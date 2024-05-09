Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

Por qué EEUU detuvo el envío de bombas de 2,000 libras a Israel ante un ataque masivo a Rafah

Con más de un millón de refugiados en Rafah, a los funcionarios estadounidenses les preocupa que las bombas puedan causar nuevas muertes masivas. Grupos de derechos humanos llevan tiempo denunciando que el uso de potentes bombas por parte de Israel ha provocado matanzas indiscriminadas de civiles.

Por:
Univision y AP
Video ¿Por qué el gobierno Biden detuvo el envío de bombas a Israel? Te contamos la razón

Para atacar los túneles subterráneos de Hamas en Gaza, Israel ha dependido de poderosas bombas de 2,000 libras proporcionadas por Estados Unidos. Pero ahora, el presidente Joe Biden ha anunciado que dejaría de suministrárselas si el gobierno de Benjamin Netanyahu decidía seguir adelante con una invasión a gran escala de Rafah, en el sur de la Franja.

Estados Unidos está deteniendo el envío de 1,800 bombas de ese tipo, así como de 1,700 bombas de 500 libras, dijeron funcionarios estadounidenses. La decisión se produce mientras Israel ya ha dado algunos pasos contra la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, donde asegura está el último bastión de Hamas.

PUBLICIDAD

Con más de un millón de refugiados en Rafah, a los funcionarios estadounidenses les preocupa que las bombas puedan causar víctimas masivas. Los grupos de derechos humanos han dicho durante mucho tiempo que el uso de potentes bombas por parte de Israel ha provocado matanzas indiscriminadas de civiles.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo el miércoles a un panel del Senado que se necesitan armas más pequeñas y precisas para una zona tan densamente poblada como Rafah. Aun así, dejó claro que la decisión no era definitiva.

"Vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse", dijo Austin. "Pero dicho esto, actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah".

Israel dijo que estaba decepcionado con la decisión, sugiriendo que se tomó debido a la presión política sobre el presidente Biden.

Notas Relacionadas

3 momentos de la tensa llamada entre Biden y Netanyahu que reflejan la "creciente frustración" de EEUU con Israel

3 momentos de la tensa llamada entre Biden y Netanyahu que reflejan la "creciente frustración" de EEUU con Israel

Política
7 min


Algunos expertos en defensa creen que la medida es más bien simbólica, pero que podría indicar que se avecinan más focos de tensión en la relación entre Estados Unidos e Israel.

"Es una especie de mensaje diplomático para Netanyahu de que necesita tomar en consideración los intereses estadounidenses más de lo que lo ha hecho en los últimos meses", dijo Itamar Yaar, antiguo subjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. "Al menos por ahora no afectará la capacidad israelí, pero es una especie de señal, un 'ten cuidado'".

Aquí te damos más detalles sobre estas bombas de 2,000 libras y por qué preocupa tanto que sean empleadas en Rafah.

PUBLICIDAD

Más sobre Guerra Israel-Hamas

Marjorie Taylor Greene encabeza la creciente oposición republicana al apoyo de Trump a Israel
4 mins

Marjorie Taylor Greene encabeza la creciente oposición republicana al apoyo de Trump a Israel

Política
Qué llevó a Trump a reconocer por primera vez la hambruna en Gaza y la responsabilidad de su aliado Israel
6 mins

Qué llevó a Trump a reconocer por primera vez la hambruna en Gaza y la responsabilidad de su aliado Israel

Política
Juez dice que el gobierno debe liberar a Mahmoud Khalil, el estudiante de Columbia detenido por protestar contra la guerra en Gaza
2 mins

Juez dice que el gobierno debe liberar a Mahmoud Khalil, el estudiante de Columbia detenido por protestar contra la guerra en Gaza

Política
Los residentes permanentes tienen derecho a la libertad de expresión, pero ¿los protege eso de la deportación?
6 mins

Los residentes permanentes tienen derecho a la libertad de expresión, pero ¿los protege eso de la deportación?

Política
Gobierno de Trump pone bajo la lupa $9,000 millones en fondos a Harvard por supuesto antisemitismo
2 mins

Gobierno de Trump pone bajo la lupa $9,000 millones en fondos a Harvard por supuesto antisemitismo

Política
El estudiante Mahmoud Khalil seguirá bajo custodia de ICE mientras los abogados discuten sobre su posible deportación
10 mins

El estudiante Mahmoud Khalil seguirá bajo custodia de ICE mientras los abogados discuten sobre su posible deportación

Política
Por qué la detención de un estudiante con ‘green card’ para ser deportado es visto como "una escalada aterradora" del gobierno de Trump
9 mins

Por qué la detención de un estudiante con ‘green card’ para ser deportado es visto como "una escalada aterradora" del gobierno de Trump

Política
Juez federal bloquea temporalmente el intento del gobierno de Trump de deportar a un estudiante palestino con 'green card'
7 mins

Juez federal bloquea temporalmente el intento del gobierno de Trump de deportar a un estudiante palestino con 'green card'

Política
¿Se puede deportar a alguien con 'green card'? El caso del líder estudiantil palestino Mahmoud Khalil detenido por ICE
6 mins

¿Se puede deportar a alguien con 'green card'? El caso del líder estudiantil palestino Mahmoud Khalil detenido por ICE

Política
Trump dice que el arresto por ICE de un estudiante con 'green card' es "uno de muchos por venir", mientras crece condena
7 mins

Trump dice que el arresto por ICE de un estudiante con 'green card' es "uno de muchos por venir", mientras crece condena

Política

Bombas de 2,000 libras de Estados Unidos

Si bien Estados Unidos ha lanzado bombas de 2,000 libras desde sus aviones desde la Segunda Guerra Mundial, las versiones actuales se remontan a la guerra de Vietnam. Como es lanzada desde el aire, puede transportar una carga útil mayor porque no tiene motor.

