Con expulsiones, divisiones y retiros, los republicanos deciden ser fieles a Trump a toda costa

"Es un momento decisivo para el partido", dijo Matt Terrill , un exestratega republicano que trabaja para la consultora Firehouse Strategies. "Trump dejó la Casa Blanca, pero no salió del escenario político. Su presencia no va a desaparecer", añadió.

Limitar el daño

"Para la gente del partido que apoya a Trump, ven esto como algo bueno para el partido", dijo Terrill. "No puedes esperar ganar elecciones si eres un partido dividido", añadió.

La guerra que viene

Cheney ha dejado claro que no tiene planes de irse en silencio y que encabezará la lucha para evitar que Trump vuelva a lanzarse como candidato republicano, pero ¿dará resultado su estrategia de intentar arrastrar al partido de vuelta a sus valores tradicionales y conservadores, y hasta un regreso al civismo político perdido en la era del exmandatario?

Eso parece poco probable a corto plazo, dicen los estrategas republicanos. "Los votantes están tan en el campo del [ex]presidente Trump que, aunque la política tiene una memoria muy corta, no veo que eso cambie pronto", dijo Díaz-Rosillo. "Ella [Cheney] podría estar diciendo que, estratégicamente, no se trata de ganar batallas, sino de ganar una guerra. Aun así, no veo que el partido adopte sus puntos de vista a corto plazo", añadió.