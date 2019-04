¿Hay razones para llevar a juicio político a Trump? Así es el delicado camino hacia un 'impeachment'

Pero los demócratas están divididos sobre el impeachment. Prácticamente todos están de acuerdo en que hay motivos para continuar investigando al presidente, pero muchos están tratando de ser cautelosos, entre otras cosas porque en poco más de año y medio habrá elecciones presidenciales y legislativas y aunque no debería ser lo primero en mente, el cálculo político existe.

El reporte de Mueller dejó a demócratas en una posición difícil. Por un lado, tienen elementos para iniciar un proceso de impeachment (si resolvieran las divisiones sobre la conveniencia o no de hacerlo) pero por el otro tienen que ser cautelosos en los tiempos y los modos porque Trump podría usar el proceso para alimentar su versión de que todo es una caza de brujas.

¿De qué hablamos cuando hablamos de impeachment?

Dicho esto, ¿hay razones para un impeachment contra Trump?

La pregunta viene tras la explosiva información divulgada en el reporte de Robert Mueller sobre el 'Rusiagate' que dice que, si bien Trump no conspiró con los rusos para afectar la elección, su campaña estaba bien "receptiva" en 2016 a escuchar y reunirse con emisarios de Rusia, un país considerado hostil. Dice, además, que el presidente estuvo ligado a 10 posibles casos de intento de obstrucción a la justicia una vez empezó la investigación federal .

"La base legal existe. En 10 ocasiones diferentes, el presidente ha tratado posiblemente de obstruir una investigación", señala a Univision Noticias. "Y no se puede justificar (una obstrucción) en que crea que la investigación es injusta. Se puede entender que el presidente haya estado furioso (por la investigación) pero no existe justificación legal en eso para cometer un delito".

Mueller dijo que él no acusa al presidente en funciones porque es un tema delicado constitucionalmente, pero tampoco lo puede exonerar porque los hallazgos son, al menos, inquietantes. Por eso el fiscal especial hace una 'invitación' al Congreso a que siga indagando en las acciones de Trump porque eso va de acuerdo con su deber democrático de 'chequeos y balances'.

Un aprieto para los demócratas

Hay voces demócratas, como la senadora y candidata presidencial Elizabeth Warren, que cree que el proceso de juicio político debe comenzar de inmediato porque considera que la institucionalidad sufre si no se toman acciones frente al comportamiento del presidente.

Cuándo y cómo

"No creo que deba ser ahora. Pensemos que solo hemos visto una parte del reporte de Mueller, y que no hemos visto aún ni una sola página de todas las pruebas que él recolectó en su investigación y que apoyan sus conclusiones en el reporte", dice.

Señala que el Congreso necesita un caso sólido o podrían "ser acusados de actuar con motivaciones políticas y no constitucionales".

Un modo de presentar un caso fuerte de impeachment , dice Malouf a Univision Noticias , sería "seguir investigando y llamar a declarar bajo juramento a Mueller" y a otras personas claves y "construir varios artículos de impeachment" y no solo el de obstrucción a la justicia.

Algunos demócratas consideran que como los juicios políticos no terminan destituyendo a un presidente, por lo que creen que el proceso solo ayudaría políticamente al presidente en campaña. Para evitar eso Malouf dice que "los demócratas deberían actuar inteligentemente y no dejarse llevar por la parte emocional, que sería acusar a Trump y ya. El impeachment es un cuchillo de doble filo".

"No creo que sería algo bueno no hacer nada nunca y normalizar los comportamientos de este presidente. Hacer eso es esencialmente decir que no hay nada malo, entre otras cosas, en recibir información de Rusia y otros países hostiles y esas acciones son algo serio", opina el analista.