una vía expedita a la residencia para quienes estén dispuestos a pagar un millón de dólares en una visa que llamó la tarjeta Dorada Trump.

Este mes se anunció la apertura del proceso de aplicaciones de la visa, que compite con programas existentes para inversionistas y visas para personas con habilidades especiales, salvo que no ata la aprobación a un plan de negocios concreto o un compromiso de inversión.

Y aunque abogados de inmigración aseguran que la manera cómo se adjudicaran esas visas no está claramente explicada, lo que si existe es el diseño de la tarjeta en la que se ve del lado izquierdo la foto oficial de Trump delante de la Estatua de la Libertad y del derecho la frase ‘Trump Gold Card’ bajo una corona de estrellas y sobre la firma del presidente.

Pase anual de Parques Nacionales

Se trata de otra tarjeta de una institución pública que llevará a partir de enero la foto del presidente, junto a la de George Washington, rompiendo la tradición de mostrar bellezas naturales en esos pases destinados a residentes de EEUU.

“Es un honor para el departamento (del Interior) presentar el pase America the Beautiful, que conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos y a las generaciones que han protegido nuestras tierras”, declaró el secretario Doug Burgum en un comunicado.

Pero grupos ambientalistas han mostrado su molestia con la exaltación del presidente, quien, dicen, no ha mostrado disposición a la preservación del ambiente, favorece desarrollos energéticos en áreas protegidas y considera que el cambio climático es un engaño de los liberales.

Además, el cumpleaños de Trump, que coincide con el Día de la Bandera, se ha sumado a la lista de jornadas con acceso gratuito a los parques nacionales (luego de quitar el día de Martkin Luther King y Juneteenth, dos días importantes del calendario nacional y, particularmente, para la comunidad afroamericana).

Las Cuentas Trump

Son cuentas de ahorro con ventajas fiscales, respaldadas por el gobierno federal, creadas por la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras que estaba incluida en la llamada ‘Grande y Bella Ley” que aprobó el Congreso a mediados de año.

El gobierno da un aporte inicial de $ 1.000 para ciudadanos estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028, que serán administrados por los padres hasta que los beneficiarios cumplan los 18 años. El objetivo es darle a los niños una base financiera para que eventualmente sea usada para pagar estudios, casas u otros bienes.

Inicialmente, las cuentas no llevaban el nombre del presidente, pero en un momento de las discusiones en el Congreso surgió el nombre que quedó finalmente estampado.

Trump Rx

Es una plataforma federal de venta directa de medicamentos recetados al consumidor anunciada por la administración Trump a finales de 2025. Se espera que el sitio web (TrumpRx.gov) se lance a principios de 2026 y está diseñado para permitir que los estadounidenses compren medicamentos de marca directamente de los fabricantes a precios reducidos, bajo el principio de "nación más favorecida" (MFN), sin necesidad de utilizar un seguro médico.

Esta semana, el presidente anunció que nueve farmacéuticas han acordado reducir los precios de sus medicamentos más importantes para los beneficiarios de Medicaid y para las personas que compran los medicamentos en efectivo, en lugar de a través de un seguro médico, como parte de un nuevo acuerdo con la administración Trump.