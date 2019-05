Pelosi acusa a Trump de "encubrimiento" y él dice que no trabajará con los demócratas hasta que lo dejen de investigar

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump pensaba que la publicación del reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta colaboración de la campaña republicana en la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la posible obstrucción a la justicia desde la Oficina Oval frenaría las acusaciones en su contra. Pero el informe provocó exactamente el efecto contrario y, mientras en las filas demócratas surgen cada vez más voces que llaman a abrir un juicio político al mandatario, éste ha decidido que no trabajará con ese partido hasta que dejen de investigarlo.

"Todos, incluido yo, pensábamos que cuando el reporte de Mueller de 40 millones fuera publicado con "No colusión" y "No obstrucción", eso era el final. Pero no, los demócratas quieren seguir con ello en un esfuerzo para ayudarlos en 2020. ¡Mal para el país!", escribió en un mensaje en la red social Twitter a primera hora de este miércoles.