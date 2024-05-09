Por qué EEUU detuvo el envío de bombas de 2,000 libras a Israel ante un ataque masivo a Rafah

Video ¿Por qué el gobierno Biden detuvo el envío de bombas a Israel? Te contamos la razón

Para atacar los túneles subterráneos de Hamas en Gaza, Israel ha dependido de poderosas bombas de 2,000 libras proporcionadas por Estados Unidos. Pero ahora, el presidente Joe Biden ha anunciado que dejaría de suministrárselas si el gobierno de Benjamin Netanyahu decidía seguir adelante con una invasión a gran escala de Rafah, en el sur de la Franja.

Estados Unidos está deteniendo el envío de 1,800 bombas de ese tipo, así como de 1,700 bombas de 500 libras, dijeron funcionarios estadounidenses. La decisión se produce mientras Israel ya ha dado algunos pasos contra la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, donde asegura está el último bastión de Hamas.

Con más de un millón de refugiados en Rafah, a los funcionarios estadounidenses les preocupa que las bombas puedan causar víctimas masivas. Los grupos de derechos humanos han dicho durante mucho tiempo que el uso de potentes bombas por parte de Israel ha provocado matanzas indiscriminadas de civiles.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo el miércoles a un panel del Senado que se necesitan armas más pequeñas y precisas para una zona tan densamente poblada como Rafah. Aun así, dejó claro que la decisión no era definitiva.

"Vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse", dijo Austin. "Pero dicho esto, actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah".

Israel dijo que estaba decepcionado con la decisión, sugiriendo que se tomó debido a la presión política sobre el presidente Biden.



Algunos expertos en defensa creen que la medida es más bien simbólica, pero que podría indicar que se avecinan más focos de tensión en la relación entre Estados Unidos e Israel.

"Es una especie de mensaje diplomático para Netanyahu de que necesita tomar en consideración los intereses estadounidenses más de lo que lo ha hecho en los últimos meses", dijo Itamar Yaar, antiguo subjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. "Al menos por ahora no afectará la capacidad israelí, pero es una especie de señal, un 'ten cuidado'".

Aquí te damos más detalles sobre estas bombas de 2,000 libras y por qué preocupa tanto que sean empleadas en Rafah.

Bombas de 2,000 libras de Estados Unidos

Si bien Estados Unidos ha lanzado bombas de 2,000 libras desde sus aviones desde la Segunda Guerra Mundial, las versiones actuales se remontan a la guerra de Vietnam. Como es lanzada desde el aire, puede transportar una carga útil mayor porque no tiene motor.

Es una de las municiones más grandes en el inventario de Estados Unidos, dijo Ryan Brobst, analista de investigación senior del Centro sobre Poder Militar y Político de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

La bomba de 2,000 libras tiene múltiples variantes: algunas están diseñadas para penetrar objetivos subterráneos profundos, mientras que otras detonan en la superficie y causan daños generalizados. Dependiendo de la variante, y de si se lanza en un área abierta o urbana, su radio de explosión puede ser de hasta un cuarto de milla de distancia.

Estas bombas son 'tontas' o no guiadas, pero se pueden convertir en armas más precisas con la adición de kits de munición de ataque directo conjunto o kits JDAM, que añaden una aleta trasera y capacidad de navegación.

Ese kit adicional permite guiarla hacia un objetivo, en lugar de simplemente dejarla caer a tierra desde un avión de combate. Pero en un entorno urbano densamente poblado, un kit JDAM no hará una gran diferencia: un impacto preciso aún va a matar a muchos civiles en el lugar.

Los aviones de combate, bombarderos y drones estadounidenses pueden disparar los JDAM, y Estados Unidos comenzó a proporcionar municiones a Ucrania en 2022, una versión ligeramente modificada que podría lanzarse desde aviones ucranianos. Después del ataque del 7 de octubre a Israel por parte de Hamas, Estados Unidos proporcionó estas bombas de 2,000 libras a Israel para ayudar en su defensa.

Y a diferencia de otros tipos de municiones en el inventario de Estados Unidos, el ejército tiene un amplio suministro de ellas, por lo que proporcionarlas no implica el mismo tipo de presiones de almacenamiento que Estados Unidos tiene con otras más limitadas como las municiones de artillería de 155 mm.

El uso de estas bombas en Gaza

El ejército israelí ha dicho poco sobre qué tipo de bombas y artillería está utilizando en Gaza. Pero a partir de los fragmentos de explosión encontrados en el lugar y los análisis de las imágenes del ataque, los expertos aseguran que la gran mayoría de las bombas lanzadas sobre el enclave asediado son de fabricación estadounidense y que las de 2,000 libras han matado a cientos de personas en zonas densamente pobladas.

Brobst afirma que las bombas de 2,000 libras todavía son necesarias para ayudar a Israel a atacar la red de túneles de Hamas en Rafah.

Wes Bryant, experto en armas y sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea estadounidense que sirvió en un grupo de trabajo independiente para los Departamentos de Estado y de Defensa sobre el uso de armas por parte de Israel en Gaza, dijo que la pausa sería un “gran golpe” para el arsenal israelí.

Las bombas de 2,000 y 500 libras son algunas de las principales municiones utilizadas por Israel en su campaña de guerra de siete meses, dijo Bryant y agregó que son fabricadas por algunos de los principales proveedores de armas estadounidenses como Raytheon, Northrop, Lockheed Martin, General Dynamics y General Atomics.

Las preocupaciones por Rafah

Un informe compilado por el grupo de trabajo independiente para los Departamentos de Estado y de Defensa el mes pasado dijo que fuentes estadounidenses informaron a uno de sus miembros que se habían lanzado o disparado 300,000 municiones en Gaza durante los primeros seis meses de la guerra.

El documento cita investigaciones "creíbles" de los medios de comunicación de que solo en el primer mes de la campaña israelí, hubo al menos 500 cráteres en Gaza compatibles con el uso de bombas de 2,000 libras.

El posible uso de bombas de 2,000 libras en Rafah, donde más de un millón de personas se han refugiado porque no tienen otro lugar adonde ir, ha generado gran preocupación en la administración.

En la audiencia, Austin cuestionó si la bomba de 2,000 libras era la herramienta adecuada para la operación de Rafah.

“Se trata de tener el tipo de armas adecuado para la tarea en cuestión. Y una bomba de pequeño diámetro, que es un arma de precisión, es muy útil en un entorno denso y urbanizado”, dijo Austin, “pero tal vez no tanto una bomba de 2,000 libras que podría crear muchos daños colaterales”. El secretario de Defensa dijo que Estados Unidos quiere que Israel realice operaciones “más precisas”.

Israel reaccionó fuertemente a la decisión estadounidense. Su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, calificó la pausa como “una decisión muy decepcionante, incluso frustrante”, en una entrevista con el canal de noticias israelí 12 de televisión. Sugirió que la medida se debió a la presión política sobre Biden por parte del Congreso, las protestas en las universidades y las próximas elecciones.