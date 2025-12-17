FBI El subdirector del FBI, Dan Bongino, anuncia que dejará el cargo en enero tras un tumultuoso -y breve- paso por el buró El subdirector del FBI, Dan Bongino, afirma que tiene previsto dejar su cargo el próximo mes, poniendo fin a su breve mandato como número dos de la agencia.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, informó este miércoles dejará su cargo el próximo mes, poniendo fin a su breve mandato como número dos de la agencia.

"Dejaré mi puesto en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la fiscal general [Pam] Bondi y al director [del FBI, Kash] Patel por la oportunidad de servir con un propósito" dijo Bongino en un breve mensaje divulgado en sus cuentas en redes sociales.

"Lo más importante es que quiero agradecerles a ustedes, mis compatriotas estadounidenses, por el privilegio de servirles. Dios bendiga a EEUU y a todos aquellos que la defienden", dijo

Bongino se desempeñó en el puesto menos de un año, luego de haber sido escogido para el cargo en febrero de 2025 por Patel.

Se enfrentó al Departamento de Justicia por la gestión de los expedientes de Jeffrey Epstein y se vio obligado a conciliar la realidad de su trabajo como agente de la ley con las provocativas afirmaciones que había hecho en su anterior papel como popular presentador de un podcast.

El presidente Trump dijo este miércoles ante periodistas en la Base Aérea Andrews que "Dan hizo un gran trabajo. Creo que quiere volver a su show".

La salida, que era esperada, sería una de las renuncias más sonadas de la administración Trump. Se produce en un momento en que la dirección del FBI se ha visto sacudida por las críticas sobre el uso de un avión del gobierno con fines personales por parte del director Kash Patel y por sus publicaciones en las redes sociales sobre investigaciones en curso.

Bongino siempre fue una elección poco convencional para el puesto número dos del FBI, un cargo que históricamente ha implicado la supervisión de las operaciones diarias de la agencia y que normalmente ha sido ocupado por un agente de carrera.

Aunque anteriormente había trabajado como policía de la ciudad de Nueva York y agente del Servicio Secreto, ni él ni Patel tenían experiencia en el FBI antes de ser elegidos para sus puestos.

Bongino inició su carrera como cadete de policía en la policía de Nueva York en 1995, y sirvió en el Precinto 75 hasta 1999. Ese año se unió al Servicio Secreto asignado también en la ciudad de Nueva York. En 2002 prestó servicio en el Centro de Entrenamiento del Servicio Secreto, formando agentes en investigación criminal.

En 2006 ingresó a la división élite de Protección Presidencia, trabajando en labores de seguridad en la administración Obama, para coordinar la seguridad en visitas del mandatario a Praga, Yakarta y Afganistán. En 2010 dejó esta labor y volvió a la investigación criminal en la oficina de Baltimore.

Es graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con una maestría de Penn State.

Con información de AP