Es una de las municiones más grandes en el inventario de Estados Unidos, dijo Ryan Brobst, analista de investigación senior del Centro sobre Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

La bomba de 2,000 libras tiene múltiples variantes: algunas están diseñadas para penetrar objetivos subterráneos profundos, mientras que otras detonan en la superficie y causan daños generalizados. Dependiendo de la variante, y de si se lanza en un área abierta o urbana, su radio de explosión puede ser de hasta un cuarto de milla de distancia.

Estas bombas son 'tontas' o no guiadas, pero se pueden convertir en armas más precisas con la adición de kits de munición de ataque directo conjunto o kits JDAM, que añaden una aleta trasera y capacidad de navegación.

Ese kit adicional permite guiarla hacia un objetivo, en lugar de simplemente dejarla caer a tierra desde un avión de combate. Pero en un entorno urbano densamente poblado, un kit JDAM no hará una gran diferencia: un impacto preciso aún va a matar a muchos civiles en el lugar.

Los aviones de combate, bombarderos y drones estadounidenses pueden disparar los JDAM, y Estados Unidos comenzó a proporcionar municiones a Ucrania en 2022, una versión ligeramente modificada que podría lanzarse desde aviones ucranianos. Después del ataque del 7 de octubre a Israel por parte de Hamas, Estados Unidos proporcionó estas bombas de 2,000 libras a Israel para ayudar en su defensa.

PUBLICIDAD

Y a diferencia de otros tipos de municiones en el inventario de Estados Unidos, el ejército tiene un amplio suministro de ellas, por lo que proporcionarlas no implica el mismo tipo de presiones de almacenamiento que Estados Unidos tiene con otras más limitadas como las municiones de artillería de 155 mm.

El uso de estas bombas en Gaza

El ejército israelí ha dicho poco sobre qué tipo de bombas y artillería está utilizando en Gaza. Pero a partir de los fragmentos de explosión encontrados en el lugar y los análisis de las imágenes del ataque, los expertos aseguran que la gran mayoría de las bombas lanzadas sobre el enclave asediado son de fabricación estadounidense y que las de 2,000 libras han matado a cientos de personas en zonas densamente pobladas.

Brobst afirma que las bombas de 2,000 libras todavía son necesarias para ayudar a Israel a atacar la red de túneles de Hamas en Rafah.

Wes Bryant, experto en armas y sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea estadounidense que sirvió en un grupo de trabajo independiente para los Departamentos de Estado y de Defensa sobre el uso de armas por parte de Israel en Gaza, dijo que la pausa sería un “gran golpe” para el arsenal israelí.

Las bombas de 2,000 y 500 libras son algunas de las principales municiones utilizadas por Israel en su campaña de guerra de siete meses, dijo Bryant y agregó que son fabricadas por algunos de los principales proveedores de armas estadounidenses como Raytheon, Northrop, Lockheed Martin, General Dynamics y General Atomics.

Notas Relacionadas

Por qué la ofensiva de Israel en Rafah es tan importante para Netanyahu y por qué tantos se oponen

Por qué la ofensiva de Israel en Rafah es tan importante para Netanyahu y por qué tantos se oponen

Mundo
5 min

Las preocupaciones por Rafah

Un informe compilado por el grupo de trabajo independiente para los Departamentos de Estado y de Defensa el mes pasado dijo que fuentes estadounidenses informaron a uno de sus miembros que se habían lanzado o disparado 300,000 municiones en Gaza durante los primeros seis meses de la guerra.

PUBLICIDAD

El documento cita investigaciones "creíbles" de los medios de comunicación de que solo en el primer mes de la campaña israelí, hubo al menos 500 cráteres en Gaza compatibles con el uso de bombas de 2,000 libras.

El posible uso de bombas de 2,000 libras en Rafah, donde más de un millón de personas se han refugiado porque no tienen otro lugar adonde ir, ha generado gran preocupación en la administración.

En la audiencia, Austin cuestionó si la bomba de 2,000 libras era la herramienta adecuada para la operación de Rafah.

“Se trata de tener el tipo de armas adecuado para la tarea en cuestión. Y una bomba de pequeño diámetro, que es un arma de precisión, es muy útil en un entorno denso y urbanizado”, dijo Austin, “pero tal vez no tanto una bomba de 2,000 libras que podría crear muchos daños colaterales”. El secretario de Defensa dijo que Estados Unidos quiere que Israel realice operaciones “más precisas”.

Israel reaccionó fuertemente a la decisión estadounidense. Su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, calificó la pausa como “una decisión muy decepcionante, incluso frustrante”, en una entrevista con el canal de noticias israelí 12 de televisión. Sugirió que la medida se debió a la presión política sobre Biden por parte del Congreso, las protestas en las universidades y las próximas elecciones.

Video Siete meses de la guerra en Gaza: más de 34,000 muertos ha dejado el conflicto, según reportes
Relacionados:
Guerra Israel-HamasHamasIsraelFranja de GazaGazaEstados Unidos de Américajoe bidenJoe BidenArmasAyuda HumanitariaBenjamin NetanyahuCasa BlancaAtaquesArmaBombas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD