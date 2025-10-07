Las claves de la agresiva audiencia de Pam Bondi en el Congreso en la que se negó a hablar de los archivos Epstein

Video Pam Bondi comparece ante el Senado, pero evita responder algunas preguntas: las noticias del día

La fiscal general Pam Bondi tuvo una tensa audiencia este martes ante el Congreso en la que eludió repetidamente las preguntas y trató de defenderse de las crecientes críticas que la acusan de convertir a la agencia de aplicación de la ley en un arma para vengarse de los oponentes políticos del presidente Donald Trump.

Los demócratas intentaron utilizar la audiencia, que se celebró tras la imputación del exdirector del FBI James Comey, para advertir sobre lo que consideran la politización de un departamento que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de mantenerse independiente de la Casa Blanca.

Bondi desestimó con aparente desdén las preguntas sobre su tumultuosa gestión frente al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), negándose rotundamente a responder una y otra vez mientras los demócratas la presionaban sobre investigaciones con trasfondo político, el despido de fiscales de carrera y otros asuntos.

Su negativa a abordar las preguntas aportó poca o ninguna información nueva sobre sus acciones y decisiones.

Esto es lo que dijo la fiscal general en su turbulenta audiencia frente a congresistas demócratas y republicanos.

Los demócratas presionan a Bondi sobre su promesa de no politizar el cargo

La audiencia fue la primera comparecencia de Bondi ante el Senado desde su audiencia de confirmación en enero, cuando prometió no politizar el Departamento de Justicia, una promesa en la que los demócratas se enfocaron al cuestionarla sobre su capacidad para resistir la presión política de la Casa Blanca.

La senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, recordó a Bondi ese compromiso y le preguntó si creía haberlo cumplido. Bondi respondió que, en su opinión, absolutamente sí.

“Prometí que pondría fin a la instrumentalización del Departamento de Justicia y que Estados Unidos volvería a tener un sistema judicial de un solo nivel para todos”, dijo Bondi. “Y eso es lo que estamos haciendo”.

Bondi marcó el tono de la audiencia desde el principio, alzando la voz en repetidas ocasiones y desviando sus preguntas en ocasiones al mencionar la tasa de homicidios en Chicago y afirmar que los legisladores del partido demócrata eran responsables del cierre del gobierno.

Bondi se negó a responder preguntas sobre Comey y Homan

Bondi se negó repetidamente a hablar sobre varios asuntos, incluido un caso de soborno que involucraba al “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, y que fue cerrado durante el gobierno de Trump.

Esa negativa provocó la indignación del senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, quien acusó a Bondi de responder con “puntos de conversación de la extrema derecha en internet”.

Al ser cuestionada por la publicación en redes sociales de Trump pidiendo el procesamiento de Comey, Bondi dijo: "No creo que haya dicho nada que no haya dicho durante años" y se rehusó al responder más sobre el tema.

“Se supone que esta es una audiencia de supervisión en la que los miembros del Congreso pueden obtener respuestas serias a preguntas serias sobre el encubrimiento de la corrupción y sobre el enjuiciamiento de los enemigos del presidente”, dijo el senador Adam Schiff, demócrata por California, mientras Bondi lo interrumpía repetidamente.

“¿Y cuándo será que los miembros de este comité, de manera bipartidista, exigirán respuestas a esas preguntas y dejarán de aceptar el insulto personal como respuesta?”, agregó.

El Departamento de Justicia bajo el liderazgo de Bondi también ha abierto investigaciones penales contra otros críticos vocales del presidente, incluidos Schiff por acusaciones de fraude hipotecario, la fiscal general de Nueva York Letitia James y Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York y actual candidato a alcalde.

Todos han negado haber cometido delitos, al igual que Comey, y han calificado las investigaciones como políticamente motivadas.

La fiscal general se negó a detallar su decisión sobre el caso de los archivos Epstein

Bondi también se enfrentó a la presión sobre su manejo de los archivos relacionados con la investigación federal sobre el notorio delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los demócratas de la Cámara de Representantes, apoyados por un puñado de republicanos, han estado presionando para que se publique todo el expediente del caso, después de que Bondi anunciara que el caso estaba cerrado y que no tenía nueva información que ofrecer.

Presionada sobre su decisión de los archivos sobre las investigaciones de tráfico sexual sobre Epstein, un antiguo amigo de Trump, Bondi acusó a los senadores demócratas de aceptar donaciones de campaña de un socio de Epstein.

Bondi culpa al gobierno de Biden por su papel ante el Departamento de Justicia

Ante los cuestionamientos de los demócratas sobre su papel frente al DOJ, Bondi optó por responder a las preguntas repitiendo afirmaciones conservadoras de que fue el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden, que presentó dos casos penales contra Trump, el que realmente fue “instrumentalizado”.

“Ellos jugaron a la política con los poderes de aplicación de la ley y pasarán a la historia por una traición histórica a la confianza pública”, dijo Bondi sobre el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Biden.

“Este es el tipo de conducta que destruye la fe del pueblo estadounidense en nuestro sistema de justicia. Trabajaremos para recuperar esa confianza cada día”.

La fiscal general asegura que trabaja para recuperar la confianza de los estadounidenses en el DOJ y defendió las decisiones de Trump

Bondi ofreció una defensa desafiante de su historial, diciendo a los senadores que estaba trabajando para restablecer la fe pública socavada por la militarización de su departamento bajo la administración anterior.

"Estamos volviendo a nuestra misión principal de luchar contra la delincuencia real. Aunque aún queda trabajo por hacer, creo que en ocho meses hemos hecho enormes progresos en este sentido", afirmó.

Preguntada sobre la justificación legal de las medidas de Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos, Bondi culpó a los demócratas por el actual cierre del gobierno y dijo que estaba poniendo en peligro la seguridad pública.

"Ojalá amaran a Chicago tanto como odian al presidente Trump", dijo Bondi.

Dimes y diretes entre demócratas y republicanos durante la audiencia de la fiscal Pam Bondi

La audiencia se dividió rápidamente en líneas profundamente partidistas, donde los republicanos elogiaron que el Departamento de Justicia se centre en confrontar el crimen violento y en revertir las prioridades de la era de Biden.

En la víspera de la audiencia, el presidente del Poder Judicial del Senado, Chuck Grassley, publicó documentos del FBI que muestran que el fiscal especial Jack Smith recopiló en secreto registros telefónicos sobre los contactos de ocho senadores republicanos mientras investigaba a Trump.

“Esto es un escándalo, una violación inconstitucional que debe ser abordada de inmediato por usted y el director (del FBI) Patel”, dijo Grassley.

"De eso es de lo que hemos estado hablando cuando nos referimos al armamentismo del gobierno... estamos acabando con este armamentismo", dijo Bondi cuando Grassley sacó el tema.

Los demócratas, por su parte, acusaron a Bondi de destruir la credibilidad del departamento y erosionar su independencia histórica de la Casa Blanca, mientras el presidente republicano pide públicamente el enjuiciamiento de sus adversarios políticos.

“Lo que ha ocurrido desde el 20 de enero de 2025 haría que incluso el presidente Nixon se estremeciera”, dijo el senador Dick Durbin, de Illinois, el demócrata de mayor rango en el comité, en referencia al presidente que dimitió para evitar un juicio político por el escándalo Watergate.

“Este es su legado, fiscal general Bondi. En tan solo ocho meses, transformó fundamentalmente el Departamento de Justicia y dejó una enorme mancha en la historia de Estados Unidos. Tomará décadas recuperarse”.

